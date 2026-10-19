Po letošních komunálních volbách se budou potkávat nejen doma, ale i v práci. Oba uspěli v kandidatuře v městské části Brno-sever a také do zastupitelstva „velkého Brna“.
„Doma se ale snažíme politiku moc neřešit, spíš si od ní chceme odpočinout,“ vysvětluje šéfka Mladých lidovců na jihu Moravy. Věří, že to tak bude i nadále.
Volby 2026 OBRAZEM
„Určitě doposud úkolovala více svého lidoveckého kolegu než mě,“ směje se její muž, který je místostarostou Brna-sever, kde vládne ODS s lokálním hnutím SOL a právě lidovci.
Koaliční vyjednávání v městské části i na úrovni magistrátu jedou po volbách naplno, takže je otázkou, jestli na politické schůze budou chodit jako političtí rivalové, kdy bude jeden v koalici a druhý v opozici, nebo právě ruku v ruce jako v osobním životě. Doufají, že vyjde právě druhá varianta.
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Ani tak ale podle nich nehrozí, že by strategické vnitrostranické informace doma neuváženě prozradili. „To by nás naše strany nenominovaly na čelná místa,“ připomíná šestadvacetiletá politička, která v městské části kandidovala jako lidovecká dvojka, její muž lídroval širokému uskupení s názvem Tým sever.
Právě do něj se lidovci nezapojili a věřili si, že sami mohou být dostatečně silní. Naopak jejímu dvaatřicetiletému muži to smysl nedávalo. Je to však jedna z mála věcí, na kterých se prý neshodnou.
Komunální volby v Brně
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