Lepší doprava? Jet vlakem za deset korun, slibuje jihomoravský lídr SOCDEM

Sociální demokraté nejsou v dobré výchozí pozici, ostatně už před čtyřmi lety prolezli do jihomoravského zastupitelstva jen s odřenýma ušima a nyní drží pouhá čtyři křesla. Řadu hlasů jim tehdy navíc přinesl exhejtman Michal Hašek, který už ale stranu opustil a stal se na jižní Moravě tváří hnutí PRO, a také bývalý šéf Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík, jenž se v letošních volbách stejně jako poslední lídr Marek Šlapal přidal na kandidátku STAČILO! pod vedením komunistů.

„Chápu, že heslem těchto uskupení je vystavit nějakou červenou kartu, ale už vůbec nevidím, jestli říkají, co budou dělat,“ podotýká jihomoravský lídr SOCDEM Břetislav Štefan, který odchody svých někdejších spolustraníků popisuje jako oddělování zrna od plev.

Teď v kampani tepete současné vedení na hejtmanství za chaos v kraji. Kde byla ale vaše opoziční práce za celé čtyři roky? S vaším klubem mám spojené pouze rezignace a odchody do jiných stran...

Upřímně, od tak malého klubu asi nemůžete čekat enormní výkon. Tím chaosem ale máme na mysli situaci, kdy současné vedení tvrdí, že je vše v pořádku, já ale nevidím jediný projekt, který by nevznikl před rokem 2020, už tehdy se neprojektoval, nebo nebyl alespoň ve fázi přípravy. Tato koalice, to jsou jen čtyři roky promarněných šancí.

Řada politiků říká, že za čtyři roky se nedá stihnout vše od záměru po stříhání pásky.

Ale já v investičním plánu kraje nevidím ani ty nové projekty, které by mohly vzniknout. Na jednu stranu říkáte, že chcete řešit problém seniorů, ale svým jednáním necháte tři roky chátrat budovu S-centra v Hodoníně, kde by mohli být. Říkáte, že je ve špatném stavu, ale i přes upozornění si neuděláte revizní posudek a za tři roky obrátíte a řešíte opravu. To je docela chaotické jednání. Řekněte mi nějaký projekt hejtmana Jana Grolicha. Za čím stojí? To je hejtman, který dobře zvládá mediální komunikaci, ale to je tak vše. U něj platí, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Pod ním ale ty problémy vznikají a nejsou řešené.

Chaos pak konkretizujete také na konkrétní oblasti, například zdravotnictví. Nebyla to právě Sociální demokracie v minulém volebním období, která přepustila zdravotnictví hnutí ANO, protože tuto oblast nedokázal řídit váš radní Igor Chlup?

Nevím teď podrobnosti, co dělal Igor Chlup. Zdravotnictví je každopádně velmi složitá oblast a my jako kraj nemáme vyjasněný koncept, jak k nemocnicím přistupovat. Já vlastně nevím, co stávající vedení chce. Bude se privatizovat, jak tady byly před časem nepatrné náznaky, nebo ne?

Vznikla přece zastřešující organizace Jihomoravská zdravotní.

A kdy to bylo? Až letos se podepisovaly nějaké dokumenty. A znamená to, že tedy jdeme do privatizace?

V minulém volebním období, kdy jste byli součástí vedení kraje, vznikla koncepce, jejímž obsahem byl právě vznik takového centrálního řídicího orgánu.

A víte, co se ukázalo? Že tyto centrální orgány na nákupy, které v minulých letech vznikaly, nedokázaly vyjednat lepší ceny. Proč tedy jít touto uličkou, když úplně nefunguje? Jestliže samotné nemocnice umí některé věci sehnat lépe, ať to dělají. Musíme si také uvědomit, že žijeme v jiném čase, než když tyto myšlenky vznikaly. Musíme se na to podívat znovu dnešníma očima.

Pojďme dál. Není neuctivé vůči vašemu spolustraníkovi Romanu Hanákovi, který řídí Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, mluvit o chaosu v dopravě? Nemáte i vy takzvaně máslo na hlavě?

K činnosti úředníků se nevyjadřuji, Roman Hanák pustil mandát zastupitele, protože začal pracovat pro krajské silničáře. To je servisní organizace, která dostává peníze od hejtmanství na konkrétní zakázky. Není to o tom, že by mohl Roman Hanák rozhodovat o tom, kam peníze půjdou. Ty posílá vedení kraje a zároveň říká, co za ně chce. Nefunguje to tak, že by mohl opravovat silnice, kde si usmyslí.

Nicméně může například upozornit na to, aby se někde v určitém čase nekopalo, protože se opravy můžou dostat do kolize s jinou stavbou.

