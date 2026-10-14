Svůj konec v politice oznámila Vaňková už na jaře, kdy se definitivně rozhodla nekandidovat. Stojí za tím hlavně vážné zdravotní problémy. V únoru podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým potížím. Celkem šest týdnů byla v nemocnici, čtyři z nich jen ležela.
Přiznala, že v nejhorších chvílích neměla žádné jiné myšlenky než na zdraví a práce šla zkrátka stranou. Nyní se chce soustředit na plné zotavení. „Mým plánem na nejbližší čtyři pět měsíců je věnovat se svému zdravotnímu stavu – jít na závěrečnou operaci a doufat, že tentokrát dopadne dobře,“ povídá Vaňková.
Svému nástupci na primátorském postu přeje hodně sil a energie. „Z mé osmileté zkušenosti musím říct, že funkce je to krásná, ale hrozně moc náročná,“ zdůrazňuje teprve druhá primátorka v historii Brna, která navázala na předchůdkyni z ODS Dagmar Lastoveckou, jež vládla v letech 1994 až 1998.
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Jako svou nástupkyni v čele společné kandidátky ODS a TOP 09 si Vaňková vybrala politicky nezkušenou televizní producentku Kamilu Zlatuškovou. Sázka na ni však příliš nevyšla, uskupení skončilo ve volbách druhé s osmiprocentním odstupem za vítěznými Lidovci a Starosty.
„Výsledek rozhodně není nějakým debaklem. Měla jsem samozřejmě představu, že by mohl být výraznější. Na druhou stranu musím říct, že je pořád lepší, než když jsem kandidovala poprvé,“ míní zkušená politička. Před osmi lety jí vedená ODS získala 18,5 procenta hlasů, tedy jen o několik desetin méně než současná kandidátka v čele se Zlatuškovou.
Podle Vaňkové jsou brněnské výsledky víkendových voleb odrazem zejména celostátní politiky. „Myslím si, že je to o výrazném nárůstu Starostů. A u nás na jižní Moravě zapůsobil také fenomén pana hejtmana,“ dodává s odkazem na Jana Grolicha, výraznou tvář šéfa KDU-ČSL, který se stal novým senátorem suverénně už v prvním kole.
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Primátorský nástupce Hruška se stejně jako Vaňková v roce 2022 chystá vytvořit nebývale širokou koalici, do níž se zapojí více stran, než kolik je jich potřeba k získání většiny. Do vedení města tentokrát míří dokonce pět uskupení, což přinese ještě širší koaliční spolupráci opřenou o 44 z 55 mandátů, tedy o dva více než za primátorčiny éry.
„Před čtyřmi lety jsem měla důvod pro to, aby vznikla tak široká koalice s ohledem na celospolečenskou situaci, zejména ve vztahu k invazi na Ukrajinu a energetické krizi,“ připomíná Vaňková. Potřebu opakování podobné situace si teď podle ní musí vyhodnotit vítěz voleb, tedy KDU-ČSL a STAN.
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Svůj konec v politice považuje v tuto chvíli za definitivní. „Na druhou stranu se říká: Nikdy neříkej nikdy. Skutečně nevím, co bude se mnou a co bude s politikou za čtyři, za osm let. Možná něco takového nastane, ale v tuto chvíli jsem přesvědčená, že moje aktivní účast ve vrcholné komunální politice je skutečně u konce,“ prohlašuje. Plánuje se vrátit k advokátní praxi.