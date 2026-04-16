Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

  8:32aktualizováno  9:06
Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo jedničky kandidátky ODS spolu s TOP 09 a nezávislých koalice nominuje producentku, zakladatelku Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou.

„Poslední tři měsíce jsem byla v péči lékařů. V průběhu února jsem podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým problémům. Měla jsem i vodu na plicích. Celkem šest týdnů jsem byla hospitalizovaná, z toho čtyři týdny jsem jen ležela. V tom nejhorším období jsem neměla žádné jiné myšlenky než na zdraví, na práci jsem ani nepomyslela,“ uvedla Vaňková v rozhovoru pro Novinky.cz.

Prezident Petr Pavel se při návštěvě Brna potkal se zdejší primátorkou Markétou Vaňkovou. (25.2.2025)
Své rozhodnutí vyjádřila v dopise Brňanům. „Brno je mé osobní téma. V Brně jsem se narodila, vyrostla, studovala a pracuji. Taky jsem se zde vdala a přivedla na svět svoje syny. A posledních osm let jsem dostala tu výjimečnou příležitost stát v jeho čele. V mém srdci je to nejlepší město na světě!“ vzkázala osmačtyřicetiletá primátorka.

Podle svých slov by ale už nezvládla skloubit zdravotní potíže a vedení města s předvolební kampaní.

Svou nástupkyni vidí v režisérce a producentce Kamile Zlatuškové, kterou už jako lídryni schválila oblastní rada ODS Brno-město. Do politiky se rozhodla vstoupit i kvůli obavám o směřování země. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku,“ uvedla.

Kamila Zlatušková je zakladatelkou brněnského festivalu Serial Killer.

Dosud přitom nabídky na politické angažmá odmítala. „Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu,“ vysvětlila s tím, že ve volbách nahradí Vaňkovou v boji o primátorský post.

Rozhodnutí podle ní nebylo jednoduché, zároveň ale zdůraznila podporu svého okolí. „Není to z mnoha důvodů jednoduché rozhodnutí, ale na festivalu Serial Killer mám skvělý tým,“ uvedla s tím, že její projekt nezůstane bez vedení. V politice se děsí jediného: „Mám obavu o svoji rodinu a případné útoky na ně,“ napsala ve svém příspěvku.

Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Premium
Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

Soud rozhoduje o prodloužení vazby obviněného Jiřikovského z bitcoinové kauzy

Na Městském soudu v Brně probíhá jednání o prodloužení vazby Tomáše...

Městský soud v Brně od devíti hodin rozhoduje o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s...

RECENZE: Další brněnský trhák. Laskaví Vikingové se vypořádali se zlem. I dnešním

Muzikál ViK!NG v Městském divadlo Brno je dobrodružně-komediální příběh pro...

Velká očekávání provázela světovou premiéru muzikálu ViK!NG v Městském divadle Brno zejména proto, že jej stvořili titíž autoři jako jiný zdejší úspěšný původní muzikál Devět křížů. Navíc i režie se...

16. dubna 2026  8:42

Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

Znojemské historické vinobraní (9. září 2023)

Znojemské historické vinobraní představuje oživení tradic, oslavu vína i bohatý kulturní program, v rámci nějž vystoupí řada známých umělců. Letos se na pódiu objeví třeba Pam Rabbit, Rybičky 48,...

15. dubna 2026  15:33

Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Policejní auto.

Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce minulý týden ve čtvrtek podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na znojemské ubytovně. Zadržený je ve vazbě, hrozí mu až 20 let...

15. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  15:29

Definitivní tečka za kauzou Stoka. Soud opět zprostil obžaloby dva podnikatele

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka. Podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem....

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno 

Drzý plán pro krádež whiskey. Zloději si oblékli reflexní bundy ochranky

Muži v Brně ukradli whiskey v zářivém převleku ochranky

Kuriózní taktiku zvolili při pondělní krádeži v supermarketu na brněnské Lesné dva třicátníci. Láhve whiskey odcizili oblečení do zářivých bund označených názvem bezpečnostní agentury. Spoléhali se...

15. dubna 2026  14:03

Zoo v Brně chová poprvé vzácné zoborožce, počkala si na ně osm let

Zoborožec guinejský je v evropských chovech stále raritou. Na snímku dvouletá...

Zoologická zahrada v Brně rozšířila svou kolekci ptáků o mimořádně vzácný druh – zoborožce guinejské. Tento druh s rozpětím křídel dosahujícím až jeden a půl metru je v evropských chovech stále...

15. dubna 2026  13:13

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Vizualizace bytového komplexu Kalevala s devíti budovami a 750 byty v Brně.

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...

15. dubna 2026  10:33

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:41,  aktualizováno  15. 4. 8:08

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

15. dubna 2026  6:03

Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...

14. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:25

