Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Oldřich Haluza
  10:40

Fotogalerie2

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na čerstvou energii v osobě Jakuba Hrušky (oba KDU-ČSL). Ten posledních pět let působí jako první muž Kohoutovic.

„Bylo by fajn, kdyby poprvé v historii města stanul na primátorském postu někdo, kdo byl starostou,“ neskrývá nejvyšší ambice lídr společné kandidátky KDU-ČSL a STAN.

Tvrdíte, že Brno potřebuje plán, proto vznikl váš Plán pro Brno. Současné vedení města tvořené i lidovci a Starosty tedy žádný plán nemá?
To je otázka, jestli nějaký plán má, protože za nás je komunikace k lidem nedostatečná. O věcech se dozvídají, až přichází jejich realizace nebo naopak nerealizace. Zároveň začíná řada strategických dokumentů expirovat a já nevnímám, že by se zásadním způsobem pracovalo na jejich rozvoji a obnově. Typický příklad může být plán řešící rozvoj bydlení v Brně. Ten končí v roce 2030, jestli si dobře pamatuji. Měl by se začít řešit hned po volbách jako jedna z prvních věcí, protože je to už hraniční doba. Tyto věci by se měly zbilancovat a posunout dál.

Vaše hlavní heslo zní Brno blíž lidem. Lidovci jsou ve vedení města dvanáct let, měli jste spoustu příležitostí to uskutečnit. Proč se tak nestalo?
Musel jste přijít až vy a změnit myšlení uvnitř? Není to tak, že bychom lidem nebyli blíž, jenom chceme ukazovat, že to umíme a dá se to dělat i z úrovně magistrátu. Jsme subjekt, který má na kandidátce deset starostů a starostek a třináct místostarostů a místostarostek. Na úrovni městských částí je to běžná součást naší práce. Iv našich gescích na magistrátu jsme se to snažili dělat. Koneckonců participativní rozpočet není o ničem jiném než být blíž lidem. V rámci životního prostředí vznikly třeba komunitní zahrady a další projekty. Ale jsou i aspekty, kde se tyto věci nedařily. Pro mě je příkladem to, že kolegové z některých částí říkali, že u nich za osm let nebyla primátorka ani jednou. To by se mělo změnit.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Slibujete do čtyř let díky PPP projektům, tedy spolupráci se soukromým sektorem, a modulární výstavbě postavit až tisíc nových bytů. Máte už vytipované pozemky, rozmyšlené projekty a domluvené investory, aby se to stihlo? Protože čtyři roky jsou krátká doba vzhledem k délce povolovacího procesu.
Co se týče tisíce bytů, tak jde nejen o výstavbu, ale také opravy neobsazených městských bytů, protože jsou rovněž palčivým tématem. Rádi bychom to určitě napravili.

Zahájení kampaně Lidovců a Starostů v Brně. Na snímku zleva předseda STAN Vít Rakušan, lídr společné kandidátky Jakub Hruška a kandidát na šéfa KDU-ČSL Jan Grolich. (13. dubna 2026)

V programu máte přímo napsáno až tisíc nových bytů...
Jsou dvě cesty. Za čtyři roky chceme opravit řádově 800 bytů. Chceme to městským částem umožnit jak skrze financování, tak městskou developerskou firmu, která věci zajistí. Moc dobře vím, že je to o tom, že městská část třeba nemá dlouhodobější smlouvy a pak soutěžení jednotlivých oprav trvá dlouho. Rádi bychom to zaštítili.

A co se týče PPP projektů?
Pozemky jsou určitě vytipované. Ale principiálně je důležité, že chceme zapojit soukromou sféru. Nebojíme se přiznat, že město v tomhle selhává. Je načase zjistit, jestli má soukromá sféra chuť se do PPP projektů pustit. Říct, že my jako město máme pozemky a představu o charakteru a podobě objektu korigovanou územním plánováním. Vysoutěžíme koncesí nějaký projekt, kdy město využije rychlost investora, pozemků se nezbaví, jako tomu bylo dosud, a protihodnotou třeba získá nové městské byty v objektu.

