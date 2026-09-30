„Bylo by fajn, kdyby poprvé v historii města stanul na primátorském postu někdo, kdo byl starostou,“ neskrývá nejvyšší ambice lídr společné kandidátky KDU-ČSL a STAN.
Tvrdíte, že Brno potřebuje plán, proto vznikl váš Plán pro Brno. Současné vedení města tvořené i lidovci a Starosty tedy žádný plán nemá?
To je otázka, jestli nějaký plán má, protože za nás je komunikace k lidem nedostatečná. O věcech se dozvídají, až přichází jejich realizace nebo naopak nerealizace. Zároveň začíná řada strategických dokumentů expirovat a já nevnímám, že by se zásadním způsobem pracovalo na jejich rozvoji a obnově. Typický příklad může být plán řešící rozvoj bydlení v Brně. Ten končí v roce 2030, jestli si dobře pamatuji. Měl by se začít řešit hned po volbách jako jedna z prvních věcí, protože je to už hraniční doba. Tyto věci by se měly zbilancovat a posunout dál.
Vaše hlavní heslo zní Brno blíž lidem. Lidovci jsou ve vedení města dvanáct let, měli jste spoustu příležitostí to uskutečnit. Proč se tak nestalo?
Musel jste přijít až vy a změnit myšlení uvnitř? Není to tak, že bychom lidem nebyli blíž, jenom chceme ukazovat, že to umíme a dá se to dělat i z úrovně magistrátu. Jsme subjekt, který má na kandidátce deset starostů a starostek a třináct místostarostů a místostarostek. Na úrovni městských částí je to běžná součást naší práce. Iv našich gescích na magistrátu jsme se to snažili dělat. Koneckonců participativní rozpočet není o ničem jiném než být blíž lidem. V rámci životního prostředí vznikly třeba komunitní zahrady a další projekty. Ale jsou i aspekty, kde se tyto věci nedařily. Pro mě je příkladem to, že kolegové z některých částí říkali, že u nich za osm let nebyla primátorka ani jednou. To by se mělo změnit.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Slibujete do čtyř let díky PPP projektům, tedy spolupráci se soukromým sektorem, a modulární výstavbě postavit až tisíc nových bytů. Máte už vytipované pozemky, rozmyšlené projekty a domluvené investory, aby se to stihlo? Protože čtyři roky jsou krátká doba vzhledem k délce povolovacího procesu.
Co se týče tisíce bytů, tak jde nejen o výstavbu, ale také opravy neobsazených městských bytů, protože jsou rovněž palčivým tématem. Rádi bychom to určitě napravili.
V programu máte přímo napsáno až tisíc nových bytů...
Jsou dvě cesty. Za čtyři roky chceme opravit řádově 800 bytů. Chceme to městským částem umožnit jak skrze financování, tak městskou developerskou firmu, která věci zajistí. Moc dobře vím, že je to o tom, že městská část třeba nemá dlouhodobější smlouvy a pak soutěžení jednotlivých oprav trvá dlouho. Rádi bychom to zaštítili.
A co se týče PPP projektů?
Pozemky jsou určitě vytipované. Ale principiálně je důležité, že chceme zapojit soukromou sféru. Nebojíme se přiznat, že město v tomhle selhává. Je načase zjistit, jestli má soukromá sféra chuť se do PPP projektů pustit. Říct, že my jako město máme pozemky a představu o charakteru a podobě objektu korigovanou územním plánováním. Vysoutěžíme koncesí nějaký projekt, kdy město využije rychlost investora, pozemků se nezbaví, jako tomu bylo dosud, a protihodnotou třeba získá nové městské byty v objektu.
Děti a senioři mají mít podle vás šalinkartu zdarma, studenti za 500 a dospělí za tisícovku. Na kolik by to vyšlo městskou kasu?
I s přihlédnutím do evropských měst podobného charakteru, jež tohle udělala, máme spočítané, že to vyjde pozitivně. Náklady jsou v nízkých stamilionech. Ale je potřeba říct, že jde o motivační prvek pro řadu lidí, kteří v Brně žijí, ale nemají trvalé bydliště. Nejde jen o to, že rodina ušetří kolem 12 tisíc korun za rok, což má svou hodnotu, ale o nástroj, jak přimět ke změně řadu lidí, kteří tu bydlí a využívají služby, jež město poskytuje, ale nedostává za ně peníze. Pokud za každého občana dostává Brno ročně částku blížící se 40 tisícům korun, tak když to třeba díky této motivaci udělá jen pět šest tisíc lidí z těch necelých sta tisíc, kteří tu nemají trvalé bydliště, zaplatí se to. A ještě za to můžeme koupit klimatizaci do starších vozů MHD a nové modernizované vozy. Pro nás je klíčové napravit disbalanc, kdy Brňané doplácejí na své sousedy, kteří jen využívají výhody a nepodílejí se na přerozdělení peněz.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
Co když si trvalé bydliště přehlásí jen zlomek lidí, protože ostatní změnu nechtějí nebo nepotřebují – chodí pěšky, MHD využívají sporadicky, denně potřebují auto. Co pak, na úkor čeho peníze půjdou?
