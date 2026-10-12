Z tribun do politiky. A za pár let i na fotbal za Lužánky, hlásí politický nováček

Za Lužánky vzniklo z touhy obnovit slavný fotbalový stadion. Problémy, které tento projekt poslední měsíce provázely, nové hnutí jen posilovaly. Výsledkem jsou tři zastupitelské posty a slibné vyhlídky na účast v budoucí brněnské koalici.
„Jsem ráda, že jsme se dostali nad pět procent. Na to, že je hnutí takto mladé, to považuji za dobrý základ, na kterém můžeme stavět dál a předvést voličům, jak pracujeme a že to myslíme vážně,“ hodnotí výsledek Janulíková, která posledních jedenáct let vede Turistické informační centrum Brno.
V kampani podpořily hnutí i známé brněnské osobnosti, zároveň se ale nevyhnulo kritice za to, že na kandidátkách a mezi sympatizanty má lidi spojené s ultrapravicovou scénou.