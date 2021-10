Krasobruslařský šampion Novotný podal žalobu za stažení z kandidátky ANO

Nejvyšší správní soud (NSS) žalobu postoupil Městskému soudu v Praze, v jehož působnosti je sídlo ministerstva vnitra. Vyplývá to z informací na úřední desce soudu.

Novotný se v posledních letech pohybuje v brněnské komunální politice. Byl starostou brněnské městské části Židenice. Pro sněmovní volby jej hnutí ANO zařadilo na 20. místo kandidátky, pár dní před volbami jej ale stáhlo kvůli billboardům, které nechal vyvěsit v Brně.

Formálně na nich propaguje dostupný sport. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se Novotného billboardy již zabývá.

V žalobě podané k NSS Novotný tvrdil, že se o svém stažení z kandidátky dozvěděl z médií. „Žalobce má za to, že aktem, jímž došlo k jeho ‚odstranění‘ z kandidátní listiny, bylo dotčeno jeho pasivní volební právo,“ stojí v usnesení soudu.

Novotný se domáhal vydání předběžného opatření ještě před začátkem voleb. Podle NSS ale Novotný návrh formuloval tak, že nespadá do působnosti volebního soudnictví a měl by se jím zabývat některý z krajských soudů.

„Místně příslušný je pak krajský soud dle sídla správního orgánu, který měl podle tvrzení žalobce nezákonně zasáhnout do jeho práv. Sám žalobce za něj označil ministerstvo vnitra, Státní volební komisi. K projednání žaloby je proto příslušný podle sídla žalovaného Městský soud v Praze,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Volební senát se může odvoláním ještě zabývat

Volební senát zároveň nevyloučil možnost, že se Novotného odvoláním přesto zabývat bude.

„Pokud by k odvolání kandidáta došlo nezákonně, mohlo by se případně projevit až při zjišťování výsledků hlasování, a taková námitka vůči zákonnosti volebního procesu je projednatelná v řízení o neplatnosti voleb, hlasování nebo volby kandidáta (...), k němuž je v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušný Nejvyšší správní soud,“ uzavřeli soudci.

Sněmovní volby v Jihomoravském kraji vyhrála koalice Spolu, získala přes 30 procent hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 25,4 procenta.