Je potřeba říct, že dotace závazku veřejné služby MHD poprvé překonala tři miliardy. To už je tolik peněz, že když se bavíme o nějakých 200 milionech, které by zlevnění stálo, není to už tak zásadní rozdíl. Výsledky evropských měst navíc spíš ukazují, že se to stane. Lidé začnou být motivováni si trvalé bydliště přihlásit. Koneckonců jedním z příkladů, kdy to trošku zafungovalo, byly modré zóny, jež motivovaly trvalé bydliště si přehlásit právě proto, že jim to umožnilo parkování v zóně.
Slibujete vybudovat Nové Lužánky, největší brněnský park u řeky Svratky v rámci další fáze protipovodňových opatření. Neslibujete v tomto případě něco, s čím už se napevno počítá? Město už má stavební povolení, žádá o dotaci.
Myslím si, že ne. Zaprvé je to věc, u které jsme dlouhodobě. Za druhé nikde není napsané, že další protipovodňová opatření budou nutně prioritou a něčím, co se bude dělat. Je určitě správné ukazovat směr.
Chcete vybudovat síť parků a zeleně tak, aby lidé měli zeleň blíž než 300 metrů od domu. Proč se tak už nestalo, když už jste měli životní prostředí na starost?
Jako kohoutovický starosta můžu říct, že už se to dělo. Dostali jsme dotaci a udělali mnoho takových projektů, ať už jsou to komunitní zahrady, či klimapark ozvláštněný tím, že bojuje proti klimatické změně. Lokalit je mnohem víc. Spíš než že by se to nedělo, to vnímám jako jeden z plánů, jež chceme rozvíjet a dál naplňovat. Parků se revitalizovalo hodně a je to moc fajn.
Hodláte zdvojnásobit částku na opravy škol na 400 milionů. Školství jste měli pod sebou, proč jste už částku nenavýšili?
Protože se v koalici jakékoliv naše touhy na zvyšování této kapitoly rozpočtu nepotkaly s úspěchem. Chceme to napravit, neboť je to nezbytně nutné. Sám dobře vidím, že bez peněz se nedají udělat velké opravy, možnosti některých městských částí významně přesahují. Chápu, že větší radnice se mohou na některých opravách významně podílet, ale ty střední a menší skutečně nedokážou provést velké opravy třeba střechy. Školy však potřebují injekci a podporu, nejen co se týče investic.
Na desátém místě kandiduje lidovecký starosta Žabovřesk a brněnský zastupitel Filip Leder, který je trestně stíhaný v souvislosti s privatizací městského domu na Nováčkově. Nebojíte se reputačního rizika a úbytku hlasů?
Není to tak, že by byl trestně stíhaný, je obviněný v kauze (obviněný je ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání – pozn. red.). Absolutně ctím presumpci neviny, u každého člověka. A je potřeba říct, že je obviněný kvůli hlasování v zastupitelstvu. Ale stejně jako on hlasovalo dalších 25 zastupitelů. Zastupitel nemůže být trestně odpovědný za své hlasování, pokud nedojde k úmyslné škodě městu, což se nestalo. Koneckonců nejen že vinu odmítá, ale postavila se za něj i advokátní komora, což je jasný signál, co si o tom myslí odborná část veřejnosti. Filip Leder je velmi oblíbený starosta a člověk, jenž ve své městské části exceluje, a lidé ho mají rádi.
Uvažovali jste o jeho nezařazení?
Ne.
Jaké máte volební ambice?
Vyhrát. Věříme si na vítězství. Jsem přesvědčen, že se to skutečně stane.
Byl byste pro koalici s ANO?
Za těch okolností, že se naplní naše programové priority a v koalici by byli i další partneři, si to dokážu představit. Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že ne, protože jsme tam teď s nimi čtyři roky seděli. Přijde mi to nepoctivé. Popřel bych, co se teď dělo. Někteří to možná říkají, ale já nerozumím, jak se dá říkat, že bych s nimi nebyl, když tam s nimi sedím. Dobře, můžeme se tvářit, že už nesedí, ale pardon, oni je z hnutí vyhodili. Pořád jsou to ti stejní lidé.