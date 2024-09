Můžeme být jazýčkem na vahách, myslí si jihomoravský lídr Starostů Lukl

„Mou osobní prioritou je bezesporu pokračování stávající koalice, vnímám ji jako nejvhodnější,“ hlásí lídr hnutí, který tak věří, že uskupení nadále setrvá v krajské vládě.

Poslední čtyři roky jste byl starostou Kyjova, šéfem Svazu měst a obcí a náměstkem hejtmana. Loni jste byl potřetí a podle vašich slov i naposledy zvolen do čela svazu, kde zůstanete do roku 2027. Dostane pak víc prostoru krajská politika?

Na kraji jsem neuvolněný a covid nás naučil pracovat i online, takže se funkce dají hezky doplňovat a stoprocentně v nich naplňovat poslání, které se očekává. Starostou v Kyjově jsem na plný úvazek a post předsedy svazu je čestný, navíc bez honoráře. Máme tam profesionální kancelář a tím, že řadu věcí je možné odbavit elektronicky, se to dá stihnout. Samozřejmě to nese svá úskalí a negativa. Trpí rodina, volný čas. Proto bych chtěl od příštího období některé záležitosti přehodnotit, abych měl více času na ty, kteří jsou mou inspirací.

Co byste chtěl přehodnotit?

Určitě se to bude týkat svazu. Příští rok budu dvacet let ve funkci starosty, a kdyby nastala situace, že bych měl být na kraji ve funkci uvolněný, zvažoval bych, jakým způsobem pokračovat v práci pro Kyjov.

Kdybyste se stal hejtmanem, vzdáte se některé z funkcí?

Pokud bych se stal jihomoravským hejtmanem, věnoval bych se jenom této pozici.

V programu máte, že se postaráte o opravu silnic v havarijním stavu. To zní tak, že byste to teprve plánovali začít dělat.

Kraj investoval do oprav silnic nejvíc peněz v historii. Za rok 2023 i 2024 to budou částky kolem dvou a půl miliardy korun. I nadále bychom v tom chtěli pokračovat. Každý, kdo jezdí po silnicích druhé a třetí třídy, moc dobře vidí jejich stav. Je to historický dluh. Tohle je potřeba změnit.

Slibujete, že se postaráte o vybudování vysokorychlostních tratí s terminálem v Brně a Břeclavi. Jak to z úrovně kraje uděláte, když železnici staví stát?

Samozřejmě, je to primární úkol státu, ale bez komunikace a spolupráce s krajem to nepůjde. Na některých investicích se takto spolupodílíme. Je to otázka i územního plánování. Pokud chceme být v tomto úspěšní, komunikace s kraji a obcemi je zásadní.

Není to ale matení voličů? Přesnější by byla formulace „budeme tlačit na vybudování tratí“…

Kraje v tomto mají zásadní úlohu a bez jejich participace a zapojení to určitě nepůjde.

Pracujete s konceptem „živé regiony se rovnají živý kraj“. Pro jeho splnění je podle vás třeba uskutečnit řadu cílů, aby se takovým krajem jižní Morava stala. V regionech tedy teď živo není, i když v nich máte řadu starostů?

To určitě neříkáme. Nicméně všichni vnímáme, že jsou tady strukturálně postižené regiony, ať už Veselsko, Hodonínsko, nebo některé oblasti na Znojemsku. Nemůžeme říct, že všechny regiony jsou na tom stejně dobře. Je potřeba se na ně zaměřit a strukturálně jim pomoci, ať už tam cíleně nasměřujeme aktivity cestovního ruchu, nebo například podporu v rámci bydlení či v oblasti sociálních služeb. Ukazuje se, že na mapě jsou bílá místa právě z hlediska pobytových sociálních služeb. Jakýkoliv kraj je úspěšný podle nejmenšího či nejslabšího regionu. Musíme se snažit o rovnoměrný rozvoj, aby byly regiony nejlépe na podobné úrovni.

Vaše oblasti kultura, památková péče a cestovní ruch nic vyloženě hmatatelného jako nový obchvat nebo stavbu sanatoria nepřinesly. Na co chcete nalákat voliče?

Naopak, kultura a památková péče je agenda, u které si to možná lidé na první pohled neuvědomují, ale neskutečně je ovlivňuje. Nejen prací živ je člověk, chce si někde odpočinout, nabrat sílu. Nabírá ji nejen na dovolené mimo kraj, ale právě i zde. Jsem rád, že Jihomoraváci objevují zdejší kouzelná místa, jež podporujeme ve strategii cestovního ruchu. Nechceme turisty soustředit jen do Lednicko-valtického areálu, ale rozprostřít i do dalších regionů. Stejně tak nechceme, aby nejmasivnější kultura probíhala v Brně. Snažíme se dlouhodobými smlouvami podpořit různé projekty a myslím si, že se to podařilo. Poprvé v historii máme víceleté smlouvy na nadregionální kulturní akce a chceme v nich pokračovat.

