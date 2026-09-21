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Hodonín trápí odchody mladých, volební sliby tak míří k výstavbě bytů

Karolína Kučerová
  5:22
Městská radnice v Hodoníně (červen 20026)

Městská radnice v Hodoníně (červen 20026) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Lubor Šimeček, lídr kandidátky ODS v komunálních volbách 2026 v Hodoníně (18....
Zdeněk Pávek, lídr kandidátky Patrioti Hodonín v komunálních volbách 2026 v...
Karel Navrátil, lídr kandidátky Hodoňáci v komunálních volbách 2026 v Hodoníně...
Vítězslav Krabička, lídr kandidátky Změna v komunálních volbách 2026 v Hodoníně...
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Uplynulé čtyři roky se v Hodoníně nesly zejména v duchu velkých projektů s cílem revitalizovat část města po ničivém tornádu z roku 2021 – otevřel se nový park či pavilon v zoologické zahradě. V čele všeho stál už druhé volební období starosta Libor Střecha, který se svým uskupením Pro Hodonín vytvořil koalici s ANO. Už více než měsíc se však dění na radnici odehrává bez něj.

Při nešťastné nehodě spadl začátkem srpna ze schodů a s poraněním hlavy a hrudníku je doteď hospitalizovaný v nemocnici. Jeho léčba a následné zotavování si podle kolegů z jeho hnutí vyžádají další čas, logicky se tedy neúčastní ani závěrečné fáze kampaně ke komunálním volbám, které se konají 9. a 10. října. Přesto dál zůstává lídrem svého hnutí, které obhajuje vítězství v posledním hlasování.

O místo na radnici v Hodoníně nyní soupeří celkem deset uskupení, redakce iDNES.cz oslovila lídry devíti z nich, které odevzdaly kompletní kandidátku, tedy s výjimkou uskupení Lidem blíž – Levý blok, jež má pouze 22 z 31 jmen na listině. Vojtěch Salajka z hnutí ANO ani přes urgence neodpověděl. U hnutí Pro Hodonín zase za zraněného Střechu reagovala dvojka kandidátky Ondřej Fialík. Redakce všem položila tři následující dotazy:

  1. Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?
  2. Jedním z velkých témat v Hodoníně je vylidňování města a odchod mladých lidí. Jak se k této problematice postavíte?
  3. Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?

Ondřej Fialík (PRO Hodonín): Obnova města po tornádu

Ondřej Fialík, lídr kandidátky PRO Hodonín v komunálních volbách 2026 v...
  1. Podařilo se nám dokončit a rozjet zásadní obnovu města po tornádu a zároveň investovat do škol, sportu, kultury i bezpečnosti. Zahájili jsme významné proměny veřejných prostor – park a jeho okolí na Sadové, lokalitu Rozmarýnek nebo kompletní rekonstrukci Mírového náměstí včetně parku. Prosadili jsme také třetí sjezd z D55. Přes snahu jsme však nenaplnili plán v oblasti bydlení.
  2. Můžeme mladým dát důvod vrátit se. Budeme pokračovat v opravách městských bytů, připravovat vhodné lokality a hledat dotační příležitosti. Propojováním škol s místními firmami chceme zároveň podpořit vznik perspektivních pracovních míst.
  3. Prioritou je dokončení obnovy po tornádu, oprava a modernizace městských bytů a příprava vhodných lokalit pro další rozvoj města. Chceme vytvářet podmínky pro soukromé investice, nové pracovní příležitosti i kvalitní život pro obyvatele. Budeme pokračovat v odpovědném hospodaření a hledat řešení, která zvýší energetickou soběstačnost. Myslíme také na budoucnost – chceme město lépe připravené na změnu klimatu.

