Brněnská koalice má na kandidátce pro volby lidi, kteří o tom nevěděli

Jelikož se volební lístky už tisknou, jména na nich zůstanou. Ve volební místnosti však musí být uvedeno, že daní lidé nekandidují, připomněl iRozhlas.
Restart pro Brno tvoří uskupení Stačilo!, KSČM, ČSSD, Směr a Domov. Za poslední zmíněnou stranu je na kandidátce levicové koalice Václav Richter, který však není členem žádné strany a neví, jak se to stalo, napsal iRozhlas. O kandidatuře se údajně dozvěděl od známých.
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„Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátce s komunisty je pro mě životní ponížení,“ citoval server Richtera.
Podle zmocněnce uskupení Aleše Růčky je Richter z kandidátky již vyškrtnutý. Rozhlasu Růčka řekl, že se muž nakonec přiznal, že prohlášení ke kandidatuře podepsal. Dodal, že s takovým jednáním nesouhlasí, proto muže vyškrtli. Richter ale takové tvrzení označil za lživé, uvedl iRozhlas.
Zároveň server napsal, že podle Richterova právníka Jaroslava Zrebného byl pravděpodobně zfalšovaný jeho podpis, jelikož úřady podpisy při přijetí přihlášek neověřují. Kvůli možnému maření přípravy průběhu voleb nebo poškození cizích práv podal podle iRozhlasu právník Václava Richtera Jaroslav Zrebný trestní oznámení na neznámého pachatele.
Kandidaturu nepodepsal a nebyl osloven ani Ladislav Kolegar, který se na kandidátce uskupení objevil jako kandidát navržený stranou ČSSD, uvedl iRozhlas. Podle zmocněnce Růčky nejde o systémovou chybu a serveru řekl, že ví jen o jednom případu, na který reagoval.
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Jméno z kandidátky vyškrtli podle iRozhlasu i Piráti, šlo o hudebníka Petra Jestřába. Pirátům se nelíbilo, že byl na akci stran kolem hnutí Stačilo!, na které lidé protestovali proti sjezdu sudetských Němců v Brně. Jestřáb podle serveru řekl, že si chtěl pouze zahrát před publikem.
Ministerstvo vnitra pro iRozhlas uvedlo, že do 48 hodin před zahájením hlasování se kandidát může kandidatury vzdát nebo jej může odvolat zmocněnec volební strany. Mluvčí ministerstva Hana Malá zároveň serveru řekla, že kandidát či zmocněnec musí při registraci do voleb dodat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidátů, a pokud všichni postupují podle práva, nemůže se stát kandidátem někdo, kdo s tím nesouhlasí.