V kultuře a památkové péči je hodně slyšet o soutěži nejlépe opravená památka, zavedli jste také systematickou podporu kulturních akcí. Není to za čtyři roky chabá bilance?

Kultura je kontinuální aktivita. Tam nejde o to, že něco postavíte či zboříte. Je v ní důležité, abyste dokázali podpořit to, co funguje. Jsem rád, že do kultury jde nejvíc peněz v historii a tvoří se i nové projekty, které podporujeme. Jako juniorský balet v Národním divadle. To je projekt úžasného charakteru, jenž byl rozběhnutý právě díky spolupráci odboru kultury, mé osoby a divadla. V maximální míře podporujeme záležitosti nadregionálního charakteru. Kultura je dlouhodobá záležitost, nevýdělečná. Možná to opravdu není vidět, jako když se křtí nové vlaky. Nicméně kohokoliv z branže se zeptáte, dostanete zpětnou vazbu, že je tady někdo, kdo se kultuře intenzivně věnuje a rozumí jí, za což jsem rád.

Jaké největší priority chcete prosadit?

V dopravě masivní investování do oprav silnic druhých a třetích tříd. Je nutné se zaměřit na oblast sociální péče a zdravotnictví, protože je nejvhodnější, aby senior v podzimu svého života, pokud to umožňuje kapacita rodiny a jeho zdravotní stav, zůstal v kruhu blízkých. Dále posílení pobytových služeb, jichž je dnes nedostatek. Vidíme, že ve slepých místech vznikají neregistrované služby, jež způsobují velké problémy i pro zdravotnictví, neboť lidé z nich mnohdy končí v nemocnici. A pokud chceme být úspěšným krajem, musí být vzdělaným. Je nutné zmodernizovat střední odborné školy. Dále zaměřit se na oblast životního prostředí. Jsem rád, že jsme prvním krajem, který vytváří klimatický plán. Opatření nebudeme dělat metodou pokus omyl. Získáme sadu kroků a díky tomu si můžeme zažádat o evropské peníze, jež dosahují výše mnoha desítek milionů eur.

Říkáte, že Starostové pro jižní Moravu jsou hlasem měst a obcí. Ale to by mohla říct i další uskupení jako SPOLU nebo Hlas Moravy, která mají spoustu starostů.

Ano, ale musím jednoznačně konstatovat, že jsme možná v rámci celé republiky kandidátka, jež má nejvíce zástupců v samosprávě. Máme na kandidátce 52 zastupitelů a 34 starostů a starostek. Jsme tedy kandidátka s nejvíce starosty rozprostřenými po celé jižní Moravě.

Je vaší prioritou pokračování stávající koalice?

Má osobní bezesporu, vnímám ji jako nejvhodnější. Je řada rozdělaných projektů, které je třeba dotáhnout. I spolupráce v koalici je výborná. Ne na všechno jsme měli stejný názor – viz zdravotnictví – nicméně vždy jsme to řešili partnerským způsobem. Nikdy to nebylo silou.

Neobáváte se, že vás převálcuje hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) se svým výrazným PR?

Lidé v regionech jednoznačně vidí společně odvedenou práci. Jemně se usmívám nad konstatováním, že krajské volby jsou volby hejtmanské. Chápu, proč Honza Grolich tuto notu jede, když je nejvýraznější osoba celé koalice. Nicméně nemáme přímou volbu hejtmana, ale zastupitelskou demokracii, kdy hejtmana volí zastupitelstvo. Není to o jednom člověku, ale o týmu. Jsem neskutečně rád, že naše kandidátka je týmová. Každý na ní má své místo.

Budete se vůbec bavit s dnešními opozičními stranami?

Budeme vyjednávat se všemi demokratickými uskupeními. V tuto chvíli neříkám, že nebudeme jednat s nikým dalším mimo koalici. Bezesporu ale ne se stranami jako SPD, Stačilo! a podobně. U nich nechceme a nebudeme hledat spolupráci.

A co se týče hnutí ANO, s nímž jste vládli předminulé období?

Opakuji, že mou prioritou je zachovat stávající koalici, nicméně nebudeme odmítat jednání ani s dalšími možnými partnery, jako je například Honza Vitula (lídr Hlasu Moravy – pozn. red.).

V končící koalici jsou vaše gesce spíš neatraktivní. Budete z tohoto hlediska i v novém vedení kraje jen „do počtu“?

V žádném případě nemohu říct, že jsme tady jen do počtu. Jsme součástí koalice a všechny naše priority se do jejího programu propsaly. Naopak můžeme být jazýčkem na vahách a velmi podstatným subjektem koalice. Uvědomují si to i strany napříč spektrem.

Jinými slovy, máte naději na silnější gesce?

Určitě, protože na kandidátce máme osobnosti, jež by se jim dokázaly věnovat.

Na jaký volební výsledek si věříte?

Optimistická predikce je patnáct procent. Ještě by nás dokázal uspokojit stávající stav.

A reálný odhad?

Dvanáct procent a současný počet sedmi zastupitelů.