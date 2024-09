Chci dvě země místo krajů, říká jihomoravský lídr SPD, Trikolory, PRO a Svobodných

Nesmazatelně se Koudelka ovšem zapsal i tím, že byl jedním ze spolupracovníků na kontroverzní amnestii exprezidenta Václava Klause z roku 2013.

„Já tento jeho akt dodnes oceňuji, protože by odvážný a byl kritikou špatné práce státního zastupitelství,“ hájí Klausův krok, jenž tehdy ostře kritizoval mimo jiné nynější šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Za jeho uskupení přitom společně s Trikolorou, jíž na jihu Moravy šéfuje, hnutím PRO a Svobodnými Koudelka kandiduje v letošních volbách.

Chcete být senátor, nebo hejtman? Jak to mám jako volič číst, když kandidujete na obě pozice? Kumulaci navíc kritizuje šéf SPD Tomio Okamura.

Kdyby to vedení SPD vadilo, nenavrhne mě do těchto pozic. Já vycházím ze zkušeností Jiřího Čunka, který obě tyto pozice spojoval. Osobně bych chtěl toto spojení využít k tomu, aby z Jihomoravského kraje přicházely návrhy legislativních změn.

Dlouhodobě kritizujete podobu krajského zřízení a nejste zrovna ani fanouškem Senátu. Proč tedy kandidujete do těchto institucí?

Protože se musí dělat politika na hřišti, jak je nalajnované. Masaryk byl také poslanec Říšské rady ve Vídni a jeho cílem bylo rozbití Rakouska.

Takže kandidujete do těch dvou orgánů s cílem je zničit?

Spíše nahradit něčím lépe funkčním. Nejlepší by bylo, kdyby bylo zemské zřízení a dvě země. Dokážu si představit, že by nebyl ani Senát, protože by byly právě dva zemské sněmy, které by se podílely na schvalování ústavních zákonů a byly tak určitou pojistkou, aby vláda nepřekopala základy státu.

Není vaše čtyřkoalice jen slepenec zprava doleva? Tak se obecně vyjadřuje o volebních koalicích jihomoravský lídr Sociální demokracie, tedy váš bývalý stranický kolega, Břetislav Štefan.

Vypadá to, že současní představitelé Sociální demokracie nemají rádi ani velké strany. My vycházíme z toho, že se lze spojit, když máme společný názor na řešení zásadních věcí, ať už je to otázka eura, masové migrace…

Rozumím, ale toto jsou krajské volby. Toto se na úrovni krajů neřeší.

My to řešíme, protože kraj nevnímáme jako nějakou izolovanou součást státu. Kraj nemůže být dobře spravován, když je špatně spravovaný stát. Letošní krajské a senátní volby proto vnímáme jako součást procesu, který vyvrcholí za rok volbami do Poslanecké sněmovny a který povede k celkově jinému způsobu uspořádání a správy státu.

Proto jsou primární hesla vaší kampaně celostátní témata, ať už je to drahota, migrace, korespondenční volba? Právě tato slova vidím na plakátech, přestože jsou krajské volby. Jako hejtman s tím nic neuděláte, protože na to nemáte pravomoci.

Ze zkušenosti z kampaně vím, že toto voliče zajímá. Ptají se nás na masovou migraci nebo na náš vztah k Bruselu.

Tvrdíte, že hlas pro vaši kandidátku je hlasem proti vládní bídě a že jste koalicí proti asociální vládě. Jak mi od té bídy, o které mluvíte, vy jako případný hejtman pomůžete? Jak najednou díky vám zbohatnu?

O zbohatnutí se musí především zasloužit každý sám. My jsme odpůrci nějakého bohatnutí skrze dotace, bohatství vzniká z práce. A jednu z věcí, která bohužel prostupuje celou veřejnou sférou, je obrovské utrácení peněz v Green Dealu, neboli Zeleném údělu.

To jste mi trochu utekl z otázky. Když bude člověk za týden volit vás, očekává, že jeho bída skončí. Jak se díky vám, když budete hejtman, budu mít lépe?

Prostě škrtneme zbytečné výdaje, kdy se přihrávají peníze pouze úzké skupině lidí.

A jak se to projeví v mé peněžence? Já si to pořád nějak nedokážu představit.

Ve vaší peněžence se to neprojeví, dokud bude v Praze vládnout Fiala.

S tím koncem bídy tedy musím rok počkat na sněmovní volby, než se vymění vláda, i když hesla na plakátech jsou už před letošními volbami. Chápu to správně?

Já předpokládám, že po vítězství opozice v krajích se Fialova vláda rozloží.

Přece jen jde však o krajské volby a měli bychom se bavit vyloženě o krajských tématech, které ve vašich volebních novinách až na obecná hesla takřka nejsou. Jakou tedy máte vizi pro Jihomoravský kraj?

