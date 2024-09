Jižní Moravu chce vést i exprimátor Brna a žena, která brojila proti očkování

Nováčkem je kupříkladu hnutí Přísaha, novou tváří však už není její lídr Petr Vokřál, jenž byl v letech 2014 až 2018 za hnutí ANO brněnským primátorem. S touto formací se však před čtyřmi roky rozešel, tehdy byl rovněž horkým favoritem na lídra v krajských volbách. Nedávno se nadchl pro uskupení, které založil někdejší elitní detektiv Robert Šlachta.

Vokřál nepřekvapivě přebral i hlavní téma hnutí v podobě bezpečnosti. „Jak to chceme udělat, když pod krajský úřad žádné bezpečnostní složky nespadají? Chceme podporovat celý integrovaný záchranný systém nebo i městskou policii, aby se byla schopna dobře vybavit a byla schopna čelit rizikům. Chtěli bychom se bavit se všemi složkami, co potřebují, aby byl jejich výkon optimální a potenciální rizika klesala. Chceme zároveň vytvářet pocitové mapy, aby se definovala místa, kde lidé cítí rizika,“ přiblížil Vokřál.

V té souvislosti nepřímo zmínil i téma migrace, když hovořil o tom, že jižní Morava je prvním příhraničním regionem při cestě z jihovýchodu. Přísaha však nevynechává ani pravidelné téma dopravy a stavu silnic a poukazuje na to, že při přejezdu na Vysočinu jsou silnice výrazně lepší.

Zároveň chce rozšiřovat kapacity v domovech pro seniory. „Je potřeba vybudovat 1 500 až 2 tisíce lůžek. Neříkám ihned, ale třeba 350 lůžek je reálné za volební období,“ dodal Vokřál, jenž však nezmínil, kde by na to vzal peníze. Jen hovoří o tom, že by snížil počet zastupitelských výborů o dva, čímž by však ušetřil jen pár milionů.

Ambice má Vokřál vysoké. Věří, že Přísaha pod jeho vedením zaútočí na 8 až 10 procent. Zároveň chce být součástí vedení kraje. Moc si to nedokáže představit se stávající sestavou, zejména uskupením SPOLU v čele se současným lidoveckým hejtmanem Janem Grolichem, víc šancí naopak vidí u hnutí ANO. „Je pravda, že máme s některými po odchodu z hnutí napjaté vztahy, s jinými jsme ale nadále přáteli,“ podotkl Vokřál.

Sliby, které hejtmanství nemůže splnit

Na úspěch v evropských volbách chce stejně jako Přísaha navázat i koalice STAČILO! tvořená zejména komunisty a dále několika menšími stranami. Do čela této kandidátky se postavila Petra Rédová Fajmonová, která je označována za dezinformátorku, zejména kvůli šíření lží během covidové pandemie. Tehdy byla na videu, které sama sdílela na sociálních sítích, představena jako sestra z brněnské JIP. Ve skutečnosti tam v tu dobu vůbec nepracovala. Sama toto označení opakovaně odmítá, a jeho šiřitele naopak obviňuje ze lží.

Ve svých programových prioritách koalice kromě obecné podpory kultury, školství, podnikatelů a slibů o lepší zdravotní a sociální péči zmiňuje i věci, které jako krajská samospráva nemůže ovlivnit.

Například hovoří o tom, že dálnice u Brna už nebude stavět Pat a Mat, přestože tyto komunikace řeší stát, nikoli hejtmanství. Dále slibuje, že nedopustí zdanění tichého vína, což je ale opět záležitost Parlamentu, nikoli krajských zastupitelů. Ti s případným rozhodnutím poslanců a senátorů nic nezmůžou. Stejně tak STAČILO! píše o hledání platformy, na níž se nebudou platit poplatky za televizi a rozhlas, tyto platby jsou však dané zákonem.

Sjednocení moravisté

V krajských volbách nechybí moravistické strany, tentokrát ve společné koalici s názvem Za Moravu. Kromě třicet let existující strany Moravané je v ní také Moravské zemské hnutí, jež se právě od Moravanů v minulosti odštěpilo. Důvodem tohoto kroku byl nesouhlas části členské základny s tím, že Moravané začali koketovat s SPD a v roce 2017 s ní společně kandidovali.

Aktuálním předsedou Moravanů je Ctirad Musil, dříve dlouholetý člen KSČM, který se účastnil i akcí spojených s proruskými separatisty v Donbase. Své postoje nezměnil ani po napadení Ukrajiny.

Odštěpené Moravské zemské hnutí volební spojenectví hájí jako nutný kompromis, aby měly v jádru podobně zaměřené strany větší šanci na úspěch. Dlouhodobým cílem Moravanů i Moravského zemského hnutí je zrušení krajů a obnova zemského uspořádání.

Kromě těchto tří subjektů, jež nesedí v zastupitelstvu, se podařilo kompletně naplnit listinu ještě kandidátce Nestraníků, povětšinou starostů napříč jižní Moravou. Poslední čtveřice z celkových 15 uskupení už má listiny neúplné nebo jen s pár jmény, jejich šance na úspěch je tak velmi malá.