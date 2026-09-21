Hodonín trápí odchody mladých, volební sliby tak míří k výstavbě bytů

Uplynulé čtyři roky se v Hodoníně nesly zejména v duchu velkých projektů s cílem revitalizovat část města po ničivém tornádu z roku 2021 – otevřel se nový park či pavilon v zoologické zahradě. V čele všeho stál už druhé volební období starosta Libor Střecha, který se svým uskupením Pro Hodonín vytvořil koalici s ANO. Už více než měsíc se však dění na radnici odehrává bez něj.
Při nešťastné nehodě spadl začátkem srpna ze schodů a s poraněním hlavy a hrudníku je doteď hospitalizovaný v nemocnici. Jeho léčba a následné zotavování si podle kolegů z jeho hnutí vyžádají další čas, logicky se tedy neúčastní ani závěrečné fáze kampaně ke komunálním volbám, které se konají 9. a 10. října. Přesto dál zůstává lídrem svého hnutí, které obhajuje vítězství v posledním hlasování.
O místo na radnici v Hodoníně nyní soupeří celkem deset uskupení, redakce iDNES.cz oslovila lídry devíti z nich, které odevzdaly kompletní kandidátku, tedy s výjimkou uskupení Lidem blíž – Levý blok, jež má pouze 22 z 31 jmen na listině. Vojtěch Salajka z hnutí ANO ani přes urgence neodpověděl. U hnutí Pro Hodonín zase za zraněného Střechu reagovala dvojka kandidátky Ondřej Fialík. Redakce všem položila tři následující dotazy:
- Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?
- Jedním z velkých témat v Hodoníně je vylidňování města a odchod mladých lidí. Jak se k této problematice postavíte?
- Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Ondřej Fialík (PRO Hodonín): Obnova města po tornádu
- Podařilo se nám dokončit a rozjet zásadní obnovu města po tornádu a zároveň investovat do škol, sportu, kultury i bezpečnosti. Zahájili jsme významné proměny veřejných prostor – park a jeho okolí na Sadové, lokalitu Rozmarýnek nebo kompletní rekonstrukci Mírového náměstí včetně parku. Prosadili jsme také třetí sjezd z D55. Přes snahu jsme však nenaplnili plán v oblasti bydlení.
- Můžeme mladým dát důvod vrátit se. Budeme pokračovat v opravách městských bytů, připravovat vhodné lokality a hledat dotační příležitosti. Propojováním škol s místními firmami chceme zároveň podpořit vznik perspektivních pracovních míst.
- Prioritou je dokončení obnovy po tornádu, oprava a modernizace městských bytů a příprava vhodných lokalit pro další rozvoj města. Chceme vytvářet podmínky pro soukromé investice, nové pracovní příležitosti i kvalitní život pro obyvatele. Budeme pokračovat v odpovědném hospodaření a hledat řešení, která zvýší energetickou soběstačnost. Myslíme také na budoucnost – chceme město lépe připravené na změnu klimatu.
Jaroslav Čechal (SPD): Deficit rozpočtu už dál nezvyšovat
- Městu se podařilo poměrně úspěšně zvládnout obnovu po ničivém tornádu. Očekával jsem však, že pak nastanou kroky zaměřené na dlouhodobý rozvoj města a především na zastavení jeho vylidňování. Jsem přesvědčen, že některé investice bylo možné lépe prioritizovat. Namísto nákladné revitalizace městských parků mohly být prostředky vynaloženy na podporu bydlení, zaměstnanost nebo podnikání.
- Za zásadní považuji zejména výstavbu startovacích bytů pro mladé a větší podporu místních firem a podnikatelů. Cílem musí být vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst s odpovídajícím finančním ohodnocením, aby lidé nemuseli za prací a bydlením z Hodonína odcházet.
- Mezi naše priority patří zvýšení bezpečnosti ve městě, řešení nedostatku parkovacích míst, větší podpora mládežnického sportu a rozvoj cestovního ruchu. Velkou výhradu máme také k hospodaření města. Vadí nám vysoký deficit městského rozpočtu, který podle našich údajů přesahuje 700 milionů korun. Chceme proto zabránit jeho dalšímu navyšování.
David Herzán (Pozitivně pro Hodonín): Lepší práce s mládeží
- V tomto volebním období se v Hodoníně hodně investovalo do veřejného prostoru, což je v pořádku. Co se ale naopak vůbec nepovedlo, je zahájení výstavby nových bytů. Další chybou je odstranění inflační doložky v dotačním programu pro registrované sociální služby, což reálně ubírá pečujícím organizacím tolik potřebné finanční prostředky.
- Toto zásadní téma nás velmi trápí a zvrácení negativního trendu nebude práce na jedno volební období. Řešení vidím nejen v dostupném bydlení a pracovních příležitostech, ale také v systematické práci s mládeží. Pokud si mladí lidé při své činnosti v mimoškolních kolektivech vybudují pěkné vzpomínky a silné sociální vazby, budou se v mnohem větší míře chtít do rodného města vracet.
- Prioritou je dostupné bydlení a rozvoj nových pracovních příležitostí ve městě. Dále pak zajištění kapacit sociálních služeb se zaměřením na domácí péči s ohledem na vývoj demografické křivky a také zajištění stabilního obsazení všech klíčových pozic na městském úřadě.
Karel Navrátil (Hodoňáci): Průmyslové parky
- Oceňuji, že koalice pracuje poměrně koncepčně. Mrzí mě, že Hodonín dlouhodobě přichází o obyvatele, přesto za poslední čtyři roky nevznikla jediná nová obytná zóna. Lidé zkrátka nemají kde stavět. Vedení města navíc ignoruje naše návrhy na parkovací dům. Lidé se v ulicích kvůli problémovým spoluobčanům často necítí bezpečně.
