„Bude záležet na tom, jak dopadnou volby,“ odpovídá jedenačtyřicetiletý šéf brněnské organizace ANO Trojan v předvolebním rozhovoru iDNES.cz vyhýbavě na dotaz, jestli by zastával zároveň post poslance i primátora.
Kdyby nastala situace, že byste skládali koalici s někým za vámi na pásce, přepustili byste mu křeslo primátora, abyste se vy mohl věnovat dál naplno funkci poslance?
To je co by kdyby, jak by. Až to nastane, tak to budeme řešit.
Jak hodnotíte práci hnutí ANO za uplynulé čtyři roky v zastupitelstvu Brna?
Skoro rok jsme v opozici, a mluvím-li o našich třech zbylých zastupitelích, byla tato opoziční práce prováděna kvalitně a velmi intenzivně.
A ty předchozí tři roky, kdy jste byli ve vedení?
Koalice nefungovala, jak měla, a vygradovalo to loni bitcoinovou kauzou.
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Vidíte něco pozitivního, co se podařilo vašim bývalým kolegům ve vedení města?
To ať si zhodnotí voliči u voleb.
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Ale v té době to byla vizitka vás, hnutí ANO.
Jedním z důvodů, že koalice skončila, bylo, že to nefungovalo.
Před rokem ale nic o nefunkčnosti koalice nezaznívalo, jen to, že jde o reakci na bitcoinovou kauzu. Kdy jste jako hnutí ANO poprvé vašim někdejším členům ve vedení města řekli, že spolupráce v čele Brna nefunguje, jak si představujete, a že vaše vize nejsou naplňovány?
Tehdy jsem nebyl ve vedení oblastní organizace hnutí ANO, sledoval jsem to jako řadový člen a místostarosta ze Židenic. A vzpomínám si na věci, které se nepovedly. Například jsme minule měli několik odborníků na dopravu, kandidátka kladla na toto téma velký důraz, ale vize dopravního zlepšení v Brně se nenaplnila, jak sami vidíme kolem sebe.
Z vašich plakátů zní hesla „vyměňte magistrát“ a že vy konečně „budete makat“. Proč jste tedy neodešli z koalice dříve, pokud to nefungovalo?
Byl jsem řadový člen. Nebudu to dál rozvádět, co by kdyby, dívejme se dopředu na to, co chceme nabídnout a proč chceme vyhrát volby.
Promiňte, ale já se musím dívat i na poslední čtyři roky, protože také hnutí ANO nese zodpovědnost za dění na magistrátu. Vy jste letos v dubnu na sociálních sítích v souvislosti s odchodem primátorky Markéty Vaňkové z politiky zmiňoval její aféru s bílým práškem nebo bytové kauzy její strany ODS. V tom stejném příspěvku jste nicméně kritizoval i hlasování ohledně zrušení zakázky na kotel v městské spalovně. Víte, že jste kritizoval i hnutí ANO za toto hlasování?
Když mi to teď připomínáte, tak to tak asi bylo.
Ocituji vám jednu pasáž z jednání zastupitelů: „Já bych chtěl navrhnout, abychom hlasovali tajným hlasováním. A to z důvodu, aby všichni zastupitelé po této dlouhé rozpravě a diskusi se mohli svobodně, demokraticky rozhodnout, bez veřejného nátlaku.“ Víte, kdo to řekl a kdo tajné hlasování navrhl?
Nevím.
Váš zastupitel a aktuální lídr kandidátky ANO v brněnských Židenicích René Novotný. Co si o tom myslíte?
Nemyslím si o tom nic. Byla to situace, navrhl to a já jsem nebyl součástí magistrátu.
Ptám se ale vás, protože jste lídr kandidátky hnutí ANO, jehož součástí je i René Novotný.
Já jsem lídr kandidátky na následující čtyři roky a vy se mě ptáte na něco, co bylo před třemi lety.
Vaši podporu má připravující se stavba horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Chcete ale nechat zpracovat studii, která odpoví na podle vás stále nezodpovězené klíčové otázky, a to mimo jiné na to, jaká bude cena tepla v Brně po dokončení. Víte, že už je cena známá, že by měla být podle aktuálních modelů stejná jako dnes, tedy 1 100 korun za gigajoule tepla?
Pokud to teplárny deklarují, tak to jistě mají nějak podložené. Pro naše voliče je ten vzkaz jasný. Jde o zásadní stavbu, bylo by proto dobré se nad tím ještě zamyslet a spočítat to třeba ještě jednou.
