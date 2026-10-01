„Za těch okolností, že se naplní naše programové priority a v koalici by byli i další partneři, si ji s ANO dokážu představit. Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že ne, protože jsme tam teď s nimi čtyři roky seděli. Přijde mi to nepoctivé. Popřel bych, co se teď dělo,“ vysvětloval Jakub Hruška. Proti spolupráci se nevymezil ani v předvolebních debatách.
Nynější obrat zdůvodnil tím, že ANO spolu s dalšími vládními stranami chystá kroky, které mohou připravit velká města o část daňových příjmů. „Jasně naznačují, že nejenže sem peníze nenapřímí, ale dokonce že nám seberou ty, které máme,“ řekl ve středu Hruška.
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Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška
Podle něj se situace zásadně posunula. „Spolupráci jsme nevyloučili, ale taky ani nepotvrzovali,“ dodal.
Hruška se zároveň ohradil proti počínání Pirátů kvůli politice osočování, osobním útokům a neustálé kritice. ODS je podle něj zase zodpovědná za přivedení ANO do vedení Brna po minulých volbách.
„Trvám na tom, že to tak bylo, že ODS a ANO mezi sebou byli domluveni ještě před koncem volebního období a nestydím se a nevyvracím, že jsem byl jedním z těch, kteří do té koalice vstupovat nechtěli,“ prohlásil Hruška. Navzdory nesouhlasu jeho i některých dalších spolustraníků se však lidovci a Starostové stali součástí koalice také.
ANO odmítají také ODS a Piráti
I přes kritická slova na adresu ODS a Pirátů s nimi uskupení vedené Hruškou hodlá zasednout k vyjednávacímu stolu. Překážkou není ani současná nepříliš dobrá atmosféra ve vedení města, o které lidovecký lídr ve středu nepřímo mluvil.
„Máme výhrady k některým způsobům, které doteď fungovaly. Chceme, aby atmosféra v radě odrážela rovnost, přátelství a zároveň sounáležitost ve vztahu k městu a jeho projektům. Jsme připraveni s nimi jednat, ale musí to být tak, že to bude skutečná změna,“ uvedl Hruška.
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ANO a ODS odmítají obnovit spolupráci ve vedení Brna, na radnicích si však notují
Proti povolební spolupráci s ANO se od začátku vymezuje jednička kandidátky ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková. Vyloučil ji také pirátský lídr uskupení TU! Adam Zemek, který nedávno prohlásil, že se hnutí snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje financování velkých projektů ze státního rozpočtu tím, že bude součástí příštího vedení Brna. Proti těmto slovům se kandidát ANO na primátora Václav Trojan ostře ohradil.
Nově také odmítl, že by vláda připravovala plán, jak škrtnout velkým městům peníze. „Chápu, že jsou volby. Ale prosím, nelžete. Žádný plán vzít Brnu peníze z daní není. Změnu rozpočtového určení daní může připravit jen ministerstvo financí a ministryně financí jasně říká, že na ničem takovém nepracuje. Kdo tím straší Brňany, straší vědomě,“ reagoval Trojan s odkazem na vyjádření šéfky státní kasy Aleny Schillerové.
ANO má po názorovém veletoči Hrušky zásadně ztíženou cestu k vládnutí v Brně. Dosud totiž mohlo doufat v uzavření koalice právě s KDU-ČSL a STAN, protože tohle uskupení na rozdíl od ODS povolební spolupráci nevylučovalo. Společně tak mohli občanské demokraty obejít, i když ti by získali nejvíce hlasů.