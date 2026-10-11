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Volby v Brně: Vznikne široká koalice. Vynechají jen ANO, primátorem bude lidovec Hruška

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O koalici na brněnském magistrátu bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí...

O koalici na brněnském magistrátu bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných...
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) dostal od svého týmu...
Lídr společné kandidátky lidovců a STAN Jakub Hruška (KDU-ČSL) (10. října 2026)
Dvojka kandidátky lidovců a STAN Irena Matonohová (STAN) (10. října 2026)
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Koalici v Brně chtějí dojednat lidovci a STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislí, Piráti, Zelení a Za Lužánky. Primátorem bude lidovec Jakub Hruška, který dohodu všech stran oznámil pozdě večer na tiskové konferenci. Mezi sebe nepřiberou jen hnutí ANO, které by tak mělo být jedinou stranou v opozici.

Výsledky voleb 2026

„Strany, které tady dneska jsou zastoupeny, tzn. lidovci, Starostové, ODS, TOP 09, Zelení, Piráti a Za Lužánky jsme se domluvili, že budeme společně postupovat v ustanovení Rady města Brna. Budeme hledat programovou shodu. Primátorem města Brna budu já jakožto lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb,“ řekl vítěz voleb Jakub Hruška (KDU-ČSL).

V opozici tak zůstane hnutí ANO. „Nepovažuji za správné s nimi teď komunikovat, jasně jsme deklarovali před volbami, že platforma, na které chceme skládat koalici, tak jsou ti, co jsou mi zde po boku,“ řekl Hruška.

Další jednání bude pokračovat hned v neděli. „Obecně se ukázalo, že spojení lidovců a starostů dává lidem smysl,“ ohodnotil Hruška.

Navržené řešení připomíná situaci po volbách v roce 2022. Lídryně ODS a obhajující primátorka Markéta Vaňková tehdy přizvala do koalice všechny strany s výjimkou SPD a Zelených.

Celkem tehdy mělo tvořit koalici sedm stran. Vstup do koalice nakonec odmítli Piráti, takže vznikla vláda ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a ČSSD. Už tehdy se o takové koalici hovořilo jako o defektu demokracie nebo nové „národní frontě“, její účastníci si však pochvalovali, že společně posunou Brno vpřed.

Výsledky voleb v Brně: Poprvé v historii vítězí lidovci, ODS se propadla

„Jedná se o defektní prvek demokracie. Lidově řečeno, politici ve velkém městě, které je svým charakterem blízké celostátní úrovni, se chovají jako představitelé zapadlého městečka na periferii, kde většinou vedlejší zájmy všeho druhu jsou důležitější než strategické uvažování,“ přirovnal v roce 2022 neobvyklé spojení mnoha stran politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity.

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