Voliče štve, že přes výhry nevládneme, tvrdí jihomoravská lídryně hnutí ANO

Sotva pár týdnů poté, co byla odvolána z pozice znojemské starostky, je Ivana Solařová znovu na očích. Po celém regionu jsou nyní vidět její plakáty s heslem: Vrátíme vám to, co vám vláda vzala.

Co mi osobně jako hejtmanka vrátíte?

Je to potřeba trochu specifikovat, protože jde o heslo vládní linky…

Pardon, jsou krajské volby.

Ano, jsou krajské volby, ale chci říct, že i do nich se propisují celostátní témata. Například se řeší platy nepedagogických pracovníků, které nejsou dostatečně valorizovány. Tady má kraj možnost dofinancovat profese, jako jsou uklízečky, školníci a kuchařky, alespoň do nějaké solidní úrovně.

Pokud se nepletu, jihomoravské hejtmanství už to dělá.

Co vím, tak začalo pouze proplácet praxi studentům vyšších odborných škol. Je ale potřeba, abychom se zaměřili také na zdravotnictví a sociální služby, tedy na pečovatelky, sanitární sestry, ošetřovatelky. Když nastoupí nová kuchařka, dostává se pod hranici minimální mzdy.

Pokud to chápu správně, zmíněné heslo není o tom, že každý Jihomoravan bude mít díky vám více peněz v peněžence.

Je to tak. Chceme však, aby se vrátily peníze třeba i těm lidem, kterým ubyly na nižších slevách na jízdném pro seniory nebo studenty.

Takže znovu zvednete slevy?

Třeba. Studovala jsem rozpočet a myslím, že tam jsou možnosti, třeba nedočerpané dotační tituly nebo rezervy na krizová opatření.

V kampani mluvíte o zničených silnicích nebo nedostatečných sociálních službách. V letech 2016 až 2020, kdy v kraji vládlo ANO, tak byly všechny silnice bez výmolů a všeho dostatek?

Samozřejmě nebyl, to se táhne hodně dlouho. Jsou to ale oblasti, do kterých se musí hodně šlápnout.

Překvapilo mě, že řešíte zhoršující se stav vlaků, když má kraj 37 nových souprav, jejichž nákup schvalovalo i vaše vedení. Jak to mám chápat?

Myslím tím další tratě a další soupravy.

Ale víte, že zrovna na Znojemsku, kde žijete, vyjedou v prosinci další nové vlaky?

To je jedině dobře.

Je tak vůbec pravda, co tvrdíte?

Bude to od prosince, takže to, co říkáme, pořád ještě platí.

Zvedáte i téma nesouhlasu s privatizací nemocnic. On ji snad někdo chce? I současné vedení kraje tvrdí, že to odmítá.

Před časem bylo velké téma transformovat nemocnice do jedné akciové společnosti. To by nebylo dobře, synergii by měla řídit úplně jiná organizace.

Jak tomu mám tedy rozumět, když šéf ANO Andrej Babiš na jednom z předvolebních videí říkal, že jste připraveni následovat dobře fungující koncept z jižních Čech a Ústecka, kde mají akciové společnosti?

My se budeme těmito regiony inspirovat, ale půjdeme na to jinak. Akciové společnosti se nám opravdu nejeví jako dobrá cesta.

Říkáte, že jste proti privatizaci nemocnic, ale vedle toho tvrdíte, že budete podporovat výstavbu domovů pro seniory včetně projektů soukromých investorů. Chcete tak privatizovat právě péči o důchodce?

Ne, ale jsou i soukromí investoři, kteří by mohli pomoci kraji stavět taková zařízení. Je spousta soukromých subjektů, jež se pouštějí do sociálního a zdravotního tématu. Pokud bychom našli společnou cestu, můžeme do toho jít.

To není privatizace?

Ne, pořád tam má nějakou úlohu kraj.

Teď se cestou spolupráce se soukromníkem na stavbě domova pro seniory pouští Brno, v jehož vedení ANO sedí. Zaznívá přitom kritika, že jde o byznys se seniory, že na to budou rodiny klientů doplácet, protože si soukromníci řeknou o vyšší platby.

Rozumím obavám, ale existuje i zastropovací vyhláška, takže také soukromníci se musí držet limitů.

V médiích ale bylo v minulosti popsáno několik případů, jak si soukromí provozovatelé nárokují další platby nad zmíněný rámec a rodinám nezbývá nic jiného než platit, aby se o jejich příbuzného postarali.

A tady by mohla zafungovat vyšší míra kontroly ze strany kraje.

Před dvěma měsíci jste ještě byla starostkou Znojma. Na začátku srpna vás ale zastupitelé odvolali a vytvořili jinou koalici. Vy jste v té souvislosti mluvila o puči. To je ale výraz, který se používá k nezákonnému a nedemokratickému převzetí moci. K tomu snad došlo?

Říkejme tomu převrat, byl však opravdu nestandardní.

V čem?

Protože jedna naše koaliční partnerka přešla k opozici, aniž by nás o tom informovala. V koaliční smlouvě jsme měli ustanovení, že pokud budou problémy, nějaká nejasnost, nespokojenost mezi námi, máme si sednout a probrat to. My se ale dozvěděli, že odchází, a hned druhý den bylo podepsané memorandum o novém vedení města. Pro mě jde o neférové jednání bývalého koaličního partnera.

Výměna vedení pak už ovšem byla v režimu demokratického hlasování na zastupitelstvu.

Já to takhle úplně neberu. Víme, jak na tom demokracie dneska je.

Jak?

Z demokracie se nám trochu vytrácí původní koncept, že jde o vládu lidu. Vezměte si, že v demokratických volbách ve Znojmě bylo hnutí ANO první. Měli jsme nejsilnější politický mandát a zvolili jsme si k sobě partnery, s nimiž jsme chtěli naplnit voličský slib, že radnici zbavíme kontroverzních osob. Potom bychom se měli dívat i na to, jakou sílu mají jednotlivé strany.

Mimořádné zastupitelstvo 5. srpna 2024 odvolalo dosavadní vedení Znojma a jmenovalo nové. Na snímku končící starostka Ivana Solařová (ANO).

Máte sice velký zastupitelský klub, nicméně tu většinu, která se vám vytratila odchodem paní místostarostky k opozici, jste měli jen těsnou. Demokracie je taky vláda většiny a ta se nově přetvořila jinak.

Jasně, koalice se skládají a ruší, ale pořád si myslím, že jako nejsilnější politická strana jsme měli určovat směr vedení. Setkávám se s velkou frustrací voličů na mítincích, že k volbám nepůjdou, protože i když zvítězíme, stejně to bude jinak. Musím jim vysvětlovat, že to je velká chyba, a říkat jim, ať k volbám jdou, ať už budou volit kohokoliv.

Dokážete si představit, že si sednete za jednací stůl s koalicí SPOLU nebo dalšími stranami ze současného vedení kraje?

Já to obrátím – koalice SPOLU si to nedokáže představit. Ale vážně. Myslím, že o tomto se můžeme bavit až po volbách podle toho, kolik dostaneme procent a jakou získáme vyjednávací pozici.

Ze Znojma máte zkušenosti se spoluprací s hnutím SPD, Přísahu pak lídruje bývalý místopředseda ANO Petr Vokřál. Jsou to možní partneři?

Myslím, že ano.