Děti a senioři mají mít podle vás šalinkartu zdarma, studenti za 500 a dospělí za tisícovku. Na kolik by to vyšlo městskou kasu?
I s přihlédnutím do evropských měst podobného charakteru, jež tohle udělala, máme spočítané, že to vyjde pozitivně. Náklady jsou v nízkých stamilionech. Ale je potřeba říct, že jde o motivační prvek pro řadu lidí, kteří v Brně žijí, ale nemají trvalé bydliště. Nejde jen o to, že rodina ušetří kolem 12 tisíc korun za rok, což má svou hodnotu, ale o nástroj, jak přimět ke změně řadu lidí, kteří tu bydlí a využívají služby, jež město poskytuje, ale nedostává za ně peníze. Pokud za každého občana dostává Brno ročně částku blížící se 40 tisícům korun, tak když to třeba díky této motivaci udělá jen pět šest tisíc lidí z těch necelých sta tisíc, kteří tu nemají trvalé bydliště, zaplatí se to. A ještě za to můžeme koupit klimatizaci do starších vozů MHD a nové modernizované vozy. Pro nás je klíčové napravit disbalanc, kdy Brňané doplácejí na své sousedy, kteří jen využívají výhody a nepodílejí se na přerozdělení peněz.

Komunální volby v Jihomoravském kraji

kandidáti v okresních městech

Co když si trvalé bydliště přehlásí jen zlomek lidí, protože ostatní změnu nechtějí nebo nepotřebují – chodí pěšky, MHD využívají sporadicky, denně potřebují auto. Co pak, na úkor čeho peníze půjdou?
Je potřeba říct, že dotace závazku veřejné služby MHD poprvé překonala tři miliardy. To už je tolik peněz, že když se bavíme o nějakých 200 milionech, které by zlevnění stálo, není to už tak zásadní rozdíl. Výsledky evropských měst navíc spíš ukazují, že se to stane. Lidé začnou být motivováni si trvalé bydliště přihlásit. Koneckonců jedním z příkladů, kdy to trošku zafungovalo, byly modré zóny, jež motivovaly trvalé bydliště si přehlásit právě proto, že jim to umožnilo parkování v zóně.

Slibujete vybudovat Nové Lužánky, největší brněnský park u řeky Svratky v rámci další fáze protipovodňových opatření. Neslibujete v tomto případě něco, s čím už se napevno počítá? Město už má stavební povolení, žádá o dotaci.
Myslím si, že ne. Zaprvé je to věc, u které jsme dlouhodobě. Za druhé nikde není napsané, že další protipovodňová opatření budou nutně prioritou a něčím, co se bude dělat. Je určitě správné ukazovat směr.

Chcete vybudovat síť parků a zeleně tak, aby lidé měli zeleň blíž než 300 metrů od domu. Proč se tak už nestalo, když už jste měli životní prostředí na starost?
Jako kohoutovický starosta můžu říct, že už se to dělo. Dostali jsme dotaci a udělali mnoho takových projektů, ať už jsou to komunitní zahrady, či klimapark ozvláštněný tím, že bojuje proti klimatické změně. Lokalit je mnohem víc. Spíš než že by se to nedělo, to vnímám jako jeden z plánů, jež chceme rozvíjet a dál naplňovat. Parků se revitalizovalo hodně a je to moc fajn.

Hodláte zdvojnásobit částku na opravy škol na 400 milionů. Školství jste měli pod sebou, proč jste už částku nenavýšili?
Protože se v koalici jakékoliv naše touhy na zvyšování této kapitoly rozpočtu nepotkaly s úspěchem. Chceme to napravit, neboť je to nezbytně nutné. Sám dobře vidím, že bez peněz se nedají udělat velké opravy, možnosti některých městských částí významně přesahují. Chápu, že větší radnice se mohou na některých opravách významně podílet, ale ty střední a menší skutečně nedokážou provést velké opravy třeba střechy. Školy však potřebují injekci a podporu, nejen co se týče investic.

Na desátém místě kandiduje lidovecký starosta Žabovřesk a brněnský zastupitel Filip Leder, který je trestně stíhaný v souvislosti s privatizací městského domu na Nováčkově. Nebojíte se reputačního rizika a úbytku hlasů?
Není to tak, že by byl trestně stíhaný, je obviněný v kauze (obviněný je ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání – pozn. red.). Absolutně ctím presumpci neviny, u každého člověka. A je potřeba říct, že je obviněný kvůli hlasování v zastupitelstvu. Ale stejně jako on hlasovalo dalších 25 zastupitelů. Zastupitel nemůže být trestně odpovědný za své hlasování, pokud nedojde k úmyslné škodě městu, což se nestalo. Koneckonců nejen že vinu odmítá, ale postavila se za něj i advokátní komora, což je jasný signál, co si o tom myslí odborná část veřejnosti. Filip Leder je velmi oblíbený starosta a člověk, jenž ve své městské části exceluje, a lidé ho mají rádi.

