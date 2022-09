Nakupujme energie z Ruska, válka je věc druhá, tvrdí brněnský lídr SPD

„Není to účelový slepenec. Je to společná kandidátka s Trikolorou, která je nám programově blízká. A protože žijeme v Brně a na Moravě, tolerujeme Moravany,“ hájí spojení brněnský lídr SPD, jež po městě vylepilo plakáty s heslem „Zastavíme zdražování“.

Jak to z Brna uděláte?

To je celostátní heslo, které jsme respektovali. Ale i v rámci města se budeme snažit zastavit zdražování třeba v městských bytech. Udělali jsme průzkum mezi starosty a zjistili, že městské části mají poměrně velký finanční polštář. Budeme se snažit o vypuštění inflační doložky ze smluv, to je jedna věc (to už magistrát udělal, pozn. red.). Spousta občanů také pečlivě třídí. Já například platím vývoz jednou za týden, přitom ho potřebuji jednou za měsíc a půl. Tohle by se mohlo vzít v úvahu jako další díl do mozaiky snížení nákladů.

Důraz kladete také na drahé energie. Jak je chcete z pozice Brna řešit?

Využili bychom toho, že Brno je právní subjekt a po vzoru Maďarska bychom chtěli nakupovat přímo od dodavatelů, tedy z Ruska. Respektuji heslo, že pokud se obchoduje, neválčí se. Některé věci bych odděloval. Pokud by se totiž kohoutky úplně zavřely, byla by to totální katastrofa pro německý průmysl. Ale my to odneseme ještě mnohonásobně víc.

Mluvíte o slevách třeba na jízdné pro studenty, na poplatky za parkování v modrých zónách či pro rodiny s dětmi při návštěvách kulturních a sportovních akcí. Kolik budou stát a kde na ně chcete vzít?

Poměrně podrobně jsem studoval rozpočet Brna a zjistil, že na kulturu jdou téměř dvě miliardy korun. Mělo by se ale rozlišovat, co je skutečná kultura a co už se jí vymyká, a podporovat skutečně jen kvalitní věci. Spíš si v tomto směru vybírat a propagovat ochotnické soubory. Je potřeba se velmi uvážlivě zamyslet nad rozpočtem, co všechno se podporuje a co by se naopak nemuselo podporovat.

Co by se nemuselo podporovat?

Některé divadelní scény.

Můžete být konkrétní?

Nechtěl bych být konkrétní.

Ale voliči by měli vědět, co konkrétně chcete platit a co už naopak ne.

Odstrašující příklad, co bychom v žádném případě nechtěli podporovat, bylo před časem skandální představení Naše násilí, vaše násilí, kdy si na jevišti z pochvy ženská vytahuje vlajku. To už není kultura.

Jinými slovy, chápu správně, že byste nepodporovali Centrum experimentálního divadla či alternativní scény?

Není to jenom o tom. V Brně je minimálně čtrnáct patnáct divadelních scén, kam chodí pár lidí a mizí tam veliké peníze.

Zase nemluvíte konkrétně...

Nechci udělat chybu, protože jsem nebyl připravený, že budu muset analyzovat divadelní scénu.

Vy jste začal o škrtání v kultuře.

Vy jste začali s tím, kde vezmeme peníze.

Ano, protože to slibujete.

Jestli se také nemýlím, ani Česká filharmonie či pražské Národní divadlo se nefinancují z rozpočtu hlavního města, ale přímo ministerstvem kultury. Chceme a budeme se snažit, aby podobně Národní divadlo v Brně a zdejší filharmonie byly také financovány z rozpočtu ministerstva. Jsou to národní scény. Tady bychom našli dost peněz.

Vraťme se k původní otázce. Máte spočítané všechny slevy?

Do koruny to spočítané nemáme. Řekl jsem příklad racionálního svozu odpadu, kdy by se daly snížit poplatky, když by se odpad nevozil tak často.

Budou stát vaše slevy desítky, stovky milionů, miliardy?

Řekl bych, že desítky milionů.

Jak se stavíte k velkým projektům typu multifunkční hala?

Jsem všemi deseti pro, aby vznikla multifunkční hala i Janáčkovo kulturní centrum. Teď jde o to, kdo a proč do toho házel roky vidle? Proč už obě dávno nestojí?

Multifunkční hala a Janáčkovo kulturní centrum vyjdou tak na deset miliard. Kde na to vzít?

Musí pomoci stát, když rozhazuje desítky miliard na jiné projekty. Když nenakoupí nepotřebnou vojenskou techniku, může pomoci.

Jak byste přesvědčil stát, aby dal víc peněz?

Musí se to prolobbovat s pomocí našich poslanců a senátorů.

Slibujete usilovat o návrat Velké ceny silničních motocyklů. Jak to chcete udělat, když poplatek pro organizátora závodů je přinejmenším ve vyšších desítkách milionů korun ročně?

To bude těžké. Když se o něco přijde, těžko se to vrací. Je to další věc, co mě bolí. Když se kdekoli v zahraničí řekne Brno, jedna z prvních věcí, jestli ne vůbec jediná, je Velká cena. Je druhá nejstarší na světě s tradicí z 30. let, která se přetrhla a asi se nedá dát dohromady. Pokud by ale zase byla vůle města, kraje, státu, mohlo by se podařit ji vrátit. Není to jen o poplatku. Byly doby, kdy přijelo 300 tisíc návštěvníků. Šlo o obří příjmy pro hotely, částky z daní. Měli bychom více využívat tradic a být na ně pyšnější: Janáček, Mendel i Velká cena.

Zase byste lobboval v parlamentu?

Asi u Národní sportovní agentury. Máte lepší nápad?

Nejsem politik, to je na vás.

Budeme se o to pokoušet. Jsem hluboce přesvědčený, že je chyba, že Velká cena v Brně skončila.

Mluvíte také o zkvalitnění MHD. V čem je dnes špatná?

Myslím si, že je kvalitní. Možná by ale stálo za to udělat průzkum, v kolik hodin jezdí kolik cestujících a tomu přizpůsobit jízdní řády. Dnes někdy vozy jezdí prázdné, jindy přeplněné. Abyste si nemysleli, že jsem nějaký fantasmagorista, dávám dohromady expertní tým, ve kterém budou odborníci na sport, dopravu, developeři, právníci a různí specialisté. Nicméně jejich jména odkryjeme až po volbách.

To není směrem k voličům moc transparentní, o čemž SPD opakovaně mluví.

Tohle se ale voličů vůbec netýká. Týká se to nás jako potenciálních zastupitelů, protože nemůžu absolutně rozumět všemu. Oni si ani ti odborníci nepřejí teď zveřejnit svá jména. Chceme dělat konstruktivní politiku a mít zdravé názory na konkrétní problematiku, která se bude v zastupitelstvu řešit. Proto chceme mít tento tým expertů, který nám pomůže.

Ale například někteří developeři se přes vás mohou snažit prosadit své zájmy, sportovci opravit hřiště svého klubu, ne jiného. Proto si myslím, že by bylo fér, kdyby voliči dopředu věděli, komu budete naslouchat.

To je pravda, ale náš developer třeba nepůsobí v Brně. Myslím si, že nenastane takový střet zájmů, že bychom měli na kandidátce majitele hokejového klubu a ten zvedal nebo nezvedal dotace pro svůj klub (svými slovy míří k majiteli hokejové Komety Brno Liboru Zábranskému, jenž figuruje na kandidátce koalice ODS a TOP 09, pozn. red.).

Na jaký výsledek si věříte?

Byla by pro mě jako lídra ostuda, kdybychom neměli deset procent.