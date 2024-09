ANALÝZA: Pro Grolicha jsou volby famózní úspěch i vykřičník, ANO stačilo málo

Zásluhu na tom má především Grolich, dříve stand-up komik, který umí dobře vystupovat a lidi dokáže zaujmout. Kritici mu můžou vyčítat, že často natáčí videa a různé skeče na sociální sítě, očividně i to mu však přináší výrazné výsledky.

Díky němu koalici SPOLU volili i lidé, kteří by jinak svůj hlas nejspíš hodili Pirátům. Ti také proto ve volbách totálně propadli a vyletěli ze zastupitelstva stejně jako Hlas Moravy dlouholetého jihomoravského politika Jana Vituly.

Ostatně Grolich válel i čistě osobně. Nasbíral celorepublikově vůbec nejvíce preferenčních hlasů, téměř 47 tisíc. Kroužek mu dal každý třetí volič kandidátky SPOLU. To je vzkaz i pro další partnery v tomto uskupení – tedy že tentokrát už s Grolichem ani ODS „nevyběhne“ jako před čtyřmi lety, kdy uzmula jedno křeslo v radě navíc. Navzdory tomu, že totiž v roce 2020 byli lidovci druzí na pásce za vítězným ANO a občanští demokraté až čtvrtí, dokázali si vyjednat čtyři posty, zatímco lidovci jen dva.

Zpozornět ovšem musí i Starostové, již ztratili polovinu hlasů a jen těsně přelezli pětiprocentní hranici. „Myslím, že jsme trochu podcenili prezentaci naší práce v radě. Měli jsme na kandidátce zároveň nejvíce starostů a starostek, ale obávám se, že se to do výsledku nepropsalo,“ sdělil František Lukl, který se svou nestranickou kandidátkou suverénně vyhrává volby v Kyjově, kde je dlouholetým starostou, ale tentokrát pohořel i doma. Podle něj vadila značka STAN, kterou se mu nepodařilo tak šikovně skrýt jako Grolichovi v případě SPOLU.

Vykřičník je to každopádně také pro nynějšího a téměř jistě i budoucího hejtmana. Podobně jako šéf ANO Andrej Babiš na celostátní úrovni před lety vyluxoval sociální demokracii a připravil se tím o koaličního partnera, také Grolich měl o víkendu namále. Společně se Starosty teď má 35 z 65 zastupitelů, ale stačilo málo, aby mandáty byly rozdělené o fous jinak a vládu nad krajem by teď sestavovalo hnutí ANO, SPD a komunistické uskupení Stačilo!

Energetika navíc, míří k ODS

To se nakonec nestalo, a tak si brzy podali ruku představitelé koalice SPOLU v čele s Grolichem a právě Luklovi Starostové, kteří ostatně už před volbami deklarovali, že chtějí dál spolupracovat. A stejně tak rychle si i rozdělily strany jednotlivé gesce. Lidovci si tentokrát už prosadili čtyři křesla. Grolich si vedle postu hejtmana vezme na starost i zdravotnictví, u nějž poslední roky chyběl silný lídr s jasným tahem na branku. Kromě toho od ODS přebrala KDU-ČSL správu krajského majetku a řídit budou i gesci sociální a rodinné politiky.

O tu nejspíš stáli i občanští demokraté, aby mohli ladit krajské a brněnské noty. Brněnská sociální politika se s tou krajskou doposud pod vedením Pirátů poněkud rozcházela. Pro ODS se ale ukázalo jako důležitější životní prostředí, o něž by zcela jistě měli zájem i lidovci s ohledem na téma adaptace krajiny na změnu klimatu. Občanští demokraté ale gesci spojili ještě s energetikou, kterou takto doposud nikdo v krajské radě neřešil. To je přitom stěžejní resort pro brněnský magistrát a tamní vládnoucí politiky z ODS.

Jednak kvůli možnému rozšiřování městské spalovny, kam se naváží i odpad z regionu, ale především kvůli mnohamiliardovému projektu na stavbu horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. To je naprosto zásadní téma místní ODS. Ostatně ta si podrží v krajské radě i investice. Gesci navíc dostane na starost David Grund, který zároveň jako brněnský zastupitel bude přímou spojkou na magistrát.

Jedno SPOLU, ale tři kluby

Klíčovou roli hráli celou dobu především Starostové. Dobře vědí, že na nich nová krajská vláda stojí. Podle Lukla to vnímá i SPOLU, a tak svému partnerovi i přes chabý výsledek hejtman hned v sobotu nabídl dvě křesla, což Lukl označil za „velké vítězství“. Tento počet se v neděli večer potvrdil. Lukl jako náměstek se bude i nadále starat o kulturu a památky, jeho kolega Martin Maleček načne už třetí volební období, v němž se ponoří do tématu územního plánování. Tři, která by teoreticky kvůli klíčovým hlasům mohl žádat, už Lukl označil za nereálná.

Přehnané nároky by navíc mohly šachovou partii poslat jiným směrem a do náruče by si mohli díky těsné většině padnout ODS (12 zastupitelů) a ANO (22 zastupitelů), kteří bok po boku stojí i na brněnském magistrátu. Ostatně nevznikl společný zastupitelský klub SPOLU, ale každá strana si separátně vytvořila svůj, kde probírá vlastní stranické zájmy.

Vyloučit se nedá nic, zvlášť když na Grolicha je nyní upřená pozornost i z ústředí lidovců. Rozhodnutí, zda se rozhodne vrhnout do vedení strany, označil o víkendu za předčasné, jeho hvězda ale letí vzhůru a teoreticky může jít o budoucího ministra. V takovém případě by na postu hejtmana nezůstal celé období.

Výsledky pro vaši obec

„Netajím se tím, že jsem s Honzou Grolichem mluvil už před rokem a půl, kdy jsme řešili obsazení ministerstva zemědělství. Osobně jsem za ním byl a s nějakým výhledem do budoucna říkal, že by do toho šel,“ prozradil ve volebním štábu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, že se úspěšný hejtman vysoké politice nebrání. Tomu se teď „vše musí usadit v hlavě“, protože má zároveň závazek k téměř padesáti tisícům voličů, kteří mu na jihu Moravy dali preferenční hlas.

Nová vláda nad krajem hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL): finance, bezpečnost, marketing a zdravotnictví náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL): strategický rozvoj a chytrý region náměstek Roman Celý (KDU-ČSL): sociální a rodinná politika zatím neznámý radní* (KDU-ČSL): majetek první náměstek Jiří Crha (ODS): doprava a sport radní David Grund (ODS): investice radní Karel Jurka (ODS): školství radní Karel Podzimek (ODS): životní prostředí a energetika náměstek František Lukl (STAN): kultura, památková péče a cestovní ruch radní Martin Maleček (STAN): územní plánování a stavební právo náměstek Marek Sovka (TOP 09): regionální rozvoj a koordinace přípravy dostavby Jaderné elektrárny Dukovany * Jediné jméno v radě, které zůstává neznámé, je u politika, který povede gesci majetku. Proč? Lidovci podle informací MF DNES s čtvrtým křeslem zkrátka nepočítali. Mysleli, že pár míst v radě připadne Pirátům, kteří ale ve volbách vyhořeli. Nyní se tak uvnitř strany svádí boje o křeslo, zejména mezi zástupci jižních okresů. Mezi nimi je i bývalý jihomoravský radní Jiří Němec, který dnes na kraji řídí jeden z výborů, stejně jako jeho kolega z Břeclavi a tamní místostarosta Richard Zemánek.