„Máme tyto informace z více stran, a to i od hnutí ANO,“ opakuje v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz pětatřicetiletý opoziční zastupitel Adam Zemek.
Proč nechcete říct konkrétní jména, kdo vám tento údaj sdělil? Lídři jiných stran totiž vaše tvrzení popírají.
Nechci jim dát polibek smrti.
ANO vás vyzvalo k omluvě, že je to lež. Uděláte to?
Spíš by se mělo omluvit hnutí ANO za to, jak v Česku vládne a jakým způsobem působilo ve vedení Brna. Když si vzpomenu na hlasování o zrušení zakázky na kotel ve spalovně, což stálo město Brno několik stovek milionů korun, tak to byl právě zástupce hnutí ANO, který navrhl tajné hlasování o této věci. Toto je jejich vizitka.
Do jaké míry je za vaším prohlášením snaha vás a ODS přimět koalici lidovců s hnutím STAN, aby se přidala na vaši stranu a nekoketovala s hnutím ANO? Lidovci totiž spojenectví s ANO nevylučují a naopak šéf brněnské ODS jako jediný potvrdil vaše tvrzení o vydírání.
Není za tím žádná taktika, hodnotově se zkrátka s hnutím ANO neshodneme. S takovými lidmi nechceme spolupracovat.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Když čtu vaše hesla na plakátech, připomíná mi to kampaň právě hnutí ANO v komunálních volbách v roce 2014 v Praze, kdy z billboardů křičela hesla „Prostě to postavíme“ nebo „Prostě to vyřešíme“, ale realita byla jiná. Není trochu naivní slibovat lidem rychlé řešení, když to třeba nejde tak jednoduše?
Chápu frustraci lidí z politiky, ale jsou tady problémy, které je třeba vyřešit. My těch priorit nemáme tisíc jako jiné strany, ale máme tři hlavní, což je výstavba městských bytů, zlepšení dopravy a zeleň v ulicích a veřejný prostor. V následujícím období jsme schopni dokončit stovky městských bytů a připravit projekty pro další tisíce.
Skutečně? Nové městské byty se nestaví a jejich celkový počet se naopak snižuje.
Současná koalice v tomto zcela selhala a nebyla ochotná investovat peníze do městských bytů. Kdyby byla politická vůle, tak se mohlo stavět, ale koaliční strany daly všechny peníze do haly.
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Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
V programu říkáte, že chcete vytvořit firmu, která bude pro město aktivně vykupovat pozemky a realizovat stavbu dostupného bydlení. Nemá dneska už město takovou firmu? Existuje přece Realitní společnost města Brna.
Určitě se nabízí ji využít. Rada města Brna jí ale musí tento úkol zadat a musí jí na to dát prostředky. Zrovna na poslední schůzi zastupitelů jsme schvalovali další peníze na funkčnost firmy…
To mimo jiné někteří politici opakovaně kritizují, že se jí dává provozní dotace, která jde na odměny politikům sedícím v představenstvu a dozorčí radě. Jedno z těchto křesel zastává mimochodem i váš stranický kolega Marek Lahoda...
To je pravda, ale já považuji za samozřejmé, že opozice má zastoupení v dozorčích radách městských firem. Když se ale vrátím k vaší původní otázce, je třeba přijít s konkrétním plánem, jak to udělat. Podle nás je efektivní, když development za město řeší městská firma, než když se vše řeší přes odbor magistrátu.
Vy dlouhodobě kritizujete brněnskou MHD za nízkou frekvenci spojů. V programu slibujete, že každý rok budete postupně navyšovat objem hromadné dopravy ze strany města. Jak toho chcete docílit, když je řidičů MHD dlouhodobě nedostatek a další jsou často v důchodovém věku?
To je pravda, bojují s tím všechny dopravní podniky. Když se však podíváme na Prahu, tak ta objednávku postupně navyšuje. Má náborové kampaně…
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
V Brně jsou taky tyto kampaně.
