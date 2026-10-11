„Museli bychom získat 51 procent hlasů, abychom mohli vládnout. Všechny strany se vůči nám vymezují a věděli jsme, že už byly předem domluvené. Občané si zvolili stávající koalici, jediná opozice jsme tady my a taky v ní zůstaneme,“ okomentoval výsledky voleb v Pohořelicích bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a nynější senátor Robert Šlachta (Přísaha).
Z výsledků v Pohořelicích se podle svých slov nehroutí, protože neměl velká očekávání. Z pátého místa na kandidátce ho sousedé preferenčními hlasy posunuli na první místo. „Kandidoval jsem z pátého místa, protože jsem senátor a nechci kumulovat funkce. Všichni odsuzují kumulaci a všichni kumulují,“ pousmál se s tím, že ho preferenční hlasy potěšily.
Jako velký neúspěch vnímá výsledek v Brně, kde Přísaha pod vedením bývalého primátora Petra Vokřála získala pouhé jedno procentu hlasů.
„Brno je velký neúspěch, ale je to pro nás dobrý základ do budoucna. Lidé za málo peněz opravdu makali a vložili do toho energii. Celorepublikově lidovci a STAN posílili, je to jiný způsob politiky, je to také hodně o financích. Výsledky pro nás samozřejmě nejsou žádný úspěch, žádná diskotéka to není,“ uzavřel Šlachta.
Komunální volby v Pohořelicích vyhrála ODS vedená současným starostou Miroslavem Novákem. Ta získala 33,3 procenta hlasů, což jí vyneslo osm mandátů. „Člověka potěší, že lidé ocení práci a dají vám důvěru, abychom pokračovali. Na zvolené zastupitele je stoprocentní spoleh. Už vyjednáváme koalici, chceme pokračovat ve stávající koalici ODS, ANO, Naše Pohořelice a STAN,“ řekl Novák. Ustavující zastupitelstvo chce svolat na 2. listopad.
V Pohořelicích kandidovalo šest uskupení. ANO získalo lehce přes 22 procent hlasů a pět mandátů, Starostové a nezávislí a Naše Pohořelice mají po dvou křeslech. Přísaha získala čtyři zastupitele. „Opoziční jsme vlastně nechali Přísahu s tím, že jí nabídneme finanční a kontrolní výbor,“ doplnil Novák.