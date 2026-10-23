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Z brněnských radnic zmizí letití vládci, někde je coby vítěze voleb obešli

Oldřich Haluza
  5:54
Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Břetislav Štefan vede městskou část Líšeň na východě Brna už od roku 2010,...
Brněnské Líšni povládne nová koalice v čele s lidoveckým starostou Michalem...
Budoucí starosta brněnské Líšně Michal Chaloupka podepisuje koaliční smlouvu....
Jihomoravský lídr SOCDEM v krajských volbách Břetislav Štefan
16 fotografií
Lidovecká vlna se při nedávných komunálních volbách prohnala nejen „velkým Brnem“, kterému povládne primátor Jakub Hruška, ale i řadou městských částí, včetně těch největších. Zato i na mnohých radnicích nemálo ztratila ODS. Změny poměrů se rychle projevují také na postech starostů, z nichž mizí někteří dlouholetí matadoři.

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Šestnáct let vládl někdejší sociální demokrat Břetislav Štefan Líšni, jedné z největších brněnských čtvrtí. Od roku 2010 vyhrál pětkrát po sobě volby a vždy vytvořil koalici. Letos jeho uskupení nazvané Váš starosta a občané pro Líšeň získalo 36,5 procenta hlasů a suverénně obhájilo 12 z celkových 29 mandátů. Přesto nakonec míří do opozice, zbylých pět stran jej obešlo a domluvilo se na vládnutí bez krajského exšéfa ČSSD.

Druzí lidovci brali „jen“ 14,5 procenta a pět mandátů, ale koalici vytvořili s ODS a TOP 09, Sousedy z Líšně, ANO a STAN. Disponují tak 17 křesly a do čela městské části usedne třiadvacetiletý lidovec Michal Chaloupka, stane se nejmladším starostou v historii Brna. Prvenství dosud držel Martin Žák (nez.), který byl o rok starší, když v roce 2006 nastoupil v Kníničkách. Chaloupka má za sebou jedno volební období v líšeňském zastupitelstvu.

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„Že vás jako vítěze obejdou, to se děje i v Brně. Přijde mi, že to není úplně fér, ale zároveň to není nezákonné. Myslím si, že voliči chtěli, abychom zůstali ve vedení radnice a spolupracovali s lidovci a přibrali STAN, protože ostatní ztratili,“ uvedl Štefan, který kandidoval třikrát v dresu ČSSD. Před čtyřmi lety její značku upozadil, i když byl v té době celostátním místopředsedou. Později ze strany vystoupil.

Odchází zelená starostka

Stejně dlouhá éra jedné starostky končí také v Jundrově. Kancelář musí vyklidit jedna ze tří „zelených“ starostek v Brně. K pokračování ve funkci Ivaně Fajnorové nestačilo ani opětovné vítězství, byť se tentokrát propadla téměř o deset procent. Koalici vytvořili druzí a třetí na pásce, tedy Společně pro Jundrov vedené ODS a Jundrováci, kteří v minulém volebním období vládli právě s Fajnorovou.

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl
Břetislav Štefan vede městskou část Líšeň na východě Brna už od roku 2010, zároveň je celostátním místopředsedou a jihomoravským předsedou ČSSD.
Brněnské Líšni povládne nová koalice v čele s lidoveckým starostou Michalem Chaloupkou (na snímku třetí zprava). (20. října 2026)
Budoucí starosta brněnské Líšně Michal Chaloupka podepisuje koaliční smlouvu. (20. října 2026)
16 fotografií

Tu podle jejích slov v době vlastních politických začátků štvalo chování tehdejšího místostarosty za ODS Michala Chládka. Jeho stejnojmenný syn, zeť expremiéra Petra Fialy a zastupitel na kraji i na městě, je klíčovou postavou tamní ODS, a podílel se i na vytvoření nové koalice. Zasedne také v radě.

„V Jundrově už dávno nežije, přesto si ho vybral jako další zářez ve svém politickém portfoliu. A takové chování se mi značně příčí. Kruh se uzavřel. A já mám vážnou obavu, že se do jundrovské politiky vracejí právě ty praktiky, proti kterým jsem před šestnácti lety začala vystupovat,“ napsala emotivně Fajnorová. Ve funkci ji vystřídá 32letý učitel Ondřej Vitula (za ODS).

Ústup v dresu Motoristů

Dvanáct let v čele radnice a dost platí pro bystrckého starostu Tomáše Kratochvíla, bývalého šéfa brněnské ČSSD, který tentokrát jako nestraník vsadil na vlastní kandidátku a také se v dresu Motoristů snažil dostat na magistrát. Ve čtvrti s 25 tisíci obyvateli se musel sklonit před KDU-ČSL a STAN, jež dominovaly s náskokem jedenácti procent.

„Nedá se vyhrávat donekonečna a ještě dál. Po třech vítězstvích v řadě jsme tentokrát skončili druzí. Zvítězila dvojkoalice KDU–STAN, které gratuluji. Za dvanáct let práce pro Bystrc je na co být hrdý,“ pronesl po volbách Kratochvíl.

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Na jeho místo nastoupí devětatřicetiletý politický nováček Marek Brauner (KDU-ČSL), dosud pracující jako inspektor provozu záchranné služby. Lidovci a Starostové se domluvili na koalici s dosud vládnoucím ANO a Zelenou pro Bystrc.

Nejlidnatější část jako na městě

Změna politických pořádků po vzoru magistrátu má na Brně-střed za následek konec osmileté vlády Vojtěcha Mencla (ODS). Jím vedená kandidátka občanských demokratů s TOP 09 skončila po předchozích dvou výhrách nyní až druhá, stříbrnou pozici uhájila jen těsně před uskupením Žít Zelené Brno. Suverénní triumf o deset procent si v nejlidnatější části, kde žije 88 tisíc obyvatel, připsali Lidovci a Starostové.

Mencl celých osm let spoléhal na koalici ODS, ANO a KDU-ČSL. Za jeho vládnutí zasáhly městskou část dvě obří korupční kauzy. V roce 2019 případ ovlivňování veřejných zakázek známý jako Stoka a před čtyřmi lety machinace při přidělování městských bytů. Za hlavu organizované skupiny policisté v této věci označují Menclova dnes už exspolustraníka Otakara Bradáče (ODS).

Podle informací iDNES.cz má končící starosta působit v nově vznikající koalici na postu místostarosty. V čele klíčové městské části jej vystřídá čtyřicetiletý Filip Chvátal, který posledních osm let působil ve vedení Brna. Nejprve měl jako radní na starosti územní plán, který zastupitelé neschválili, následně se v pozici náměstka primátorky staral o životní prostředí.

Funkci předává zpátky

Odcházení z čela radnice čeká také Petru Quittovou (STAN), která opustí starostovské křeslo v Černovicích po pěti a půl letech. Končí totiž široká koalice tvořená jejími Černovickými patrioty, ČSSD, ODS, KDU-ČSL a v minulém volebním období doplněná o ANO.

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Quittová se stala starostkou v květnu 2021 na úkor Ladislava Kotíka (tenkrát TOP 09) z tehdy vládnoucího Společně pro Černovice. Jeho koalice se rozpadla kvůli vnitřním sporům a boji o vliv v černovické pískovně. S tímto podnikem je spojená další brněnská kauza, která vypukla v roce 2022 během vlády Quittové. V policejní síti tehdy uvízli také dva jednatelé, kteří s ní byli v koalici. Jeden z nich už si vyslechl trest u soudu.

Svou funkci předá starostka zpět Kotíkovi, který dosáhl na dvojnásobný výsledek ve srovnání s Quittovou. Do opozice odchází se vztyčenou hlavou, občané podle ní ale chtěli změnu. „Jestli bude k lepšímu, to se ukáže, až povedou radnici,“ prohlásila.

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