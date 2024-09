Jsem příklad politické komunikace, odráží kritiku jihomoravský hejtman Grolich

„Vzhledem k tomu, že obhajuji, musím přinést hlasy navíc. Jinak jsem práci dělal blbě,“ uvědomuje si lídr v rozhovoru, jenž vznikl ještě před povodňovou situací v kraji. Na rozdíl od jiných důležitých oblastí v něm proto toto téma není zahrnuto.

V kampani kladete jednoznačný důraz na svou osobu. Máte slogan Akce hejtman. Proč matete voliče? Říkáte, že jde o hejtmanskou volbu, ale tak to přece není. Lidé zvolí 65 zastupitelů.

Protože jde přímo o to, kdo bude hejtmanem. To je strašně podstatné, lidé kraj vnímají nejvíc přes něj. Často nevědí, kdo jsou náměstci, radní, zastupitelé už vůbec ne. Opoziční strany z krajských voleb dělají předkolo těch parlamentních, z jejich komunikace není vůbec poznat, že je teď krajské a senátní hlasování. Myslí, že jsou parlamentní volby, protože natvrdo říkají, že jsou proti vládě, o kraji se vůbec nezmiňují. Chápu, že to pro ně má strategicky smysl. My, kteří kandidujeme na kraj, musíme upozorňovat, že jsou krajské volby a vzejde z nich hejtman. Nejsou o tom, co se děje ve vládě.

Tomu rozumím, ale není to přímá hejtmanská volba.

My ale neříkáme, že je to přímá hejtmanská volba.

Připouštíte si vůbec, že volby mohou skončit jinak, než že se znovu stanete hejtmanem?

Samozřejmě. V politice se může stát úplně všechno. Dokážu si představit, že to nedopadne dobře a třeba úplně skončím v politice. Nepotřebuji v ní být za každou cenu. Chci pracovat dál jako hejtman. Pokud ne, bylo by to pro mě samozřejmě na nějakou dobu osobní zklamání, ale jsem na to připravený.

Dominantní silou neoblíbené vlády je SPOLU, počítáte s tím, že vás to může u voličů poškodit?

I eurovolby, které byly první zkouškou, ukázaly, že to není žádná poškozující známka. Na jižní Moravě měly ANO a SPOLU stejný výsledek, rozdíl byl o setinky. Nemyslím si proto, že by tato značka byla poškozující. V Brně suverénně vyhrála.

Nicméně je kampaň postavená hlavně na vás i proto, že vláda v čele se SPOLU je nepopulární?

Ne. Máte ty otázky hodně návodné. Je personalizovaná na mě. Uvědomují si to i koaliční partneři, protože jsou často zkušenými starosty a moc dobře vědí, že komunální volby jsou o tom, kdo bude starosta, krajské primárně o tom, kdo bude hejtman. Vzhledem k tomu, že obhajuji, musím přinést hlasy navíc, což je úloha každého obhajujícího hejtmana. Jinak jsem práci dělal blbě. Ze všech průzkumů vychází, a stejně to má i řada dalších hejtmanů, že nějaký potenciál mají strany a nějaký právě hejtmani. Data nám ukázala, že já jako hejtman mám větší potenciál než lidovci i SPOLU.

Návrat MotoGP do Brna jste oznámili krátce před volbami. Leckomu se to jeví jako záměrné načasování.

Kdo ví, jak probíhá jednání s promotérskou společností Dorna a jak se plánuje mistrovství světa, pro něj je tohle tvrzení úsměvné. To není možné. Jenom to potvrzuje, že už před minulými volbami, kdy se MotoGP rušilo, byl konec jasný už dávno, protože se volby konaly v říjnu. Kalendář pro MotoGP se tvoří v září a Autoklub s novým majitelem Automotodromu potřebovali do konce srpna naši jasnou záruku, že do toho půjdeme s nějakou podporou, protože museli uzavřít smlouvu nebo memorandum s Dornou, aby se dostali do kalendáře.

Na akci pošlete 35 milionů ročně. Nebylo by lepší dát je na opravy rozbitých silnic než do soukromého byznysu?

To není soukromý byznys. To je mistrovství světa v motorkách. Víme, jaký to byl „byznys“, protože jsme zdědili pořadatelský spolek. Až takový byznys to není. To je jedna věc. A druhá věc, vždy když někdo nesouhlasí s nějakými penězi, že se někam dávají, vymyslí něco jiného. Daň z tichého vína už zachránila kojence, školství, nepedagogy i silnice. Tento argument se dá použít vždy u jakékoliv částky vložené do čehokoliv, s čím daný člověk nesouhlasí.

Ze sloučení krajských nemocnic do jedné akciové společnosti sešlo, snaha koalice skončila blamáží. Je pod tím podepsaný bývalý radní Jiří Kasala (ODS). Ocitl se až na dvacátém místě kandidátky, souvisí odsun s blamáží?

Když jsme tvořili kandidátku, každá strana si udělala své pořadí. Společně jsme řešili jen zip. Jaké pořadí si udělala ODS, takové si udělala. Vůbec jsme jí do toho nemluvili.

Když jsem řekl blamáž, smál jste se. Podle vás to nebyla blamáž?