Máme tři takové krátkodobé cíle. Prvním je zrušit financování politických neziskovek, u nichž jsme zároveň proti jejich ideologickému působení ve školství. Například jde o organizaci Člověk v tísni (Ta se proti tomuto tvrzení ohradila a říká, že od Jihomoravského kraje žádnou dotaci deset let nezískala, pozn. red.) Pak je to opětovné zavedení možnosti mít moravské víno jako daňově uznatelný reklamní dárek. Fialova vláda tuto možnost zrušila. (Krajská samospráva může podat jen návrh zákona, rozhoduje parlament, pozn. red.) Podnikatel z Moravy si tak může koupit golfové míčky z Francie nebo něco jiného a pomoci zahraničním producentům, ale nesmí si daňově uplatnit moravské víno. To je nebetyčná hloupost, která státnímu rozpočtu nic nepřináší a moravskému zemědělství škodí.

To jste mi trochu nahrál, protože ve volebních novinách lákáte na soutěž o americký iPhone. Proč jste jako čeští a moravští patrioti nedali na výhru něco jiného, ale podporujete zahraniční firmu?

To beru jako dobrou připomínku. Asi jsme ten iPhone měli k dispozici, ale nevím, jak se tato cena vybírala.

Zmínil jste, že máte tři cíle. Co je tedy ten třetí?

Bydlení. Chceme, aby kraj ve spolupráci s obcemi budoval cenově dostupné byty pro mladé rodiny a domy s pečovatelskou službou pro seniory. Obec by do společného projektu vložila pozemky a kraj by výstavbu zafinancoval.

Kde na to vezmete?

Například z toho, že zrušíme financování politických neziskovek.

Víte, kolik se tam dává?

To budou malé částky, ale do Zeleného údělu se dávají obrovské. Jestli u nás vyrobíme v atomové elektrárně kilowatthodinu za 80 haléřů a prodává se desetinásobně dráž, je to důsledek tohoto nesmyslného opatření.

Kdybyste byl hejtman, to byste jel – v nadsázce řečeno – s vozíkem pro elektřinu do Dukovan?

Pořád se vracím k tomu, že my krajské volby vnímáme jako součást procesu. Vlastníkem společnosti ČEZ je stát. Bude-li vláda rozumně vykonávat svá vlastnická práva, může prodávat elektřinu za výrobní cenu plus přiměřený zisk. (Výslednou cenu elektřiny tvoří ještě druhá, tzv. regulovaná složka, například náklady na distribuci přenosovou sítí. Nejsou to jen poplatky za obnovitelné zdroje energií nebo emisní povolenky, na něž Koudelka naráží., pozn. red.)

Zmínil jste tři věci, ale kraje toho řeší více. Namátkou je to doprava, zdravotnictví, sociální služby. Co má volič očekávat od vašeho uskupení v těchto oblastech?

Když opustíme politiku Zeleného údělu, bude mít stát a kraje tolik peněz, že naše silnice budou moci být ze zlata. To samozřejmě přeháním, ale jsou to obrovské prostředky, které jsou dnes jen vyhazovány.

Představme si tedy hypotetickou situaci za rok. Vyhrajete sněmovní volby, zasednete ve vládě, zrušíte Zelený úděl. Jak se to projeví v Jihomoravském kraji, potažmo v zemi Morava, kterou zavedete?

Tam už se můžete podívat do vlastní peněženky, protože v platbách za energie nebudete platit přirážky za obnovitelné zdroje.

Ale co konkrétně uděláte vy jako krajská samospráva? Kdy a jaké opravíte silnice? Kdy a kde postavíte nové domovy pro seniory? Máte už toto nějak rozplánované?

Investice do silnic chceme minimálně ztrojnásobit. A aby se zlepšila situace seniorů, znamená to v první fázi postavit alespoň tři domovy, kdy každý z nich bude mít kapacitu nad 50 lůžek.

Na kandidátce sice nefiguruje, ale v hnutí PRO je šéfem jihomoravské organizace exhejtman za Sociální demokracii Michal Hašek. Budete s ním i po zvolení spolupracovat?

Michal Hašek je studnicí vědomostí, má zkušenosti a historickou paměť. Takže jeho informace je správné využít.

Nyní má hnutí SPD v krajském zastupitelstvu čtyři zastupitele, minule získalo něco přes šest procent. Na kolik si v koalici věříte letos?

Chtěli bychom posílit počet zastupitelů minimálně o polovinu. Pokud jde o procentuální výsledek, rád bych byl za dvouciferný.

Nejste však odsouzeni k opozici? Mnohé strany se proti vám vymezují.

Jestliže říkají, že s námi jednat nebudou, jsou třeba odsouzeni k tomu, že se tam ani nedostanou. Kdo bude chtít jednat, s tím jednat budeme.