Jaroslav Čechal (SPD): Deficit rozpočtu už dál nezvyšovat

Jaroslav Čechal, lídr kandidátky SPD v komunálních volbách 2026 v Hodoníně (18....
  1. Městu se podařilo poměrně úspěšně zvládnout obnovu po ničivém tornádu. Očekával jsem však, že pak nastanou kroky zaměřené na dlouhodobý rozvoj města a především na zastavení jeho vylidňování. Jsem přesvědčen, že některé investice bylo možné lépe prioritizovat. Namísto nákladné revitalizace městských parků mohly být prostředky vynaloženy na podporu bydlení, zaměstnanost nebo podnikání.
  2. Za zásadní považuji zejména výstavbu startovacích bytů pro mladé a větší podporu místních firem a podnikatelů. Cílem musí být vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst s odpovídajícím finančním ohodnocením, aby lidé nemuseli za prací a bydlením z Hodonína odcházet.
  3. Mezi naše priority patří zvýšení bezpečnosti ve městě, řešení nedostatku parkovacích míst, větší podpora mládežnického sportu a rozvoj cestovního ruchu. Velkou výhradu máme také k hospodaření města. Vadí nám vysoký deficit městského rozpočtu, který podle našich údajů přesahuje 700 milionů korun. Chceme proto zabránit jeho dalšímu navyšování.

David Herzán (Pozitivně pro Hodonín): Lepší práce s mládeží

David Herzán, lídr kandidátky Pozitivně pro Hodonín v komunálních volbách 2026...
  1. V tomto volebním období se v Hodoníně hodně investovalo do veřejného prostoru, což je v pořádku. Co se ale naopak vůbec nepovedlo, je zahájení výstavby nových bytů. Další chybou je odstranění inflační doložky v dotačním programu pro registrované sociální služby, což reálně ubírá pečujícím organizacím tolik potřebné finanční prostředky.
  2. Toto zásadní téma nás velmi trápí a zvrácení negativního trendu nebude práce na jedno volební období. Řešení vidím nejen v dostupném bydlení a pracovních příležitostech, ale také v systematické práci s mládeží. Pokud si mladí lidé při své činnosti v mimoškolních kolektivech vybudují pěkné vzpomínky a silné sociální vazby, budou se v mnohem větší míře chtít do rodného města vracet.
  3. Prioritou je dostupné bydlení a rozvoj nových pracovních příležitostí ve městě. Dále pak zajištění kapacit sociálních služeb se zaměřením na domácí péči s ohledem na vývoj demografické křivky a také zajištění stabilního obsazení všech klíčových pozic na městském úřadě.

Karel Navrátil (Hodoňáci): Průmyslové parky

Karel Navrátil, lídr kandidátky Hodoňáci v komunálních volbách 2026 v Hodoníně...
  1. Oceňuji, že koalice pracuje poměrně koncepčně. Mrzí mě, že Hodonín dlouhodobě přichází o obyvatele, přesto za poslední čtyři roky nevznikla jediná nová obytná zóna. Lidé zkrátka nemají kde stavět. Vedení města navíc ignoruje naše návrhy na parkovací dům. Lidé se v ulicích kvůli problémovým spoluobčanům často necítí bezpečně.
  2. Mladí neodejdou, pokud zde najdou práci a bydlení. Proto budeme partnerem pro místní podnikatele a odemkneme potenciál průmyslových parků. Velcí zaměstnavatelé o Hodonín stojí, ale město jim nedokáže nabídnout pozemky. Zároveň rozšíříme fond městského nájemního bydlení pro mladé rodiny a připravíme parcely pro stavbu rodinných domů.
  3. Chceme, aby se v Hodoníně skvěle žilo a lidé neměli důvod odcházet. Město začne chystat lokality pro rodinné domy a městské byty. Postavíme také nový parkovací dům. Vrátíme strážníky z aut do ulic. Přivedeme silné zaměstnavatele, aby lidé nemuseli za prací dojíždět. A podpoříme volnočasové aktivity a zajistíme, aby byly dostupné i pro děti s handicapem.

Lenka Ingrová (KSČM): Dostupné bydlení

Lenka Ingrová, lídryně kandidátky KSČM v komunálních volbách 2026 v Hodoníně...
  1. Hodonín se posunul, ale město nemůže žít jen velkými projekty. Co z nich mají lidé, kteří nemají dostupné bydlení nebo marně hledají lékaře? Jako opoziční zastupitelé za KSČM dlouhodobě upozorňujeme na problémy, které vedení města přehlíží. Za jednu z největších promarněných příležitostí považujeme nedostatečné řešení bydlení.
  2. Dříve měl Hodonín práci i budoucnost pro mladé. Dnes mnozí odcházejí za prací a bydlením jinam. Takový trend musíme zastavit. Nestačí sliby. Potřebujeme dostupné byty, pracovní příležitosti a podporu mladých rodin. Hodonín musí dát mladým lidem důvod zůstat.
  3. Chceme Hodonín pro lidi, ne jen pro pár vyvolených. Naší prioritou je dostupné bydlení, kvalitní zdravotnictví, pomoc seniorům a rodinám, bezpečnost a odpovědné hospodaření. Veřejný zájem musí mít přednost. Proto také jdeme do toho! S vámi – pro vás.

