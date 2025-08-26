Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec

  14:11
Znojemský lékař Pavel Jajtner odstoupil z 13. místa kandidátky SPOLU, z níž se měl za lidovce ucházet o mandát poslance. S odkazem na vyjádření předsedy strany Marka Výborného to uvedl server Seznam Zprávy. Jajtner řekl, že se tak rozhodl proto, aby zabránil medializaci tragického případu týkajícího se úmrtí novorozence začátkem roku 2022, o kterém rovněž informovaly Seznam Zprávy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SPOLU

„Není to žádným vyjádřením k této tragické události, ale chtěl bych ochránit všechny pozůstalé a také kolegy zdravotníky, se kterými sdílím dlouhá léta našeho náročného povolání. Jako lékaře s 26 lety praxe i jako rodiče tři dětí mě tato více jak tři roky stará, tragická a nešťastná událost také silně osobně zasáhla. Především nechci, aby si o tom museli rodiče a další příbuzní číst v novinách a dále se tím prohlubovala jejich bolest,“ řekl Jajtner.

Dodal, že zneužívání takové lidské tragédie do předvolební kampaně v žádném případě nepatří, a požádal o zdrženlivost.

Případ se stal pár dní po Novém roce v roce 2022, kdy novorozeně zemřelo po sedmi a půl hodinách po porodu. Ošetřujícím lékařem byl právě Jajtner.

Seznam Zprávy uvedly, že znojemská nemocnice podle posudku soudního znalce v péči o novorozence zásadně chybovala. Citovaly experta na novorozeneckou péči Zbyňka Straňáka, podle něhož lékaři za celou dobu nedokázali dítěti odebrat krev a ošetřovali ho v rozporu s doporučeními lékařských společností.

Až na základě jeho posudku nemocnice nakonec rodině zemřelé dívky zaplatila odškodnění 3,3 milionu korun. Její členové museli podepsat dohodu o mlčenlivosti.

Výborný řekl, že si váží rozhodnutí Jajtnera odstoupit z kandidátky „právě a jenom kvůli tomu, aby se ta věc znovu neotevírala a neprohlubovala se bolest pozůstalých“.

S endometriózou sex bolí. Nemoc trápí každou desátou ženu, ale těžko se určuje

Jde o nemoc, jejíž název není mezi lidmi až tak rozšířený, přesto značnému počtu žen způsobuje velké problémy. Endometrióza může komplikovat život i několik let, než se poprvé správně diagnostikuje....

24. srpna 2025  13:28

Dva mužské a dva ženské české páry si na písku v Brně zahrají o medaile

Dva mužské a dva ženské domácí páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají v neděli o medaile. Kromě nejvýše nasazených volejbalistů Jakuba Šépky s Jiřím Sedlákem postoupili do...

23. srpna 2025  19:08

