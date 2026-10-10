Komunální volby 2026 ve Znojmě vyhrálo SPOLU. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby ve Znojmě, kde se o 31 mandátů v zastupitelstvu ucházelo devět kandidujících uskupení, ovládla koalice SPOLU, která získala 27,72 procenta hlasů. Nad druhým ANO si udržela náskok více než tří procentních bodů.
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Třetí příčku obsadilo uskupení Naše Znojmo s 22,61 procenta hlasů. Následují Starostové pro Znojmo s 8,71 procenta a SPD s nezávislými kandidáty se 6,37 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostaly Znojmo jsi ty!, Hlas Znojmáků ani Znojmo lidem.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ODS + KDU-ČSL + TOP 09 SPOLU
|27,72 %
|86 516
|10
|ANO 2011
|24,21 %
|75 558
|8
|Naše Znojmo
|22,61 %
|70 564
|8
|STAROSTOVÉ PRO ZNOJMO
|8,71 %
|27 172
|3
|SPD a nezávislí
|6,37 %
|19 874
|2
K volbám přišlo ve Znojmě 42,66 procenta oprávněných voličů.
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Zastupitelstvo má 31 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 16 mandátů. Vítězná koalice SPOLU získala deset křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s třetím uskupením Naše Znojmo by měla 18 zastupitelů, a disponovala by tak většinou.
V uplynulém volebním období vedla Znojmo nejprve koalice ANO, SPD a Znojmáků v čele se starostkou Ivanou Solařovou (ANO). Poté, co zastupitelka Znojmáků Bohumila Beranová přestala dosavadní vedení podporovat, nahradila ji koalice Naše Znojmo, ODS, KDU-ČSL a Pro Znojmo vedená novým starostou Františkem Koudelou (ODS). Do letošních voleb vedl společnou kandidátku ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|27,81 %
|11
|Naše Znojmo
|18,14 %
|7
|SPD a nezávislé osobnosti
|11,62 %
|4
|ODS + KDU-ČSL SPOLU
|11,29 %
|4
|PRO ZNOJMO s podporou STAN a Moravského zemského hnutí
|8,63 %
|3
|Znojmáci – Znojmo srdcem a rozumem
|5,58 %
|2
Volební účast v komunálních volbách ve Znojmě v roce 2022 dosáhla 42,73 procenta. Letošní je tedy téměř totožná, nižší o pouhých 0,07 procentního bodu. Hnutí ANO oproti předchozím volbám přišlo o tři mandáty a Naše Znojmo si polepšilo ze sedmi na osm zastupitelů. Koalice SPOLU, tentokrát rozšířená o TOP 09, získala deset mandátů oproti čtyřem křeslům, která před čtyřmi lety připadla společné kandidátce ODS a KDU-ČSL.
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Senátní volby ve Znojmě
Ve Znojmě se letos konaly také senátní volby, a to ve volebním obvodu číslo 54. O křeslo v horní komoře Parlamentu se ucházelo šest kandidátů. Dosavadní senátor Tomáš Třetina (TOP 09) svůj mandát obhajuje a po prvním kole vede, zisk mu ale nestačí k okamžitému vítězství. Do druhého kola se probojoval také Jiří Kyněra (ANO). Voliči o nich rozhodnou 16. a 17. října 2026.
|Kandidát
|Strana
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|Tomáš Třetina
|TOP 09
|35,50 %
|14 051
|Jiří Kyněra
|ANO 2011
|22,40 %
|8 866
|Jindřich Růžička
|Nezávislý
|18,48 %
|7 316