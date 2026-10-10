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Komunální volby 2026 ve Znojmě vyhrálo SPOLU. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  23:25

Ikonický znojemský viadukt přes údolí Dyje je nejvyšší most svého druhu na Moravě. | foto: město Znojmo

V komunálních volbách ve Znojmě zvítězila koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 SPOLU se ziskem 27,72 procenta hlasů. Na druhém místě s 24,21 procenta skončilo hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Naše Znojmo, Starostové pro Znojmo a SPD s nezávislými kandidáty.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby ve Znojmě, kde se o 31 mandátů v zastupitelstvu ucházelo devět kandidujících uskupení, ovládla koalice SPOLU, která získala 27,72 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udržela náskok více než tří procentních bodů.

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Třetí příčku obsadilo uskupení Naše Znojmo s 22,61 procenta hlasů. Následují Starostové pro Znojmo s 8,71 procenta a SPD s nezávislými kandidáty se 6,37 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly Znojmo jsi ty!, Hlas Znojmáků ani Znojmo lidem.

Výsledky voleb 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ODS + KDU-ČSL + TOP 09 SPOLU27,72 %86 51610
ANO 201124,21 %75 5588
Naše Znojmo22,61 %70 5648
STAROSTOVÉ PRO ZNOJMO8,71 %27 1723
SPD a nezávislí6,37 %19 8742

K volbám přišlo ve Znojmě 42,66 procenta oprávněných voličů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Kdo bude vládnout Znojmu?

Zastupitelstvo má 31 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 16 mandátů. Vítězná koalice SPOLU získala deset křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s třetím uskupením Naše Znojmo by měla 18 zastupitelů, a disponovala by tak většinou.

V uplynulém volebním období vedla Znojmo nejprve koalice ANO, SPD a Znojmáků v čele se starostkou Ivanou Solařovou (ANO). Poté, co zastupitelka Znojmáků Bohumila Beranová přestala dosavadní vedení podporovat, nahradila ji koalice Naše Znojmo, ODS, KDU-ČSL a Pro Znojmo vedená novým starostou Františkem Koudelou (ODS). Do letošních voleb vedl společnou kandidátku ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Komunální volby 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201127,81 %11
Naše Znojmo18,14 %7
SPD a nezávislé osobnosti11,62 %4
ODS + KDU-ČSL SPOLU11,29 %4
PRO ZNOJMO s podporou STAN a Moravského zemského hnutí8,63 %3
Znojmáci – Znojmo srdcem a rozumem5,58 %2

Volební účast v komunálních volbách ve Znojmě v roce 2022 dosáhla 42,73 procenta. Letošní je tedy téměř totožná, nižší o pouhých 0,07 procentního bodu. Hnutí ANO oproti předchozím volbám přišlo o tři mandáty a Naše Znojmo si polepšilo ze sedmi na osm zastupitelů. Koalice SPOLU, tentokrát rozšířená o TOP 09, získala deset mandátů oproti čtyřem křeslům, která před čtyřmi lety připadla společné kandidátce ODS a KDU-ČSL.

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Senátní volby ve Znojmě

Ve Znojmě se letos konaly také senátní volby, a to ve volebním obvodu číslo 54. O křeslo v horní komoře Parlamentu se ucházelo šest kandidátů. Dosavadní senátor Tomáš Třetina (TOP 09) svůj mandát obhajuje a po prvním kole vede, zisk mu ale nestačí k okamžitému vítězství. Do druhého kola se probojoval také Jiří Kyněra (ANO). Voliči o nich rozhodnou 16. a 17. října 2026.

Tři kandidáti do Senátu s nejvyšším počtem hlasů (obvod 54)
KandidátStranaVýsledek v procentechPočet hlasů
Tomáš TřetinaTOP 0935,50 %14 051
Jiří KyněraANO 201122,40 %8 866
Jindřich RůžičkaNezávislý18,48 %7 316

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