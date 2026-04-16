„Poslední tři měsíce jsem byla v péči lékařů. V průběhu února jsem podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým problémům. Měla jsem i vodu na plicích. Celkem šest týdnů jsem byla hospitalizovaná, z toho čtyři týdny jsem jen ležela. V tom nejhorším období jsem neměla žádné jiné myšlenky než na zdraví, na práci jsem ani nepomyslela,“ uvedla Vaňková v rozhovoru pro Novinky.cz.
Své rozhodnutí vyjádřila v dopise Brňanům. „Brno je mé osobní téma. V Brně jsem se narodila, vyrostla, studovala a pracuji. Taky jsem se zde vdala a přivedla na svět svoje syny. A posledních osm let jsem dostala tu výjimečnou příležitost stát v jeho čele. V mém srdci je to nejlepší město na světě!“ vzkázala osmačtyřicetiletá primátorka.
Podle svých slov by ale už nezvládla skloubit zdravotní potíže a vedení města s předvolební kampaní.
Svou nástupkyni vidí v režisérce a producentce Kamile Zlatuškové, kterou už jako lídryni schválila oblastní rada ODS Brno-město. Do politiky se rozhodla vstoupit i kvůli obavám o směřování země. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku,“ uvedla.
Dosud přitom nabídky na politické angažmá odmítala. „Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu,“ vysvětlila s tím, že ve volbách nahradí Vaňkovou v boji o primátorský post.
Rozhodnutí podle ní nebylo jednoduché, zároveň ale zdůraznila podporu svého okolí. „Není to z mnoha důvodů jednoduché rozhodnutí, ale na festivalu Serial Killer mám skvělý tým,“ uvedla s tím, že její projekt nezůstane bez vedení. V politice se děsí jediného: „Mám obavu o svoji rodinu a případné útoky na ně,“ napsala ve svém příspěvku.
Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.
|
Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS
Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.