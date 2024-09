Na jižní Moravě triumfuje SPOLU, ke koalici jim stačí Starostové. Propadli Piráti

Grolich v minulých krajských volbách získal post hejtmana v čele lidovců. Nyní spojil síly s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU a výsledkem je zisk téměř 40 procent hlasů. Toto spojenectví nyní drží 30 z 65 křesel v zastupitelstvu.

„Náš výsledek je nad očekávání, ale možná bude až tak dobrý, že nebudeme schopni postavit koalici a vyjednávání bude složitější,“ upozornil Grolich při průběžném sčítání.

Jeho obavy se však nepotvrdily. Z dosavadních koaličních partnerů SPOLU jim stačí Starostové v čele s Františkem Luklem, kteří se ziskem necelých šest procent hlasů mají průběžně čtyři křesla.

V opozici tak nejspíš zůstane ANO, které získalo téměř 30 procent hlasů. Do zastupitelstva ještě usednou kandidáti uskupení Stačilo!, které je třetí s víc než šesti procenty hlasů, a spojenectví v čele s SPD, které má těsně pod šesti procenty.

Ze hry jsou naopak Piráti, kteří se z víc než 15 procent v posledních volbách propadli na tři procenta. Jejich lídryně Jana Holomčík Leitnerová přiznala, že jim hlasy ubralo dominantní SPOLU, s nímž Piráti vládli poslední čtyři roky kraji.

„Lidé rádi volí vítěze. Ačkoliv si myslím, že jsme odváděli dobrou práci a koalice v tomto složení byla skvělá a klapalo to. Je vidět, že voliči upřednostnili, aby vyhrálo SPOLU nad ANO, což chápu,“ poznamenala dosavadní radní pro sociální oblast.

Ta v průběhu sčítání vyjádřila obavu, aby měla dosavadní koalice dost hlasů na složení vlády. „Aby se nestalo to, před čím jsme varovali, tedy vznik koalice stran, které nás chtějí táhnout na východ do Ficova revíru. ANO i SPD souhlasí s tím, jakou Fico dělá politiku. Pro mě tohle není demokracie a nepřeju si to. Ať už budeme v zastupitelstvu, nebo ne, uděláme všechno pro to, abychom voliče zase získali,“ prohlásila Holomčík Leitnerová.

Ze zastupitelstva vypadli rovněž Hlas pro Moravu (v minulých volbách Spolu pro Moravu) a sociální demokraté, kteří se nedostali ani na dvě procenta.