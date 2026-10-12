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Z tribun do politiky. A za pár let i na fotbal za Lužánky, hlásí politický nováček

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  17:00

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Jana Janulíková ve volebním štábu hnutí Za Lužánky. (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Když v sobotu odpoledne prohrála brněnská Zbrojovka ligový duel s Jabloncem, mohlo to být pro hnutí Za Lužánky špatné znamení. „Nemůžeme vyhrát v jednom dni dvakrát. Zápas nevyšel, ale volby vyjdou,“ culila se Jana Janulíková, lídryně politického uskupení, které začalo růst z místního fotbalového podhoubí teprve před rokem.

Výsledky voleb 2026
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Za Lužánky vzniklo z touhy obnovit slavný fotbalový stadion. Problémy, které tento projekt poslední měsíce provázely, nové hnutí jen posilovaly. Výsledkem jsou tři zastupitelské posty a slibné vyhlídky na účast v budoucí brněnské koalici.

„Jsem ráda, že jsme se dostali nad pět procent. Na to, že je hnutí takto mladé, to považuji za dobrý základ, na kterém můžeme stavět dál a předvést voličům, jak pracujeme a že to myslíme vážně,“ hodnotí výsledek Janulíková, která posledních jedenáct let vede Turistické informační centrum Brno.

V kampani podpořily hnutí i známé brněnské osobnosti, zároveň se ale nevyhnulo kritice za to, že na kandidátkách a mezi sympatizanty má lidi spojené s ultrapravicovou scénou.

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