Provádí se diagnostika silnic a podle toho se stanovuje, které budou rekonstruovány. Co ale myslím tím chaosem v dopravě. Politici před volbami říkají, jak zařídí R43, obchvat Břeclavi nebo něco jiného nebo jak to podpoří. A pak za čtyři roky nic. My říkáme, pojďme se na to podívat jinak. Jihomoravský kraj koupil 37 moderních vlaků, tak toho pojďme využít. Hejtmanství by mělo rozjet pilotní projekt, kdy by například na trati z Letovic do Brna zlevnil cestování na deset korun. Uvidíme, kolik se díky tomu stáhne automobilové dopravy z hlavního tahu od Svitav na Brno, kolik ušetříme emisí, o kolik méně se budou opotřebovávat silnice. Z Blanska do Brna se dokážete dostat vlakem o čtvrt hodiny rychleji a jste rovnou v centru. Současné vedení našeho regionu toho nejen nevyužívá, ale hází si klacky pod nohy, když chce zrušit průvodčí.

Víte, že to byl právě zmiňovaný Roman Hanák, který jako první už snad v roce 2018 začal mluvit o zrušení průvodčích?

Fakt? No, vidíte. Já s tím ale nesouhlasím, aby ve vlacích chyběli. Je to chyba vůči komfortu i bezpečnosti. Tito pracovníci jsou nesmírně důležití, protože jen necvakají jízdenky, ale dokážou pomoci v situacích, kdy vlak najednou stojí mimo zastávky nebo ve vagonu někdo třeba zkolabuje.

Mluvil jste o desetikoruně za cestu z Letovic do Brna. Máte spočítané, o kolik by se kraji zvedly náklady na železnici?

Počítali jsme to, a pokud bychom to pilotně zavedli na trase z Letovic, náklady na vlakovou dopravu, která dnes přesahuje jednu miliardu korun, by podle našich propočtů vzrostly o 34 milionů. To je zhruba částka, jakou chce hejtmanství v příštích letech každoročně dávat na závody MotoGP. O tom si navíc myslím, že jde jen o prázdné politické gesto před volbami. Pojďme ale skutečně pilotně vyzkoušet na trati z Letovic, o kolik méně by jelo aut na přetíženém tahu, o kolik méně by to bylo hluku a celkové zátěže na přírodu. A pojďme se bavit, jestli jsme ochotni za tyto benefity platit. Vždycky je to něco za něco a myslím, že v tomto případě nejde pouze o ekologický benefit, ale i bezpečnostní při pohledu na počty nehod. Navíc se ukazuje, že stará betonářská cesta není tak rychlá, tak pojďme vyřešit dlouho neřešené věci v dopravě jinak.

Zaznamenal jsem vaše vyjádření, v němž kritizujete volební koalice a říkáte, že vy kandidujete samostatně, ne pod žádným slepencem zprava doleva jen pro udržení či získání moci. Znamená to, že sociálnědemokratický hejtman Martin Netolický v Pardubickém kraji má slepenec pro udržení u moci?

Podle mě mají být taková uskupení vždycky ideově propojená. Mně se u subjektů, například v koalici STAČILO!, hledá ideové propojení těžko. Pořádně ani nevím, jaké hodnoty hájí třeba SPD.

Že zmiňujete zrovna SPD, s níž sedíte ve vedení na radnici v brněnské Líšni, kde jste starostou.

Já se bavím celkově o straně. Ano, v městské části spolupracujeme, protože strany sdružené v pětikoalici nebyly ochotné po komunálních volbách vyjednávat.

Jak je to tedy s tím Martinem Netolickým a jeho koalicí Pro prosperující Pardubický kraj?

Přijde mi, že tímto způsobem stranickou značku příliš nepodporuje. Na druhou stranu jsem rád, že tam má SOCDEM svého hejtmana, který ovšem vytvořil ideově sourodou koalici, na rozdíl od těch, o kterých jsem mluvil. Tady na jižní Moravě vidím ideovou blízkost se Stranou zelených, je tam jasné ukotvení a já za sebe si to umím představit.

Mluvíte o tom, že je důležité, aby značka byla vidět, sám jste přitom před dvěma roky schovával stranické tričko pod sloganem „Váš starosta a občané pro Líšeň“ v komunálních volbách. To nebyl kalkul?

Hodně jsme to řešili, chtěli jsme ale zároveň kandidátku hodně otevřít nezávislým osobnostem a jejich podmínkou bylo, aby v názvu chybělo jméno strany. Více než název pro mě byl v tu chvíli důležitější program, na němž jsme se shodli a který je z mého pohledu sociálnědemokratický. Takže jsem nakonec v tomto ustoupil.

Jaká je vůbec šance, že v krajských volbách překročíte pět procent, když minule to bylo velmi těsné? Není hlas pro vás stejný jako ten vyhozený do koše?

Pokud po tématech, která zvedáme, jako je férová společnost nebo dostupné veřejné služby, není poptávka, je celkem logické, že hlas nedostaneme. Já si ale myslím, že poptávka tady je a my se to snažíme nabídnout. To samozřejmě neznamená, že na to volič uslyší. Ale já věřím, že ano.