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Primátorské vize ODS jsou fuč. Tradiční voliče jsem ale neodradila, tvrdí Zlatušková

Marek Osouch
  14:30
Lídryně brněnské ODS Kamila Zlatušková (10. října 2026)

Lídryně brněnské ODS Kamila Zlatušková (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lídryně ODS Kamila Zlatušková (10. října 2026)
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných...
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) dostal od svého týmu...
Lídr společné kandidátky lidovců a STAN Jakub Hruška (KDU-ČSL) (10. října 2026)
26 fotografií
Chtěla, aby jí spolustranička Markéta Vaňková předávala primátorský řetěz. K dalšímu vítězství však lídryně Kamila Zlatušková ODS v Brně nedovedla a její strana skončila druhá. Občanští demokraté nebyli v Brně daleko od toho, aby dopadli dokonce třetí za vítězným blokem Lidovců a Starostů a hnutím ANO.

Výsledky voleb 2026

„Vnímala jsem, že fenoménem s lidoveckým předsedou Janem Grolichem, kvalitně udělanou kampaní i růstem hnutí STAN se mi ta výhra i primátorský post vzdaluje. Ale já sama jsem pro to udělala maximum, i když jsem si myslela, že výsledek bude lepší a nebude tam takový odskok,“ komentuje výsledek voleb Kamila Zlatušková.

Kde vidíte chyby na straně ODS, ať už v kampani, nebo i za posledních osm let, co strana stojí v čele Brna?
Tato sebereflexe nás s kolegy ještě čeká. Samozřejmě je vždy spousta věcí, které se dají udělat líp a nemá smysl tvrdit, že to bylo bezchybné.

Nebylo chybou v kampani vsadit na stejné heslo „Brno je nejlepší adresa“, tedy na totéž, co mohli lidé vidět na plakátech před čtyřmi lety? Byty za tu dobu zdražily, doprava se taky nijak zásadně nezlepšila. Nemohlo to spíš voliče popudit?
To si nemyslím, byty se zdražovaly nejen v Brně, u dopravy vidím posuny ve stavbě dalších částí velkého městského okruhu. Z výzkumů navíc vyplývá, že se životem v Brně je spokojeno 92 procent respondentů. To není něco, co bychom podcenili nebo pojmenovali špatně. To, že se dají věci posouvat, je samozřejmé, já jsem o tom před volbami opakovaně mluvila.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Do jaké míry mohlo výsledek negativně ovlivnit, že jste byla pro voliče ODS příliš liberální kandidátkou, takže tito voliči zůstali doma, a naopak liberální voliče jste na sebe nenalákala, protože jste vedla ODS?
To si nemyslím, že se dělo. Podle interních výzkumů moje kandidatura tradiční voliče neodradila. A když se kouknete na čísla, měla jsem velký počet preferenčních hlasů, takže liberální voliči mě osobně křížkovali.

Což však ODS ubralo u takového voliče 54 hlasů.
Tam ta obava trochu byla, zároveň to jde na vrub málo srozumitelnému volebnímu systému v komunálních volbách, to však hrálo roli napříč stranami. Nemyslím, že by to bylo u ODS výjimkou.

Řekla jste, že doufáte, že budete součástí nové koalice. Máte tedy obavy, že by vás mohli ostatní vyšoupnout?
Samozřejmě není nic podepsáno, ale směřujeme k tomu být součástí koalice. Možná to slovo „doufat“ bylo poněkud nepřesné.

Vy jste asi počítali, že opět budete první a budete rozdávat karty, teď naopak čekáte a můžete nakonec zůstat na ocet. Jaké jsou požadavky ODS na programové priority a přes co pro vás nejede vlak?
My jsme si samozřejmě přáli, abychom byli první na pásce, teď ta jednání probíhají, já bych v tomto směru vyčkala, jak se to bude vyvíjet. Bylo by z mé strany předčasné to teď komentovat.

Výsledky voleb v Brně: Poprvé v historii vítězí lidovci, ODS se propadla

V jaké chvíli by nastala situace, že by ODS od jednacího stolu odešla?
V tuto chvíli ten důvod nevidím, jednání probíhá transparentně.

Trvá vaše přání mít kulturu, jak jste říkala?
Vedle kultury jsem zmiňovala i sport, to se určitě ještě bude řešit. Zároveň mám ještě další preference, ale to bude ještě předmětem jednání.

Jednáte na široké platformě s lidovci, hnutím STAN, Piráty, lokálním hnutím Za Lužánky nebo Zelenými. Co spojuje brněnskou ODS a Zelené? To nejsou strany, které by člověk čekal v jedné koalici.
Tomu rozumím, já ale ze začátku říkám, že to je za mě jedna z těch cest, doba se navíc mění vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí témata životního prostředí.

Lídryně brněnské ODS Kamila Zlatušková (10. října 2026)
Lídryně ODS Kamila Zlatušková (10. října 2026)
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných výsledků. (10. října 2026)
Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) dostal od svého týmu tričko s nápisem Underdog. Šlo o narážku, že na jaře byl on a jeho tým podceňován, stejně jako celá strana KDU-ČSL, protože měla v průzkumech jen několik málo procent. (10. října 2026)
26 fotografií

Je to i názor i stranického sekretariátu brněnské ODS? Vy jste totiž nestranička.
Ano, myslím, že to jsou věci, ke kterým postupně každý dospěje. Pro mě úspěch Zelených není překvapením.

Ale teď si představte toho tradičního konzervativce, který pravidelně volí ODS, a teď najednou vidí, jak jeho strana jedná s těmi „progresivistickými levičáky od Zelených“, jak by je nejspíš pojmenoval. Jak byste mu to vysvětlila?
Já věřím, že právě i moje kandidatura ukázala, že podobné nálepky jsou nesmysl.

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