V jedné z kapitol programu píšete rovněž o tom, že budete rozvíjet solární energetiku. Tu jste pod hlavičkou ANO rozvíjeli tři roky a nakonec to skončilo takovým fiaskem, že městský podnik, který to měl na starost, se sloučí s jiným. Proč by vám měl volič věřit, že to tentokrát bude v režii hnutí ANO vypadat jinak?
To je taky třeba jedna z věcí, která nefungovala. Ale my nechceme, aby se tato kapitola uzavřela s tím, že se to nepovedlo. Fotovoltaika za to nemůže, je to naopak báječná příležitost, jak získávat elektrickou energii, a do města patří.
Jaká je tedy vaše vize s fotovoltaikou? Na kolika střechách budou panely?
Ty střechy tady jsou, ale nebuďme maximalisti, že na každé střeše městské budovy se nainstaluje fotovoltaika. Pojďme nějakým racionálním úsudkem, kde je dává smysl takto využít.
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Jedním z hlavních témat vaší kampaně je bezpečnost. Hned jako jeden z prvních slibů, který zmiňujete v programu, je ten, že chcete maximálně posílit městskou policii. Co to znamená? Můžete to rozvést?
Byl bych především důsledný. Městská policie si totiž svou nedůsledností ztratila respekt občanů, od spousty z nich slyším, ať ji zrušíme. Já si to nemyslím. Není to ani o navyšování kompetencí, městská policie je má, ale je třeba, aby je vymáhala na občanech, kteří nedodržují zákon.
Ale co myslíte tím maximálním posílením? Více strážníků? Větší rozpočet pro ni? Co konkrétně?
Určitě je potřeba se podívat na rozpočet, viděl jsem i náborové kampaně, komunikuji s městskou policií v Židenicích a vím od ní, že je strážníků málo. Pokud je navíc kvalitní, často odchází ke státní policii, kde má lepší platové podmínky.
Takže chcete dát městské policii více peněz?
Hlavně se musíme podívat na to, jak rozpočet městské policie vůbec funguje. Já jsem s ním zatím neměl možnost disponovat.
Vy možná ne, ale vaši zastupitelé za hnutí ANO rozpočet Brna, tedy i městské policie, každý rok schvalují, takže oni vám mohli ty informace předat, abyste měl konkrétní čísla. Vy tedy ani teď nevíte, jaký je rozpočet městské policie nebo kolik má strážníků?
Konkrétní číslo opravdu nevím.
V oblasti zdravotnictví mluvíte o transformaci městských nemocnic. Když slovo transformace zmiňoval v souvislosti s krajskými nemocnicemi váš politický protivník a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL, tak jste jako ANO bili na poplach, že hejtmanství chce zdravotnická zařízení privatizovat, i když to hejtman opakovaně odmítal. Vy tedy chcete privatizovat městské nemocnice, nebo co připravujete?
My bili na poplach, aby to bylo lépe vysvětlováno a komunikováno, což se úplně nedařilo. Já bych k tomu našemu programu jen doplnil, že jde spíš o racionalizaci, aby se všude nedělalo všechno. Konkrétně máme snahu třeba zvýšit možnosti jednodenní chirurgie u Milosrdných bratří a naopak v Úrazové nemocnici chceme více ambulantní péče.
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Zeptám se úplně jednoduše: Které obory, na něž jsou dnes lidé v Nemocnici Milosrdných bratří zvyklí, tam po této racionalizaci nebudou a co tam naopak pacienti najdou? A to stejné u Úrazové nemocnice.
Nebudu mluvit o jednotlivých specializacích, ale co nenajdete u Milosrdných, bude zkrátka v Úrazovce. A pokud tato služba nebude zajištěna ani jednou z městských nemocnic, jsou v Brně fakultní nemocnice.
Jaké jsou vaše další priority?
Rozhodně bychom neměli zapomínat na kulturu. Brno je velmi kulturní město a já za kulturu považuji to, co každý den žijeme, kam chodíme, jak to kolem nás vypadá. Brno má z tohoto pohledu co nabídnout. Nesmíme proto zapomínat na divadla, filharmonii a jejich podporu. Dnes se o nich hlavně mluví. Sám jsem také stále spojen s akademickou půdou, takže chci, abychom byli hrdí na naše univerzitní prostředí. Jsem přesvědčen, že fenomén Gregora Johanna Mendela by měl být více spojován s městem Brnem.
Pokud byste jako ANO měli dost křesel s SPD a Motoristy, bylo by pro vás ideálním vzorem právě toto vládní koaliční uspořádání i pro vedení Brna?
Já bych nemluvil o ideálním scénáři, my chceme volby vyhrát a je to teď na voliči. S těmito stranami máme vládní koalici, ale záleží na mandátech i programových průsečících pro samotné Brno.