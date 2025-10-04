Město Brno hlasovalo jinak než okres Brno-venkov. I účast se výrazně lišila

V Brně voliči jasně hlasovali pro vládní koalici. Petr Fiala se SPOLU dostal od voličů v jihomoravské metropoli, kde kandidoval, skoro 33 procent hlasů. Pro ANO s Alenou Schillerovou v čele kandidátky v Brně hlasovalo o sedm procent voličů méně. Piráti získali přes 13 a Starostové skoro 11 procent hlasů. Přes pětiprocentní hranici se dostali už jen SPD a Motoristé.

Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně | foto: Pavel Gabzdyl

Hlasování v Brně skončilo s jiným výsledkem než v celém Jihomoravském kraji. Nejvíce hlasů získala koalice SPOLU. Bylo to jistě i díky volebnímu lídrovi, který z Brna pochází a má v něm rodinu, Petru Fialovi.

Jak se volilo na Brněnsku?

Výsledky hlasování v okrese Brno-venkov kopírují celostátní čísla. ANO získalo 31,29 procent, SPOLU o tři procenta méně. S velkým odstupem skončili na třetím místě Starostové s 10,5 procenty hlasů. Pro Piráty hlasovalo přes osm procent voličů, pro SPD sedm a pro Motoristy 6,75.

Zatímco v samotném Brně byla volební účast 66,64 procent, v okrese Brno-venkov přišlo volit 74,10 procent voličů.