Vítězslav Krabička (Změna): Vrátit spravedlnost

Vítězslav Krabička, lídr kandidátky Změna v komunálních volbách 2026 v Hodoníně...
  1. Kromě revitalizace předražených parků na Mírovém náměstí, Sadová a u Rozmarýnku a Domu přírody se neudělalo v tomto volebním období nic pro uspokojení občanů v jejich každodenním životě. Pozitivní je dokončení oprav a revitalizace městského majetku poničeného tornádem. Jako chybu vnímám nezahájení výstavby bytových domů v ulicích Horní Plesová a Patočkova.
  2. Chceme podporovat podnikatele v jejich rozvoji při rychlejším schvalování územních plánů a v užší spolupráci s Okresní hospodářskou komorou. Pro udržení mladých lidí chceme zabezpečit výstavbu dvou obytných domů v malých kasárnách a v ulici Horní Plesová. Také chceme připravit infrastrukturu pro cca 210 stavebních pozemků na Výhoně a nově v Rybářích.
  3. Chceme vrátit na radnici právo a spravedlnost. Týká se to transparentního hospodaření s majetkem města, zadávání veřejných zakázek a neodůvodněných ukončování pracovních poměrů s vedoucími pracovníky, zejména s tajemnicí úřadu. Dalšími prioritami je bezpečnost a ochrana občanů, veřejný pořádek a parkování ve městě.

Lubor Šimeček (ODS): Dát mladým důvod zůstat

Lubor Šimeček, lídr kandidátky ODS v komunálních volbách 2026 v Hodoníně (18....
  1. Pozitivně hodnotím rekonstrukci Černého mostu a prosazení kruhového objezdu ve směru na Ratíškovice. Přínosem budou také rozsáhlé rekonstrukce parků zahájené před koncem volebního období. Za chybu však považuji současný rozsah zadlužení města. U velkých investic se podle mě má více zohledňovat nejen jejich pořizovací cena a návratnost, ale také budoucí náklady na provoz a údržbu, které bude město hradit řadu dalších let.
  2. Mladým lidem nestačí říkat, aby v Hodoníně zůstali. Musíme jim dát důvod zůstat nebo se po studiu vrátit. Chceme podpořit dostupné a startovací bydlení, kvalitní pracovní místa a místní podnikání a více propojit školy se zaměstnavateli.
  3. Naší prioritou je bezpečný a dobře fungující Hodonín. Chceme odpovědně hospodařit, lépe plánovat investice, systematicky pečovat o ulice, chodníky a veřejný prostor a řešit dopravu a parkování podle skutečných potřeb. Důraz klademe také na prevenci, podporu podnikání, sportu a kultury a na moderní, dobře fungující radnici.

Zdeněk Pávek (Patrioti Hodonín): Bezpečnost

Zdeněk Pávek, lídr kandidátky Patrioti Hodonín v komunálních volbách 2026 v...
  1. Oceňujeme opravy ulic, mateřských škol i rozvoj zoologické zahrady. Kdo pracuje pro Hodonín, zaslouží férové uznání. Za promarněnou příležitost ale považujeme skutečnost, že město stále nemá dostatečně razantní plán pro dostupné bydlení, nová pracovní místa, parkování a bezpečnost v problémových lokalitách. Příliš věcí zůstává ve studiích bez realizace.
  2. Mladé lidi ve městě neudrží slogan, ale důvod tady zůstat. Chceme připravit startovací byty a nové plochy pro bydlení, rozšířit průmyslové zóny, propojit školy s místními firmami a nabídnout stáže. Hodonín musí být městem, kde lze pracovat, založit rodinu a dobře žít – a kam má smysl se po studiu vrátit.
  3. Jednou z našich hlavních priorit je bezpečný Hodonín. Dále bydlení a práce pro mladé lidi, řešení dopravy a parkování, odpovědné investice bez drahých projektů do šuplíku, férová podpora sportu, kultury a spolků a otevřená radnice. Lidi, kteří nám dají svůj hlas, nechceme zklamat a jejich důvěru jim vrátíme.
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