Vaše dotazy jsou hodně návodné a zavádějící. Blamáž to nebyla. Nebylo to dobře odkomunikované a připravené, ale obecně je to správný krok, což potvrdil při návštěvě boskovické nemocnice i pan Babiš. Říkal, že nemocnice máme řídit tak efektivně jako v Ústeckém kraji, kde mají jednu velkou akciovou společnost. Dával za příklad i jihočeský model s jednou centrální akciovou společností a jednotlivými akciovkami. Přesně tyto dva modely jsme zvažovali. Máme tady shodu napříč spektrem, akorát když se dostáváme k důležitým reformním krokům, začíná hrát roli politika. Například se veřejně prezentuje, že chceme nemocnice privatizovat, což vůbec není pravda.

Jaké máte za sebou vlastní dokončené projekty, případně jaké jste začali?

Největší projekt, který se zahájil už za předchozí koalice, je nákup nových vlaků. Ukazuje, že je u velkých projektů potřeba kontinuita. Byly dohady, jestli se do vlaků půjde, nebo ne. Lidé z tehdejší koalice potřebovali naši podporu a i díky ní se to podařilo dokončit. Ze zahájených akcí je určitě tou největší dlouho připravované Sanatorium Pálava. Byl velký otazník, zda se do toho půjde. Podařilo se nám nakonec sehnat dotace a stavbu vysoutěžit o 200 milionů levněji. V oblasti školství jsme jako jediní po třiceti letech otevřeli nové gymnázium na jižní Moravě. Další velká investice je nový pavilon na „Charbulce“, kam se soustředí všechna pracoviště střední školy, dosud rozprostřená po Brně. V oblasti dopravy zmíním obchvat Čebína na Brněnsku. Byl už nachystaný, ale říkali nám, že stojí strašně moc peněz. V rozpočtu jsme je našli a vybudovali jej za víc než 300 milionů. Nachystali jsme projekt obchvatu Blučiny.

Jaký z těchto projektů je ale přímo vaší koalice?

Určitě ty ve školství. Rozhodovali jsme je my. Ještě zmíním Centrum přirozeného porodu ve Vyškově. Schválně jsem zmiňoval ty největší a zdůrazňoval, že musí mít návaznost. Už jsme zažili, že nastoupila nová koalice a v projektech předchozího vedení se nepokračovalo. To je špatně.

Co máte za největší programové priority?

Máme jich pět. Chceme držet nastavenou laťku v investicích do silnic. Rozpočet jsme výrazně navýšili, dáváme víc než dvě a půl miliardy ročně. Pod ně nemůžeme jít. Pokud se navýší financování krajů, jsme připraveni dávat až tři miliardy, což je dvanáct miliard za volební období a to musí být poznat. Vedle toho nákup vlaků. Je zde také velká výzva ohledně stárnutí populace, projevuje se hlavně v sociálních službách. Posilovali jsme domácí péči, potřebujeme navýšit kapacity pro seniory, což věřím, že se dá alespoň částečně zvládnout během čtyř let. Ve zdravotnictví potřebujeme zajistit pevnou strukturu nemocnic. V rukou kraje, to podtrhuji.

Jste opravdu hodně vidět na sociálních sítích. Snažíte se tím zamaskovat, že jste toho moc neudělal, jak vám vyčítají kritici?

To už je fakt moc. Nevím, jestli na to mám odpovídat. Kdyby nebylo co dávat na sociální sítě, nejsem na nich. Přestože jsme měli dva roky krizové řízení a byli do velké míry zaměstnaní jinou prací (tornádo, pandemie, válka na Ukrajině – pozn. red.), povedlo se udělat tolik věcí. Tolik silnic se nikdy neopravilo. Nezačalo se tolik velkých investic. Dotáhli jsme nové vlaky. Po mnoha letech jsme narovnali financování mezi příspěvkovými organizacemi a neziskovým sektorem. Dlouhodobě si stěžovaly, chodily na zastupitelstva. Teď už nechodí. Když někdo kritizuje, že se nic nedělá, je to kec. Pošlu vám link na náš web, kde je vypsané vše, co se povedlo.

Já jsem to četl.

Tak to se ptáte zvláštně.

Říkají to vaši kritici.

Chápu vaši práci, ale dnes je to hodně extrémní. Těšil jsem se na tenhle předvolební rozhovor.

V minulosti někteří kritizovali exhejtmana Michala Haška, jak se pořád prezentuje, třeba v hasičské uniformě. Neděláte ale to samé, jen v moderním hávu?

Nemám hasičskou uniformu.

Ale taky se pořád někde prezentujete.

Myslím si, že je to naprostá součást té práce. Zmiňujete pana Haška, nezmiňujete Bohumila Šimka, kterému se říkalo neviditelný hejtman. Ať už je v té roli kdokoliv a vyhovuje mu jakákoliv forma komunikace, vždy bude někým kritizovaný. Jsem rád, že lidé, kteří se věnují politickému marketingu a komunikaci, mou práci v této oblasti chválí. Vím, že na řadě workshopů i u jiných stran jsem uváděný jako jeden z příkladů, jak by se politická komunikace hlavně na sociálních sítích měla dělat. To mám za bernou minci. Jestli jsme to dělali dobře, nebo špatně, se ukáže ve volbách.

Na jaký volební výsledek si věříte?

Myslím si, že se budeme pohybovat okolo 30 procent. Nad 28 je to úspěch, nad 30 úplně výborný výsledek.

Propadák by byl co?

Kdybychom nebyli silou, která by koalici vyjednávala.