Billboard rekordman. Na domě visí už čtyři roky, po volbách ho zapomněli sundat

Billboard tu nechalo před krajskými volbami v roce 2020 vyvěsit uskupení Spolu pro Moravu v čele s lídrem a dlouholetým jihomoravským politikem Janem Vitulou (nez.). To ale nemá nic společného s dnes známou koalicí SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP09 a která rovněž na jihu Moravy letos kandiduje.

Vitula se při dotazu portálu iDNES.cz na zapomenutý rozměrný plakát začal smát. Takto dlouhé setrvání billboardu na domě hájil tím, že umístění řešili s majitelkou domu dva kandidáti, které na listinu nominovala Strana zelených, s níž se znali a měli od ní využití plochy jako dar.

Po volbách však nějaké odstranění nejspíš zcela vypustili z hlavy. Podle spolupředsedy jihomoravských Zelených Matouše Vencálka sice byla v minulosti domluva na sundání, jenže k budově se kvůli stavebním pracím v okolí nedalo dostat, a tak problém odložili – jak se ukazuje, de facto na neurčito.

„Že někde zůstane billboard z voleb čtyři roky, to je opravdu extrém,“ poznamenal marketingový expert Petr Lesenský. Pro voliče, kteří plakát spatří, pak podle něj může být matoucí, že na plakátu koalice Spolu jsou najednou Zelení a zároveň TOP09. Právě „Topka“ v čele s Vitulou byla totiž v roce 2020 lídrem tohoto uskupení. Krátce po volbách se ale uskupení rozštěpilo a Vitula byl navíc vyloučen ze strany.

Podle Marka Sovky (TOP09), který je trojkou letošní jihomoravské kandidátky SPOLU, je špatně, že tam takto dlouho billboard visí, obává se, že může voliče mást. „Vím, že už v minulosti při sněmovních volbách byli vyzýváni, ať jej odstraní, ale nestalo se. Bližší a aktuální informace k tomu nemám,“ dodal.

Podle brněnského politologa Michala Pinka si však spíš mnozí kolemjdoucí starého plakátu ani nevšimnou nebo nad ním nebudou nijak více přemýšlet.

Vencálek při dotazu iDNES.cz, jestli je odstranění v běhu, nejdříve odpověděl, že se s majitelkou domu dosud nespojil, do hodiny ale poslal textovou zprávu, že už si volali a že se budou snažit plakát vyměnit za aktuální. „Pokud se to do voleb stihne,“ dodal. „Vitulova parta“ totiž kandiduje i letos, a to pod novým názvem Hlas Moravy.