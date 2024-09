Nebudeme mít jen kost na hraní, říká Lukl, který dodal Grolichovi většinu

Proti minulým krajským volbám jste získali na jižní Moravě zhruba polovinu hlasů. Jak tento výsledek vnímáte?

Myslím, že velký význam měla silná osobnost stávajícího hejtmana. Také to, že společnost je hodně rozdělená, takže mnozí volili mezi dvěma hegemony. Na jedné straně Honza Grolich, na druhé hnutí ANO. To se jednoznačně ukázalo tím, jak byli úplně vysáti Piráti, ale i třeba hnutí jako Hlas Moravy.

Vysáti jste byli také vy...

Určitě. Jednoznačně v tom svou roli hrály povodně a to, jak je Honza Grolich jako krizový manažer výborně zvládl. To nijak nekritizuji, jen hodnotím fakta, jak jsou teď ložená. My tak z výsledku nejsme nadšení, ale ani smutní. Udělali jsme maximum možného.

Co uděláte, aby vás za čtyři roky Jan Grolich nevysál stejně jako Piráty? Co musíte změnit?

Myslím, že jsme trochu podcenili prezentaci naší práce v radě. Je třeba větší prezentace, větší aktivita v terénu i větší aktivita naší členské základny, starostů a starostek. My jsme jich měli na kandidátce nejvíc ze všech, ale obávám se, že se to do výsledku nepropsalo. A samozřejmě, jak to vnímám i od mnoha lidí od nás z Kyjova, kde v komunálních volbách suverénně vyhráváme...

...ale teď jste nevyhrál...

Ano, tady na jihu Moravy nás spojili s vládní stranou, tedy s hnutím STAN a problémy, které řeší. Punc tohoto krytí stranou STAN způsobil, že někteří lidé nešli k volbám a jiní mi i řekli, že by mě volili, ale ne pod touto hlavičkou. Anebo mi přímo řekli, že zvolili jinou cestu.

Brněnským politologům v exit pollu vyšlo zajímavé zjištění, že voliči Starostů odpovídali na otázku, kdo by měl být hejtman, nejčastěji jméno Jana Grolicha. Nezmiňovali tedy vás. Neměl jste se v kampani prezentovat jako možný hejtman?

V debatě v České televizi se mě mimochodem zeptali, jestli si myslím, že Honza Grolich je dobrý hejtman. A já jsem odpověděl, že ano. Možná i toto mohlo ovlivnit některé voliče. Řekli, že když ho podporuje člověk z jiné strany, proč ho nevolit přímo. Určitě je to k zamyšlení, ale nechtěl bych jít cestou vyhraňování se, ani nejsem konfliktní člověk. Naopak musíme ukázat, že máme svá specifika, své jedinečnosti, a na tom to postavit. A také na tom, že stávající koalice by bez nás nepokračovala. Musíme na tom začít pracovat nejlépe hned v pondělí.

Před volbami jste říkal, že budete nejspíš jazýčkem na vahách, a pro SPOLU jste skutečně nezbytným partnerem. Znamená to pro vás silnější vyjednávací pozici?

Už ze sobotního vyjednávání cítím, že s námi nikdo nezachází jako s chudým příručím, ale jako s kvalitním a silným partnerem. Na rovinu se s námi baví o gescích, které bychom chtěli zaštiťovat, i o prioritách, které v tuto chvíli máme. Není to o tom, že by nám někdo hodil kost a řekl: hrejte si. Poděkoval jsem hejtmanovi za férový a partnerský přístup a věřím, že to tak bude celé čtyři roky.

Je reálné, že byste místo dosavadních dvou měli v radě tři křesla a viditelnější gesce, třeba dopravu?

Jsem realista a nechci handlovat. Jsme si vědomi síly a potřebnosti. Myslím si, že pokud zůstaneme na svém, bude to velké vítězství a bude to korektní přístup ze strany SPOLU.

A co když to bude jen jedno křeslo?

To je pro nás v tuto chvíli neakceptovatelné.

S čím půjdete na nedělní večerní jednání?

Chtěli bychom, co máme dneska, tedy dvě místa s tím, že bychom si vzali opět na starost agendu územního plánu. Pak je otázka, jestli půjdeme po variantě kultura a památková péče, kterou dnes máme, a jako druhou variantu něco silového, jako je třeba doprava. Uvidíme, jak se k tomu postaví SPOLU. Pokud bychom dostali v radě na starosti dopravu a regionální rozvoj, který se taky nabízí, nastoupili by kolegové Radek Pavlíček a Drago Sukalovský. Pokud bychom dostali naše stávající agendy, nastoupil bych já a kolega Martin Maleček. Pořád je to otevřené.

Takže jste ochoten jako lídr se vzdát křesla v radě na úkor někoho jiného?

Pokud bychom se na tom ve straně shodli, není to pro mě problém.

Nebojíte se rozpadu současného SPOLU? Pokud by samotná ODS spojila s ANO, dali by dohromady většinu. Ostatně strany SPOLU mají separátní kluby a Jan Grolich, který je zaštiťuje, může být za rok někde jinde...

Nemyslím si, že by tady hrozil takový scénář. Jihomoravský kraj je navíc rodný kraj Petra Fialy. Neříkám, že by něco takového nedovolil, ale nikdy jsem nezaznamenal, že by ODS po něčem takovém pokukovala.

Ale zrovna v Brně ODS s ANO vládne.

Myslím, že město je něco jiného, tam se volí spíš osobnosti, kraj už je více vidět. Lakmusovým papírkem možná bude Středočeský kraj. Uvidíme, jestli ODS zavře oči a řekne si: jo, když nám dali křeslo hejtmana, buďme spokojení, a pojďme do toho i s partnerem, proti kterému jsme se neskutečně vymezovali. Myslím si, že to není náš případ.

Ale může to být právě lakmusový papírek do budoucna i právě pro jižní Moravu. Třeba se za rok situace změní, když se SPOLU rozpadne.

To je spíš otázka na ně, ale jak znám Jirku Crhu, Mirka Šmerdu a další, tak si to nemyslím. Na druhou stranu ale taky přiznali, že v klubu mají plno nových členů. Mohou mít jiný názor, ale nepředpokládám to.