- Mladí neodejdou, pokud zde najdou práci a bydlení. Proto budeme partnerem pro místní podnikatele a odemkneme potenciál průmyslových parků. Velcí zaměstnavatelé o Hodonín stojí, ale město jim nedokáže nabídnout pozemky. Zároveň rozšíříme fond městského nájemního bydlení pro mladé rodiny a připravíme parcely pro stavbu rodinných domů.
- Chceme, aby se v Hodoníně skvěle žilo a lidé neměli důvod odcházet. Město začne chystat lokality pro rodinné domy a městské byty. Postavíme také nový parkovací dům. Vrátíme strážníky z aut do ulic. Přivedeme silné zaměstnavatele, aby lidé nemuseli za prací dojíždět. A podpoříme volnočasové aktivity a zajistíme, aby byly dostupné i pro děti s handicapem.
Lenka Ingrová (KSČM): Dostupné bydlení
- Hodonín se posunul, ale město nemůže žít jen velkými projekty. Co z nich mají lidé, kteří nemají dostupné bydlení nebo marně hledají lékaře? Jako opoziční zastupitelé za KSČM dlouhodobě upozorňujeme na problémy, které vedení města přehlíží. Za jednu z největších promarněných příležitostí považujeme nedostatečné řešení bydlení.
- Dříve měl Hodonín práci i budoucnost pro mladé. Dnes mnozí odcházejí za prací a bydlením jinam. Takový trend musíme zastavit. Nestačí sliby. Potřebujeme dostupné byty, pracovní příležitosti a podporu mladých rodin. Hodonín musí dát mladým lidem důvod zůstat.
- Chceme Hodonín pro lidi, ne jen pro pár vyvolených. Naší prioritou je dostupné bydlení, kvalitní zdravotnictví, pomoc seniorům a rodinám, bezpečnost a odpovědné hospodaření. Veřejný zájem musí mít přednost. Proto také jdeme do toho! S vámi – pro vás.
Vítězslav Krabička (Změna): Vrátit spravedlnost
- Kromě revitalizace předražených parků na Mírovém náměstí, Sadová a u Rozmarýnku a Domu přírody se neudělalo v tomto volebním období nic pro uspokojení občanů v jejich každodenním životě. Pozitivní je dokončení oprav a revitalizace městského majetku poničeného tornádem. Jako chybu vnímám nezahájení výstavby bytových domů v ulicích Horní Plesová a Patočkova.
- Chceme podporovat podnikatele v jejich rozvoji při rychlejším schvalování územních plánů a v užší spolupráci s Okresní hospodářskou komorou. Pro udržení mladých lidí chceme zabezpečit výstavbu dvou obytných domů v malých kasárnách a v ulici Horní Plesová. Také chceme připravit infrastrukturu pro cca 210 stavebních pozemků na Výhoně a nově v Rybářích.
- Chceme vrátit na radnici právo a spravedlnost. Týká se to transparentního hospodaření s majetkem města, zadávání veřejných zakázek a neodůvodněných ukončování pracovních poměrů s vedoucími pracovníky, zejména s tajemnicí úřadu. Dalšími prioritami je bezpečnost a ochrana občanů, veřejný pořádek a parkování ve městě.
Lubor Šimeček (ODS): Dát mladým důvod zůstat
- Pozitivně hodnotím rekonstrukci Černého mostu a prosazení kruhového objezdu ve směru na Ratíškovice. Přínosem budou také rozsáhlé rekonstrukce parků zahájené před koncem volebního období. Za chybu však považuji současný rozsah zadlužení města. U velkých investic se podle mě má více zohledňovat nejen jejich pořizovací cena a návratnost, ale také budoucí náklady na provoz a údržbu, které bude město hradit řadu dalších let.
- Mladým lidem nestačí říkat, aby v Hodoníně zůstali. Musíme jim dát důvod zůstat nebo se po studiu vrátit. Chceme podpořit dostupné a startovací bydlení, kvalitní pracovní místa a místní podnikání a více propojit školy se zaměstnavateli.
- Naší prioritou je bezpečný a dobře fungující Hodonín. Chceme odpovědně hospodařit, lépe plánovat investice, systematicky pečovat o ulice, chodníky a veřejný prostor a řešit dopravu a parkování podle skutečných potřeb. Důraz klademe také na prevenci, podporu podnikání, sportu a kultury a na moderní, dobře fungující radnici.
Zdeněk Pávek (Patrioti Hodonín): Bezpečnost
- Oceňujeme opravy ulic, mateřských škol i rozvoj zoologické zahrady. Kdo pracuje pro Hodonín, zaslouží férové uznání. Za promarněnou příležitost ale považujeme skutečnost, že město stále nemá dostatečně razantní plán pro dostupné bydlení, nová pracovní místa, parkování a bezpečnost v problémových lokalitách. Příliš věcí zůstává ve studiích bez realizace.
- Mladé lidi ve městě neudrží slogan, ale důvod tady zůstat. Chceme připravit startovací byty a nové plochy pro bydlení, rozšířit průmyslové zóny, propojit školy s místními firmami a nabídnout stáže. Hodonín musí být městem, kde lze pracovat, založit rodinu a dobře žít – a kam má smysl se po studiu vrátit.
- Jednou z našich hlavních priorit je bezpečný Hodonín. Dále bydlení a práce pro mladé lidi, řešení dopravy a parkování, odpovědné investice bez drahých projektů do šuplíku, férová podpora sportu, kultury a spolků a otevřená radnice. Lidi, kteří nám dají svůj hlas, nechceme zklamat a jejich důvěru jim vrátíme.