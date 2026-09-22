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Boskovice a Mikulov před volbami snížily počet zastupitelů, kvůli úsporám i pružnosti

Oldřich Haluza
  5:57

Mikulovský zámek | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv s téměř dvanácti tisíci obyvatel Boskovice výrazně zaostávají za dvacetitisícovým Blanskem, z hlediska počtu zastupitelů vychází srovnání odlišně. V Boskovicích dlouhé roky na jednání zasedá 27 politiků, zatímco v konkurenčním a dost větším městě jen 25. Tento pozoruhodný nepoměr trvá už od roku 1994.

Po říjnových komunálních volbách se však napraví, protože Boskovičtí si odhlasovali zásadní změnu. Nově jich v lavicích usedne „jen“ 23. A na jižní Moravě nejsou jediní, kdo nižší počet řeší.

Ostatně mezi podobně velkými městy zůstaly Boskovice poslední, kdo má tolik zastupitelů. Před čtyřmi lety držel stejný počet Kyjov, tam však po minulých volbách šest politiků ubrali, takže jsou nyní na čísle 21.

„Jsme jedním z posledních měst podobné velikosti v Česku s takovým množstvím zastupitelů. Snížení povede k mnohem akčnějšímu zastupitelstvu, debata a rozhodování budou daleko pružnější. Dojde také k úspoře půl milionu ročně, což je za celé čtyřleté volební období už pěkná částka,“ argumentuje starostka Boskovic Jana Syrovátková (nez.)

Zredukuje se i počet radních z devíti na sedm, přičemž záleží na budoucích zastupitelích, kolika členům umožní vykonávat funkci jako uvolněným, tedy za plný plat. Dosud jsou dva – starostka a místostarosta Lukáš Holík (ANO).

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Debaty o snížení počtu zastupitelů se v Boskovicích opakovaly dlouho, pokaždé u nich byl exstarosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Svůj negativní postoj ani tentokrát nezměnil. „Nevidím k tomu principiální důvod. Přijde mi to trochu jako neúcta k předkům, kteří to takhle nastavili. Věřím, že víc hlav znamená víc rozumu,“ míní Dohnálek. Neuznává ani argument ušetřených peněz. „Za zbytečné projekty a zbytné věci se ve městě promrhá určitě víc,“ zdůrazňuje.

Koalici postačí méně stran

Statisícovými úsporami a pružnějším rozhodováním argumentují při snížení zastupitelů i v sedmiapůltisícovém Mikulově. Tam po volbách půjdou dolů o čtyři zastupitele na číslo 21. „Nechtěli jsme radikální snížení. Pro mě je důležitá efektivita, ale i zachování plurality a dostatečně širokého zastoupení názorů občanů. Počet 21 tak považuji za rozumný a vyvážený,“ vysvětluje starostka Jitka Sobotková (ANO).

Odklepnutou změnu považuje exstarosta Rostislav Koštial (ODS) za kosmetickou a populistickou. „Skutečný význam z hlediska ušetřených peněz by mělo snížení třeba na 17, nebo 19 zastupitelů a redukce radních ze sedmi na pět, to už by se ve zhruba čtyřsetmilionovém rozpočtu projevilo. Odhlasovaná varianta ale vlastně nehraje roli. Dnes je takzvaně hodně chovných a málo tažných, proto si dovedeme představit změnu v tomto smyslu,“ reaguje Koštial.

Jak Mikulovu, tak Boskovicím vládnou v končícím volebním období koalice složené z několika uskupení. Politolog Michal Pink z brněnské Masarykovy univerzity upozorňuje, že snížení počtu zastupitelů zvýší přirozený práh, kdy ani překročení pěti procent nemusí stačit k získání mandátu. Na to může doplatit malá strana s výsledkem třeba 5,1 procenta hlasů. Tento krok by tak podle něj mohl v důsledku zjednodušit povolební situaci a usnadnit cestu k moci.

„Bude méně roztříštěné zastupitelstvo a na sestavení koalice možná postačí méně stran či kandidátek,“ podotýká politolog. Starostky Sobotková a Syrovátková nicméně odmítají, že by redukce byla motivovaná snahou o snadnější získání vládnoucí většiny.

Redukci zastupitelů Pink považuje za smysluplnou hlavně v případech, kdy se snížil počet obyvatel města či obce. Případně pokud jsou jiné finanční priority, jež lze uskutečnit díky úsporám za méně zastupitelů. Jinak by počet politiků měl zůstat neměnný, když nastavený systém funguje a plní svůj účel.

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Z malých obcí se redukce zastupitelů týká třeba Šaratic na Vyškovsku. Dosavadních patnáct tam „zkrouhnou“ o čtyři. „Takhle vychází jeden zastupitel na sto občanů. Nově už nebude rada obce, zůstane pouze starosta a místostarosta,“ zmiňuje starosta Karel Kalouda (KDU-ČSL) s tím, že benefitem je pochopitelně úspora peněz pro obecní kasu.

Zakřany na Brněnsku se po čtyřletém experimentu vracejí zpět k sedmi zastupitelům, dvě křesla se už znovu neobsadí. „Posledně kandidovalo více stran, chtěli jsme všechny v zastupitelstvu. Pak ale nastaly větší střety. Teď se dostáváme zpátky ke dvěma kandidujícím stranám místo tří. Od změny si slibujeme, že méně lidí bude znamenat lepší spolupráci,“ říká starosta Zakřan David Cibulka (nez.).

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V již zmíněném Kyjově si teď první volební období zvykali pouze na 21 zastupitelů místo dřívějších 27. Podle tamního místostarosty Daniela Čmelíka (nez.) ke změně přistoupili primárně proto, aby počet odpovídal podobně velkým městům.

„Změna znamenala úsporu v rozpočtu okolo milionu korun ročně. Jinak je otázkou, co dalšího pozitivního přinesla. Vnímáme, že se snížil počet lidí, kteří se mohou aktivně zapojit v zastupitelských funkcích, ale zároveň je možné se zapojit alespoň v komisích. Neřekl bych, že by bylo fungování zastupitelstva nyní pružnější, ale to jsme úpravou ani nesledovali. Považujeme ho za vrcholný orgán, který se sejde jednou za tři měsíce a na němž projednáváme s opozicí podstatné otázky a zásadní agendy,“ popisuje zkušenosti Čmelík.

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