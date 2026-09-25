„Není to o společných věcech, které Motoristé a Sociální demokracie mají. Je to o mých hodnotách či prioritách. Nikdy jsem neskrýval, že mám srdce levicové a hlavu pravicovou,“ říká osmapadesátiletý lídr kandidátky Tomáš Kratochvíl.
Proč v městské části kandiduje vaše uskupení pod hlavičkou Volím Bystrc a v názvu není ani zmínka o Motoristech? Nechcete si bystrcké voliče naštvat spojením se stranou, jež není u některých populární?
Jsem z Bystrce a priorita je pro mě Bystrc. V Bystrci kandiduji za Bystrc. Jsem nestraník, proto občanské sdružení s nezávislými kandidáty pod názvem Volím Bystrc. To je jedna věc. A samozřejmě pokud by tady byli Motoristé, příznivci by se mohli bít, jestli to hodit Motoristům, které zastupuji na jiné, městské úrovni.
Proč Motoristé kandidují pouze ve třech městských částech – Králově Poli, Brně-sever a Brně-jih? Jednoduše nemáte lidi?
Jsem lídr Motoristů, ale jako nestraník nemůžu odpovídat za stranické vedení. Ani jsem popravdě neprojížděl kandidátní listinu. Díval jsem se do pátého, osmého místa a nevím, vyjma dvou lidí, kdo je straník a nestraník. Kandidátku skládal někdo
Jako hlavní volební heslo máte Odvaha jít proti srsti. Co to znamená?
To se zeptejte pana Macinky. Já bych si třeba představoval jít proti proudu, ale to je už možná nějaká politická strana. Nechci to příliš komentovat. Možná heslo směřuje k tomu, že se označí dnešní problémy, které jsou nyní řešitelné, ale za deset let budou velmi obtížně řešitelné, nebo neřešitelné.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Každá domácnost má podle vás mít nárok na jedno parkovací oprávnění zdarma. Proč mají být zvýhodněny domácnosti s autem?
Je asi základní civilizační vymoženost mít dopravní prostředek. Pokud má někdo více aut, tak dobře, ať nějaký poplatek platí. Modré zóny jsou jen další daň. Občané platí daň v benzinu, DPH, spotřební, z nemovitosti. Město dostává od státu na silnice. V konečném důsledku, a už se k němu blížíme, budeme platit všichni všude. Mně se třeba líbilo, že jsem před lety přijel do Blanska, Boskovic, Prahy a zaparkoval zadarmo. Teď už nemůžu. Pražák, Boskovičák přijede sem a taky nezaparkuje zadarmo. Pořád všichni zaparkujeme, ale dnes mě to bude stát peníze a předtím mě to peníze nestálo. Jakou z toho má výhodu občan řidič? Vůbec žádnou. Směřuje to k tomu, aby lidé méně využívali civilizační vymoženosti. Na základě čeho vznikly modré zóny? Na základě toho, že se chce omezit nebo ztížit vlastnictví motorového vozidla.
Nebo aby místní zaparkovali snadněji? To je princip modrých zón...
Jsme všichni občané České republiky? Máme nárok na hasiče, ať jsme z Jihlavy, nebo Brna? Pokud tady bude někdo dlouhodobě parkovat, ať platí. Pokud krátkodobě, budu rád, když si zajedu do Jihlavy krátkodobě a zaparkuji zdarma.
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Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
Tvrdíte, že Brňané ztrácejí čas v kolonách kvůli nekoordinovaným uzavírkám a chybným dopravním rozhodnutím. Co s tím hodláte udělat? Vyměníte koordinátorku dopravy?
Musí být lepší koordinace. Využít softwarové systémy a hlavně zrychlit dobu oprav. To je zásadní. Pokud se tři kilometry Kníničské spravují přes dva měsíce, tak říkám, že je to špatně. Řidiči stráví přes dva měsíce ve frontě. V Bystrci máme zhruba deset tisíc aut. Krát deset dnů, to je sto tisíc aut. Každý řidič tam během opravy stráví čtyři minuty denně. To je dohromady 400 tisíc minut za deset dnů. Ono to ale jde spravit za dva týdny. Je rozdíl osm týdnů a dva týdny? Snižujeme tak dopravní zácpu a kalamitu, zvyšujeme průjezdnost. Jednoznačně se musí dát do zadávacích parametrů výběrového řízení na stavební firmu, že tři kilometry se nebudou spravovat devět týdnů, ale tři nebo dva. Hrozně se uleví.
