„V historickém centru se tento nešvar vůbec nepotírá. Věřím, že tahle tolerance a výjimky existují jen proto, že jsou tam vazby na současné vedení města,“ říká tvrdě v rozhovoru před komunálními volbami osmadvacetiletá lídryně Natálie Vencovská s tím, že je nutné posílit práci strážníků přímo v ulicích.
Má městská policie kapacitu?
Věřím, že ano. Jen podle mě není zadání, respektive je dnes takové, že se chování některých řidičů ignoruje. Kdyby se ukázalo, že je strážníků málo, jejich počet navýšíme.
O kolik a kolik to bude stát?
To by teď byla z mé strany spekulace. Ani nevím, kolik se teď dává peněz na městskou policii. Věřím, že nějaká částka by šla případně převést z jedné kapitoly do druhé.
O tom můžeme mluvit také u dalších opatření v dopravě, jež dlouhodobě prosazujete, tedy radary a měření rychlosti kvůli bezpečnosti. Brno se ve statistikách nehodovosti umisťuje na spodních příčkách mezi krajskými městy. Jak vysoké budou náklady s vyřizováním přestupků na úřadech a kde na to vezmete?
Kamery a měření prosazuje kolegyně Jasna Flamiková skutečně dlouho, náklady teď ale nevím. V našem programu to však není jedna z největších priorit, více se orientujeme na změnu koncepce a design ulic, aby úsekové měření vůbec nemuselo být. Ulice by samy naváděly řidiče k tomu, aby rychlost nepřekračovali. Do budoucna proto chceme jít cestou, aby v některých rezidenčních zónách byla povolená rychlost 10 až 30 kilometrů za hodinu.
Tedy ještě méně než v Brně často zaváděné takzvané zóny 30?
Přesně tak. Jdeme po vzoru Vídně a Barcelony, kde je tohle řešení ověřené a funguje.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Nejen v souvislosti s cyklodopravou dáváte často za příklad města třeba z Dánska, kde jste sama několik let žila. Brno ale neleží na rovině, je v kopcovitém terénu a ne každému se asi chce šlapat na Úvoz nebo na Lesnou. Dá se tu skutečně vytvořit taková cyklistická síť, která bude mít odpovídající využití?
Dá. I elektrokolo je kolo. Výškové rozdíly jsou jedna věc, ale hlavně třeba městská část Brno-střed je na plošině. Tam se člověk může dostat na kole jednoduše kamkoliv. Vidíme to i u sdílených kol, která skoro nikdy nejsou k dispozici, protože je pořád někdo používá.
Ve středu města je velkou překážkou Koliště jako frekventovaná dopravní tepna. Co s ním, zúžíte jej pro auta a naopak přidáte pruh pro cyklisty?
To je otázka na urbanistu, určitě by to nějak šlo. Kolikrát není až tak nepříjemné, že jedete vedle aut, ale jejich rychlost. Kdyby se snížila na třicítku, na kole by se tady jezdilo líp.
Takže na Kolišti chcete třicítku?
Neříkám, že je to teď náš plán, ale dokážu si představit, že by to ten efekt mělo. Navíc si myslím, že pruhy v Brně jsou často extrémně naddimenzované, takže by se tam dal vytvořit jeden cyklopruh.
Jako lídryně Zelených se nemůžu nezeptat na oblast životního prostředí. Jak se vám líbí stromy a zeleň v květináčích v centru?
Líbí. Dokonce jsem se o tom pohádala s naší arboristkou, která je na pátém místě kandidátky na Brně-střed. (smích) Musí to být ale jen dočasné řešení, nikoli dlouhodobá náhrada.
Evidentně je to způsob, jak dostat stromy a vyšší zeleň i tam, kde to třeba nejde kvůli inženýrským sítím. Vy jste jako Zelení byli v letech 2014 až 2018 součástí vedení Brna i městské části Brno-střed, stejně tak v minulosti. Proč jste tam, kde jsou dnes květináče, přímo nevysadili stromy do země třeba v dalších částech náměstí Svobody?
Nemám na to odpověď. Možná to neměli Zelení jako prioritu. Sítě ani nemůžou být nějaké zaklínadlo, které nejde vyřešit. My teď taky nemáme prioritu dávat zeleň právě na Svoboďák, vytipovali jsme jiné ulice. Ale věřím, že to jde.
Pracovníci magistrátu nově drží v rukou koncepci, která se snaží do ulic s mnoha omezeními kvůli sítím vedeným pod zemí dodat nikoliv maximální počet stromů, ale takový, aby měly šanci vyrůst a plnit svůj účel. Už je hotový první pilotní projekt v podobě opravy Orlí ulice. Jak toto řešení vnímáte?
V Orlí se to udělalo skvěle, vidíme, že tam stromy po letošní vlně veder přežily, protože mají velký prostor pro kořeny. Nejspíš velkou inspirací byl i park na Moravském náměstí, kde se to také zvládlo dobře.