To sice ano, ale tady je potřeba říci, že vedení Brna směrem k dopravnímu podniku vysílá signál, že se bude jezdit pořád stejně, a ten se tomu přizpůsobuje. Když naopak vedení města řekne, že chce veřejnou dopravu navyšovat, bude to jinak. Ani já neslibuji desítky procent, ale navýšení objemu o jedno až dvě procenta ročně. Bude to stát peníze navíc, ale záleží na tom, jak se to přesně uchopí. Podobné je to i s častým kácením stromořadí v ulicích při opravách. Vždy je tam nějaké odůvodnění, že to nejde, že tam jsou sítě, ale kdyby to opravdu mělo prioritu, tak řešení, jak stromy zachovat, prostě najdou. Vím, že některé procesy jsou náročné, ale taky vím, že když je politická vůle, tak tyto věci jde prosadit.
Tvrdíte, že u projektů v blízkosti páteřní MHD přestanete vyžadovat stavbu podzemních garáží, čímž snížíte náklady na výstavbu jednoho bytu až o milion korun. A co mají dělat ti, kdo auto potřebují ke svému zaměstnání nebo jsou hůře pohybliví a bez vozu to nezvládnou?
To je v pořádku, my určitě nikomu nezakazujeme vlastnit auto.
Ale tento člověk nebude mít možnost u svého domu zaparkovat, nebo velmi složitou, když tam nebudou podzemní garáže.
Pokud je o tyto prostory opravdu zájem, developeři mohou tato místa postavit, nikdo jim v tom nebrání. Já jsem jen pro to, aby se zrušila tato regulace, která znemožňuje zástavbu v některých prolukách.
Slibujete, že snížíte provozní náklady města o 15 až 20 procent. Kde tolik peněz dneska uniká a jak toho chcete docílit?
Velké rezervy jsou v soutěžení některých zakázek. Sám jsem si to vyzkoušel v dopravním podniku, kde jsem ušetřil sto milionů na jedné zakázce na trolejbusy.
To jsou investice, nikoli provozní náklady.
I spousta provozních věcí se soutěží, je proto potřeba se podívat na pravidla zadávání zakázek.
Očekával jsem, že mi řeknete, v jakých odvětvích je to jaká částka, když mluvíte o konkrétnímu procentu úspor. Zatím jsem se to nedozvěděl.
Je to nějaký cíl, ke kterému chceme směřovat.
V minulých měsících jste čelili kritice za volební spojení s představiteli Fakt Brno, kteří dříve působili u Svobodných a spolku Brno autem. Vy jste taky před čtyřmi roky s nimi nebyli zrovna zadobře. Za rokem 2022 jste tak udělali tlustou čáru?
Dá se říct, že ano. Je potřeba říct, že některé věci se ukázaly, že nejsou úplně pravdivé.
Spojení kritizují i Zelení, které jste chtěli přibrat do vaší volební koalice a kteří cílí na podobnou voličskou skupinu jako vy. Jak chcete voliče přesvědčit, aby hlas dali vám, a ne právě Zeleným?
Zelení jsou v některých věcech příliš radikální, což je i důvod, proč jsme se nedomluvili a proč nehlasují pro některé věci, které jsou podle nás smysluplné. Oni totiž sice třeba říkají, že chtějí stavět byty, ale když jim ukážete pozemek, tak řeknou, že tam ne, protože se tam pokácejí dva stromy.
Minule jste dostali sedm procent a máte čtyři zastupitele. Co bude pro vás letos úspěchem?
Očekávám, že se budeme pohybovat v pásmu deset až třináct procent. Náš hlavní cíl je, aby ODS s hnutím ANO neměly většinu v zastupitelstvu.
A jaká je za vás preferovaná koalice?
Ideální koalice, která by zajistila skutečnou změnu v Brně, by byla bez ODS a bez ANO. Moc reálné to sice není, ale stát se to může. Jak to nakonec bude, se dozvíme 10. října.