Když budete ve vedení města, zajistíte tedy výrazně kratší opravy?
Pokud budeme součástí vedení a budeme mít tu možnost, budou významně kratší doby oprav silnic. Jednoznačně. Samozřejmě pokud nám bude svěřena zeleň nebo kultura, dopravu neovlivníme. Ale tohle jsou věci, které jsou průchozí, funkční a dají se nastavit.
Neznamenalo by to ale vyšší ceny zakázek a v důsledku méně provedených oprav?
Není tam přímá úměra, že nutně ano, ale patrně ano. A já říkám, pokud se cena zvedne o tři, pět, osm procent, má pro Brno větší hodnotu – teď plácnu – o deset milionů dražší oprava, nebo třeba dva miliony minut řidičů, které za celou dobu opravy prostojí v koloně? Vezměte si emise, exhalace. Jede se brzda plyn, popojedu sedm metrů, pak dvanáct. Kolik se toho musí vypustit a kolik se toho nemusí vypustit? Je to i ekologické. Jestliže jedete plynule, máte jinou spotřebu a emise. Vezměte si ušetřené dva miliony minut, ušetřený benzin a ochranu životního prostředí. Samozřejmě oprava nemůže být dražší významně.
Slibujete vrátit fotbal za Lužánky. Co pro to reálně uděláte?
Udělali bychom maximum, aby se tam hrálo. Klidně prodat nebo dlouhodobě pronajmout pozemky, ale konečně to nějak vyřešit, protože v současné době není jasné, co s pozemkem bude. Chce se prodat, nechce se prodat? Chce se pronajmout, nechce se pronajmout? Není nějaké konečné stanovisko. Jednoznačně chceme nastavit pravidla tak, aby soukromý investor nejlépe mohl postavit sportoviště.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
Šli byste cestou koncesního řízení, nebo přímého prodeje?
To teď neřeknu. Potřeboval bych právní rozbor, analýzy, vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalších institucí. V tuto chvíli nemám dostatek informací pro to, abych relevantně vyhlásil, že to uděláme tak nebo jinak.
Ve volebním programu Motoristů pro Brno jsem se nic nedočetl o oblasti bydlení. Proč? Nepovažujete ji za důležitou?
Je to důležitá věc. Mohli jsme mít program o třech bodech, máme ho o deseti, mohli jsme mít o dvaceti.
Na jaký výsledek si věříte?
Buďme realisti. Celostátně se Motoristé pohybují kolem šesti procent, samozřejmě je rozmezí nahoru dolů. Můžeme skončit statisticky pod pět procent, můžeme mít osm. Za stávajících podmínek by byl slušný výsledek šest, sedm procent. Úspěch je pět procent, tedy dostat se do zastupitelstva. Nicméně to je jenom velmi částečný cíl. Cílem je dostat se do vedení města.
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22. září 2026
Preferujete koalici na vládním půdorysu, tedy vládnutí s ANO a SPD?
Nemám preferenci složení koalice. Mně osobně záleží na programových cílech. Pokud se s námi jednička shodne na třech bodech, dvojka na dvou a pětka na žádném, půjdu s jedničkou a dvojkou a nebudu se dívat, jak se jmenují, ale zdali jsme schopni uzavřít koaliční smlouvu, která nám umožní realizovat naše programové cíle. A nebude zároveň v přímém rozporu s něčím, s čím my třeba nesouhlasíme. Ale to je běžné. Určitě bych to nesměřoval na strany, ale na program. Ve finále má být spokojený občan, a ne spojení stran, které spolu mluví.
Je přece jen nějaké uskupení, u něhož víte, že byste s ním nešli?
Osobně nemám na sto procent nikoho, s kým bych nešel. Nicméně nejsem sám a jsem nestraník, takže je docela možné, že třeba krajské vedení by řeklo, že tudy ne. Musím respektovat, že jsem na nějakém volebním místě. Byť bychom měli třeba šest procent a čtyři zastupitele, můžu mít i rozdílný názor než ostatní. Takže tohle vám nemůžu říct jednoznačně.
Předvolební série