Přitom když se opravoval, tak právě Zelení kritizovali, že se na rekonstrukci převáděly peníze vyčleněné na opravu městských bytů...
Vím, nebyla jsem u toho, nicméně žádná strana v tomto není ideální. Já mám ráda koncepční řešení a někdy musí zkrátka třeba nějaké stromy padnout. Teď už se to obecně dělá lépe, ale špatným příkladem je třeba i nedávno opravené Dominikánské náměstí, kde se některé stromy musely kvůli nevhodnému umístění znovu vysazovat.
Vy říkáte, že město dosud nemá dokončenou souhrnnou celoměstskou studii systému sídelní zeleně a že pro vás je právě toto priorita. Co konkrétně to znamená a co bude výsledkem?
To se omlouvám, na to neumím odpovědět, protože nevím, co je sídelní zeleň. Evidentně je to nějaký odborný termín, který teď neumím vysvětlit (jde o veškerou zeleň v zastavěném území města, pozn. red.).
To vypadá, že nevíte, co máte v programu.
To vím, jen prostě bohužel nemám ke všemu vysvětlení. Tuto část programu vypracovávali garanti.
S více stromy v ulicích, kterých chcete vysadit tisíc za rok, souvisí i letní vlny veder. Mimo jiné chcete umisťovat klimatizace do MHD, školek nebo městských nemocnic. Ale co další zařízení pod jinými zřizovateli, církví či státem, jako třeba Dětská nemocnice, kde byly taky letos vysoké teploty na pokojích?
Město si to má dát jako prioritu a začít dialog. Vlny veder budou přicházet a nějaká finanční podpora ze strany města i pro tyto zřizovatele by podle mě měla existovat.
Zároveň slibujete rychlejší opravy bytů, aby nezely prázdnotou jako dnes. V programu uvádíte, že Brno má přes 1 500 prázdných městských jednotek. Kolik bude oprava stát a jak chcete celý proces urychlit?
Přesnou cifru nevím, ale u 800 bytů, tedy zhruba půlky, jde o běžné opravy. U třetiny z nich jsou ty náklady do 100 tisíc, u další do 200 tisíc, u poslední třetiny pak do 400 tisíc. To jsou minimální částky.
Když to rychle spočítáme, tak se to v součtu může blížit čtvrt miliardě na opravy. To není málo.
Není to malá částka za to, že pomůžeme řešení jedné z největších krizí, která nejvíce dopadá na mladou generaci? Mně to přijde úplně v pořádku. Do kontrastu můžu dát plány na lanovku do Bohunic nebo miliardy, které se daly do haly na výstavišti. Vedení města se má orientovat podle toho, co občané chtějí. A tato data dlouhodobě říkají, že je potřeba městská bytová výstavba místo megalomanských projektů. Za mě proto žádná částka není malá.
Zaujalo mě, že jste se v programu tak trochu inspirovali nápadem vládních Motoristů. Chcete zavést na jeden den v měsíci vstupy do městských muzeí a galerií zdarma. Proč? Není to pouze populistické gesto, jak tento vládní krok označili jeho kritici?
Já vycházím z prostředí kultury a toto byl jeden z mála kroků současného ministra, který jsem uvítala. Nepojmenovávala bych to jako populistický krok, je správné takhle lidem otevírat kulturu.
Co byste považovala v letošních volbách za úspěch Zelených? Dnes máte tři zastupitele.
Cílíme minimálně na osm procent, takže chceme mít aspoň pět zastupitelů a být ve vládnoucí koalici.
S kým byste do ní šli? A s kým naopak ne?
Vylučujeme spolupráci s extremisty, nacionalisty, tedy SPD, Přísahou, Motoristy, celým hnutím Restart, tedy komunisty. Otevřeni jsme naopak lidovcům se Starosty nebo Pirátům. Nejraději bychom byli i bez ANO a ODS, ale jsme realističtí. Takže se stranou, která nám bude ideově blíž a s níž se shodneme na programu, jsme ochotni spolupracovat.
Zmínila jste vám blízké Piráty, ale do společné volební koalice TU! jste jít nechtěli. Tak proč s nimi jste nyní ochotní zamířit do vedení města?
Pro mě je důležité, jestli se shodneme na programu, což věřím, že u Pirátů půjde. Kritizovali jsme spojení s konkrétními lidmi z Fakt Brno, kteří byli u Svobodných a ve spolku Brno autem.
Jak chcete přesvědčit voliče, aby volili právě Zelené, a ne Piráty v koalici TU! , když máte velmi podobný program?
Zásadní rozdíl je konzistence. My jsme tady třicet let, máme zkušenosti z městských částí a nepojí se na nás subjekty s pochybnou historií, takže dlouhodobost a čitelnost je už podle mě velmi rozhodující prvek.
Předvolební série