Uvažovali jste o jeho nezařazení?
Ne.

Jaké máte volební ambice?
Vyhrát. Věříme si na vítězství. Jsem přesvědčen, že se to skutečně stane.

Byl byste pro koalici s ANO?
Za těch okolností, že se naplní naše programové priority a v koalici by byli i další partneři, si to dokážu představit. Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že ne, protože jsme tam teď s nimi čtyři roky seděli. Přijde mi to nepoctivé. Popřel bych, co se teď dělo. Někteří to možná říkají, ale já nerozumím, jak se dá říkat, že bych s nimi nebyl, když tam s nimi sedím. Dobře, můžeme se tvářit, že už nesedí, ale pardon, oni je z hnutí vyhodili. Pořád jsou to ti stejní lidé.

Předvolební série

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Pohlreich s Ano, šéfe! pomohl restartovat hospodu v židovské čtvrti Boskovic

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Rabínův šenk, pizzeria, Boskovice

V srdci boskovické židovské čtvrti, jen pár kroků od synogogy a židovského muzea je ulice Plačkova, pojmenovaná po moravském zemském rabínovi Abrahamu Plačkovi. A ve sklepních prostorách domu, kde od...

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška

Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...

30. září 2026  10:40

Jsem frajer, smál se řidič s téměř 4 promile. Spolujezdkyně kopla do auta policie

S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii.

Na první pohled bylo jasné, že dvojice, která v Dubňanech na Hodonínsku vystoupila z auta a ptala se na cestu, není ve stavu, kdy mohla usednout za volant. Když ji na to svědci upozornili, muž se...

30. září 2026  10:14

Menší města mají plány na přeměnu brownfieldů, Bučovice postaví novou čtvrť

Vizualizace nové obytné ulice v bučovickém brownfieldu.

Ještě před několika lety by se tady podle starosty Jiřího Horáka (KDU-ČSL) mohl natáčet film o dobývání Stalingradu. Sedmitisícové Bučovice na Vyškovsku teď ale obří plochu šesti hektarů bývalých UP...

30. září 2026  5:53

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu...

Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další...

29. září 2026  17:07

Nemusel to udělat on. Soud zprostil viny muže obžalovaného z popálení dítěte

Krajský soud v Brně otevřel případ úmyslného ublížení na zdraví dítěte....

Muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech pětiměsíční dítě své přítelkyně, dnes Krajský soud v Brně osvobodil. Podle předsedy senátu Dušana Beránka se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti...

29. září 2026  15:49

Začalo trestní řízení v případu srážky autobusů, stíhání hrozí jednomu z řidičů

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Z obecného ohrožení z nedbalosti podezřívají policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Ve věci nyní zahájili trestní řízení....

29. září 2026  15:09

Šéfka mladého SPD vede institut a radí Zůnovi, s rodinou žije v městském bytě

Premium
Šéfka Mladého SPD Diana Chodžajanová má hlášené trvalé bydliště v městském bytě...

Předsedkyně mládežnické organizace SPD Diana Chodžajanová zastává post placené poradkyně na ministerstvu obrany, řídí institut SPD a vystupuje i jako zastupitelka za Brno-střed. V letošních...

29. září 2026  12:40

Opravy jsou nezbytné. Mahenovo divadlo v Brně čeká rekonstrukce za dvě miliardy

Mahenovo divadlo v Brně.

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení.

29. září 2026  11:38

Brno potřebuje frekventovanější MHD, míní místní šéf Pirátů a lídr koalice TU!

Pirátský lídr koalice TU! v Brně v komunálních volbách 2026 Adam Zemek.

S tvrdým obviněním na adresu hnutí ANO nedávno vyrukoval brněnský šéf Pirátů a lídr uskupení TU! Adam Zemek. Prohlásil, že se vládní uskupení snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje...

29. září 2026  10:39

Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři

Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...

Stačilo několik týdnů bez pořádného deště, úmorná vedra a místy ještě červencové krupobití. Výsledek teď moravští vinaři vidí při sklizni. Hrozny jsou menší a lehčí, v bobulích je méně šťávy a z...

29. září 2026  5:37

Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

Premium
Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s...

28. září 2026

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde