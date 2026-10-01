Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Koalici s ANO nechci, otočil lídr lidovců v Brně. Hnutí se zavírá cesta k vládnutí

Oldřich Haluza
  9:33
Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška (13. dubna 2026)

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška (13. dubna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) s dvojkou kandidátky...
Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška.
Zahájení kampaně Lidovců a Starostů v Brně. Na snímku zleva předseda STAN Vít...
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...
16 fotografií
Názorový veletoč předvedl lídr lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) středečním striktním vyloučením povolební spolupráce s hnutím ANO ve vedení Brna. V předvolebním rozhovoru, který iDNES.cz poskytl 11. září, totiž mluvil zcela jinak.

„Za těch okolností, že se naplní naše programové priority a v koalici by byli i další partneři, si ji s ANO dokážu představit. Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že ne, protože jsme tam teď s nimi čtyři roky seděli. Přijde mi to nepoctivé. Popřel bych, co se teď dělo,“ vysvětloval Jakub Hruška. Proti spolupráci se nevymezil ani v předvolebních debatách.

Nynější obrat zdůvodnil tím, že ANO spolu s dalšími vládními stranami chystá kroky, které mohou připravit velká města o část daňových příjmů. „Jasně naznačují, že nejenže sem peníze nenapřímí, ale dokonce že nám seberou ty, které máme,“ řekl ve středu Hruška.

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Podle něj se situace zásadně posunula. „Spolupráci jsme nevyloučili, ale taky ani nepotvrzovali,“ dodal.

Hruška se zároveň ohradil proti počínání Pirátů kvůli politice osočování, osobním útokům a neustálé kritice. ODS je podle něj zase zodpovědná za přivedení ANO do vedení Brna po minulých volbách.

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška (13. dubna 2026)
Lídr kandidátky Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) s dvojkou kandidátky a radní za STAN Irenou Matonohovou (13. dubna 2026)
Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška.
Zahájení kampaně Lidovců a Starostů v Brně. Na snímku zleva předseda STAN Vít Rakušan, lídr společné kandidátky Jakub Hruška a kandidát na šéfa KDU-ČSL Jan Grolich. (13. dubna 2026)
16 fotografií

„Trvám na tom, že to tak bylo, že ODS a ANO mezi sebou byli domluveni ještě před koncem volebního období a nestydím se a nevyvracím, že jsem byl jedním z těch, kteří do té koalice vstupovat nechtěli,“ prohlásil Hruška. Navzdory nesouhlasu jeho i některých dalších spolustraníků se však lidovci a Starostové stali součástí koalice také.

ANO odmítají také ODS a Piráti

I přes kritická slova na adresu ODS a Pirátů s nimi uskupení vedené Hruškou hodlá zasednout k vyjednávacímu stolu. Překážkou není ani současná nepříliš dobrá atmosféra ve vedení města, o které lidovecký lídr ve středu nepřímo mluvil.

„Máme výhrady k některým způsobům, které doteď fungovaly. Chceme, aby atmosféra v radě odrážela rovnost, přátelství a zároveň sounáležitost ve vztahu k městu a jeho projektům. Jsme připraveni s nimi jednat, ale musí to být tak, že to bude skutečná změna,“ uvedl Hruška.

ANO a ODS odmítají obnovit spolupráci ve vedení Brna, na radnicích si však notují

Proti povolební spolupráci s ANO se od začátku vymezuje jednička kandidátky ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková. Vyloučil ji také pirátský lídr uskupení TU! Adam Zemek, který nedávno prohlásil, že se hnutí snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje financování velkých projektů ze státního rozpočtu tím, že bude součástí příštího vedení Brna. Proti těmto slovům se kandidát ANO na primátora Václav Trojan ostře ohradil.

Nově také odmítl, že by vláda připravovala plán, jak škrtnout velkým městům peníze. „Chápu, že jsou volby. Ale prosím, nelžete. Žádný plán vzít Brnu peníze z daní není. Změnu rozpočtového určení daní může připravit jen ministerstvo financí a ministryně financí jasně říká, že na ničem takovém nepracuje. Kdo tím straší Brňany, straší vědomě,“ reagoval Trojan s odkazem na vyjádření šéfky státní kasy Aleny Schillerové.

ANO má po názorovém veletoči Hrušky zásadně ztíženou cestu k vládnutí v Brně. Dosud totiž mohlo doufat v uzavření koalice právě s KDU-ČSL a STAN, protože tohle uskupení na rozdíl od ODS povolební spolupráci nevylučovalo. Společně tak mohli občanské demokraty obejít, i když ti by získali nejvíce hlasů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

Pohlreich s Ano, šéfe! pomohl restartovat hospodu v židovské čtvrti Boskovic

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Rabínův šenk, pizzeria, Boskovice

V srdci boskovické židovské čtvrti, jen pár kroků od synogogy a židovského muzea je ulice Plačkova, pojmenovaná po moravském zemském rabínovi Abrahamu Plačkovi. A ve sklepních prostorách domu, kde od...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Koalici s ANO nechci, otočil lídr lidovců v Brně. Hnutí se zavírá cesta k vládnutí

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška (13. dubna 2026)

Názorový veletoč předvedl lídr lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) středečním striktním vyloučením povolební spolupráce s hnutím ANO ve vedení Brna. V předvolebním rozhovoru, který iDNES.cz...

1. října 2026  9:33

Brno se na tři večery promění v galerii. Centrum rozzáří světla i videomapping

Brněnský festival Prototyp nabídne unikátní videomappingy a osvětlení vybraných...

Brno bude ve druhé polovině tohoto týdne po setmění vypadat jinak než obvykle. Město rozzáří festival Prototyp. Ten místo jednoho areálu letos rozprostře svá díla přímo do ulic a na náměstí. Od...

1. října 2026  6:15

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška

Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...

30. září 2026  10:40,  aktualizováno  19:33

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

30. září 2026  16:32

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo...

Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...

30. září 2026  14:13

Jsem frajer, smál se řidič s téměř 4 promile. Spolujezdkyně kopla do auta policie

S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii.

Na první pohled bylo jasné, že dvojice, která v Dubňanech na Hodonínsku vystoupila z auta a ptala se na cestu, není ve stavu, kdy mohla usednout za volant. Když ji na to svědci upozornili, muž se...

30. září 2026  10:14

Menší města mají plány na přeměnu brownfieldů, Bučovice postaví novou čtvrť

Vizualizace nové obytné ulice v bučovickém brownfieldu.

Ještě před několika lety by se tady podle starosty Jiřího Horáka (KDU-ČSL) mohl natáčet film o dobývání Stalingradu. Sedmitisícové Bučovice na Vyškovsku teď ale obří plochu šesti hektarů bývalých UP...

30. září 2026  5:53

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu...

Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další...

29. září 2026  17:07

Nemusel to udělat on. Soud zprostil viny muže obžalovaného z popálení dítěte

Krajský soud v Brně otevřel případ úmyslného ublížení na zdraví dítěte....

Muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech pětiměsíční dítě své přítelkyně, dnes Krajský soud v Brně osvobodil. Podle předsedy senátu Dušana Beránka se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti...

29. září 2026  15:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začalo trestní řízení v případu srážky autobusů, stíhání hrozí jednomu z řidičů

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Z obecného ohrožení z nedbalosti podezřívají policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Ve věci nyní zahájili trestní řízení....

29. září 2026  15:09

Šéfka mladého SPD vede institut a radí Zůnovi, s rodinou žije v městském bytě

Premium
Šéfka Mladého SPD Diana Chodžajanová má hlášené trvalé bydliště v městském bytě...

Předsedkyně mládežnické organizace SPD Diana Chodžajanová zastává post placené poradkyně na ministerstvu obrany, řídí institut SPD a vystupuje i jako zastupitelka za Brno-střed. V letošních...

29. září 2026  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde