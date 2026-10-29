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Nové vedení Brna slibuje omezení aut i více bytů. Chce oprášit projekty ze šuplíku

Marek Osouch
  5:17
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23....

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23....
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23....
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23....
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na...
46 fotografií
Za největší slib nastupující koalice pod vedením lidovců se dá označit zlevnění šalinkarty na čtvrtinu, tedy 1 200 korun pro Brňany za rok. Novinka má být zejména motivací pro všechny, kteří si dosud do města nepřehlásili trvalé bydliště. Když tak učiní, radnice získá vyšší daňové příjmy. Není to ale jediný konkrétní krok, který se skrývá v programovém prohlášení. Redakce iDNES.cz prošla více než dvacetistránkový dokument a vybrala jeho hlavní body.

Radary i speciální pruhy

Využití MHD chtějí politici podpořit nejen levnější šalinkartou, ale i speciálně vyhrazenými pruhy pro veřejnou dopravu. Tím logicky zmenší prostor pro auta.

Šoféři usedající do osobních vozů mají přijít zkrátka i v dalších oblastech. Politici chtějí více dbát na bezpečnost chodců. „Brno je bohužel dopravně velice nebezpečné a já si dávám za cíl, aby se to za čtyři roky změnilo k lepšímu,“ prohlásil nominant na nového radního pro dopravu Adam Zemek (Piráti).

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
46 fotografií

U škol proto vzniknou minimálně ráno zóny, kam se nedá vůbec vjet, jinde bude dvacítka, v dalších rezidenčních oblastech se rozšíří třicítka. V místech častých nehod silnice doznají úprav, jež řidiče donutí zpomalit. Kde hrozí chodcům nebezpečí, pohlídají rychlost radary.

Politici chtějí zcela vyloučit automobilovou dopravu z prostoru před hlavním nádražím a zkusit rozšířit pěší zónu z této oblasti přes Benešovu až k parku na Moravském náměstí. Navíc by se rádi vrátili k deset let starému nápadu proměnit ulici Veveří v městský bulvár s přerušením průjezdu aut.

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S tím souvisí i úprava veřejného prostoru po celém městě, který by měl být pro lidi přívětivější a ne zaplavený tolika poutači či jinými rušivými prvky. Přednost dostane například vodorovné dopravní značení místo cedulí.

Pomoc lidem v nouzi

Až neuvěřitelně působí, že v době neustále rostoucích cen bytů a zvyšujících se nájmů na komerčním trhu Brno vlastní přes tisíc bytů, které jsou dlouhodobě prázdné.

Nejen budoucí radní pro správu majetku a bytovou výstavbu Matyáš Svoboda (ODS) nechápe, jak je něco takového vůbec možné. „V Králově Poli jsme nikdy žádné velké množství prázdných neměli, uvolněné jsme vždy rychle opravili a opět vraceli na trh,“ poznamenal dosavadní místostarosta této městské části. Chce co nejdříve odhalit, co skutečně brání tomu, že jsou prostory prázdné, a číslo tlačit co nejblíže k nule.

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Městské byty mají být podle koalice zaměřené na podporu znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatel a zaměstnance ve vybraných profesích. Politici chtějí rozšířit počty sociálních a krizových bytů pro lidi v nouzi a pomáhat bezdomovcům dostat se z ulice. Obnoví proto některé formy zabydlování určené pro tyto skupiny obyvatel, které dosluhující vedení Brna utlumilo.

23. října 2026

Zároveň nová městská vláda chce zrevidovat stávající nájemní smlouvy. Otázkou však je, nakolik tento slib míří k městským částem, které mají ve správě naprostou většinu bytového fondu a vybírají zájemce do jisté míry podle vlastních kritérií. Systém přidělování bytů chce sice nová koalice co nejvíce sjednotit pro celé město, budoucí radní Marie Jílková (KDU-ČSL) však přiznává, že to bude náročný úkol.

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Svoboda pak vidí cestu za dostupnějším bydlením i v nové městské bytové výstavbě. A odmítá prodej stávajícího majetku – to by byl krátkozraký krok s vidinou snadného zisku peněz. Ve výjimečných případech je pouze pro případné směny.

Na pokec s primátorem

Nový lidovecký primátor Jakub Hruška už před volbami sliboval, že chce pro celé čtyřsettisícové město zřídit komunikační kanál na platformě WhatsApp. V programovém prohlášení se píše i o pravidelných setkáních s ním či měsíčním online vysílání s dotazy obyvatel.

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Brňanům také umožní rozhodovat o větším balíku peněz v rámci participativního rozpočtu, tedy o jejich vlastních nápadech na zlepšení svého města. Z 35 milionů se navýší částka na 50, zároveň bude možné navrhovat jeden projekt s rozpočtem až deset milionů. Více prostoru k podnětům dostanou i školáci.

Ochlazené město

Extrémní teploty z letošního léta, před nimiž nebylo takřka úniku, mají všichni ještě v dobré paměti. Koalice proto počítá s adaptací města na probíhající změnu klimatu, u níž experti očekávají častější vlny veder jako právě letos.

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Politici chtějí postupně dodat klimatizace do obou městských nemocnic, domovů pro seniory, škol, školek a dál je rozšiřovat i v MHD.

„Ve městě vytvoříme síť mikroparků a stínicích pergol s pítky, mlžnými bránami a fontánami s cirkulací,“ slibuje nové vedení Brna. Zastíněná budou i dětská hřiště a prioritu při opravách budov v majetku města dostanou venkovní žaluzie.

Stopka ohňostrojům

Nejistou budoucnost má před sebou přehlídka ohňostrojů na Brněnské přehradě pod hlavičkou Ignis Brunensis. Politici se zavazují festival podpořit jen za podmínky, že půjde o akci bez zbytečné hlukové zátěže. Už tedy nechtějí pyrotechniku, ale pouze laserovou nebo dronovou show.

Naopak po necelých deseti letech znovu hodlají řešit proměnu části rozlehlého výstaviště v živou čtvrť. Vedení městské společnosti Veletrhy Brno přitom vždy na tyto úvahy vládnoucích politiků o „bourání plotů“ reagovalo velmi odmítavě.

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Lidovci si do programového prohlášení prosadili i svůj opakující se slib o nové městské nemocnici, přestože ostatní strany ji už před volbami odmítaly. Tuto investici nyní chtějí alespoň zvážit.

Mnoho rodičů pak nejspíš uvítá nápad na zřízení funkce městského logopeda pro školy a školky, tato služba totiž dnes v mnoha případech nedostačuje poptávce.

11. října 2026
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