Hlasování v Brně skončilo s jiným výsledkem než v celém Jihomoravském kraji. Nejvíce hlasů získala koalice SPOLU. Bylo to jistě i díky volebnímu lídrovi, který z Brna pochází a má v něm rodinu, Petru Fialovi.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|SPOLU
|32,79
|65 061
|ANO
|25,17
|49 949
|Piráti
|13,14
|26 079
|STAN
|10,54
|20 922
|SPD
|6,54
|12 979
|AUTO
|5,25
|10 420
|Stačilo!
|3,59
|7 124
Jak se volilo na Brněnsku?
Výsledky hlasování v okrese Brno-venkov kopírují celostátní čísla. ANO získalo 31,29 procent, SPOLU o tři procenta méně. S velkým odstupem skončili na třetím místě Starostové s 10,5 procenty hlasů. Pro Piráty hlasovalo přes osm procent voličů, pro SPD sedm a pro Motoristy 6,75.
Zatímco v samotném Brně byla volební účast 66,64 procent, v okrese Brno-venkov přišlo volit 74,10 procent voličů.