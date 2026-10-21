Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brněnský hegemon po 16 letech končí, nahradí ho nejmladší starosta v historii města

Oldřich Haluza
  12:22
Břetislav Štefan vede městskou část Líšeň na východě Brna už od roku 2010,...

Břetislav Štefan vede městskou část Líšeň na východě Brna už od roku 2010, zároveň je celostátním místopředsedou a jihomoravským předsedou ČSSD. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Brněnské Líšni povládne nová koalice v čele s lidoveckým starostou Michalem...
Budoucí starosta brněnské Líšně Michal Chaloupka podepisuje koaliční smlouvu....
Jihomoravský lídr SOCDEM v krajských volbách Břetislav Štefan
Brněnské Líšni povládne nová koalice v čele s lidoveckým starostou Michalem...
8 fotografií
Šestnáct let vládl někdejší sociální demokrat Břetislav Štefan brněnské Líšni z pozice starosty. Od roku 2010 vyhrál pětkrát po sobě volby a vždy vytvořil koalici. Letos suverénně obhájil 12 z celkových 29 mandátů. Nově však zamíří do opozice, zbylých pět uskupení jej obešlo a domluvilo se na vládnutí bez něj. Do čela městské části usedne třiadvacetiletý lidovec Michal Chaloupka, stane se nejmladším starostou v historii Brna.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Štefanovo uskupení nazvané Váš starosta a občané pro Líšeň (VSOL) získalo 36,5 procenta hlasů. Druzí Noví lidovci - srdcem v Líšni brali 14,5 procenta a pět mandátů, koalici vytvořili s ODS a TOP 09, Sousedy z Líšně, hnutím ANO a STAN. Pětice stran disponuje 17 křesly.

Štefan se podle svých slov potkal se všemi, ale pokaždé od ostatních slyšel, že jednají jinde.

„Že vás jako vítěze obejdou, to se děje i v Brně. Přijde mi, že to není úplně férové, ale zároveň to není nezákonné. Myslím si, že voliči chtěli, abychom zůstali ve vedení radnice a spolupracovali s lidovci a přibrali STAN, protože ostatní ztratili,“ uvedl končící starosta jedné z největších brněnských městských částí, kde žije přes 25 tisíc lidí.

Břetislav Štefan vede městskou část Líšeň na východě Brna už od roku 2010, zároveň je celostátním místopředsedou a jihomoravským předsedou ČSSD.
Brněnské Líšni povládne nová koalice v čele s lidoveckým starostou Michalem Chaloupkou (na snímku třetí zprava). (20. října 2026)
Budoucí starosta brněnské Líšně Michal Chaloupka podepisuje koaliční smlouvu. (20. října 2026)
Jihomoravský lídr SOCDEM v krajských volbách Břetislav Štefan
8 fotografií

Od roku 2010 kandidoval Štefan třikrát v dresu ČSSD, před čtyřmi lety stranickou značku upozadil, což se mu vyplatilo, protože získal o 10 procent více. V minulém volebním období, kdy byl poprvé i brněnským zastupitelem, ze strany vystoupil. Ještě předtím neúspěšně kandidoval na šéfa Sociální demokracie a působil jako celostátní místopředseda.

Letité působení v čele radnice bere odcházející matador jako velkou životní zkušenost. „Mohl jsem pracovat pro Líšeň, dělal jsem pro ni, co jsem mohl. Voliči vyslali jasný signál, máme dvojnásobný výsledek oproti lidovcům,“ podotkl Štefan. „Píšu si životopis a budu se normálně ucházet o práci. Během té doby jsem potkal řadu zajímavých lidí,“ dodal.

Místopředseda ČSSD Štefan se v Brně-Líšni spojil s SPD. Jediná možnost, tvrdí

V posledních letech panovaly v zastupitelstvu Líšně velké animozity. Nabourané vztahy vedly před čtyřmi lety k tomu, že Štefan uzavřel koalici se dvěma zástupci rozklíženého ANO a hnutím SPD, což bylo nejen na brněnské poměry neobvyklé. SPD se tentokrát do zastupitelstva vůbec nedostala.

Podle Chaloupky si voliči přáli změnu a dali jim k ní mandát. „Nejsme ale koalice proti někomu a nepřicházíme bořit to, co v Líšni funguje. Chceme v dobrých projektech, které jsou už rozjeté, pokračovat a stavět na nich. Změnit chceme kulturu rozhodování a komunikaci s občany tak, aby bylo dopředu jasné, co se připravuje, kolik to stojí a kdo za to odpovídá,“ řekl budoucí první muž Líšně.

Rekordmana překonal o rok

Ve svých 23 letech se stane nejmladším starostou jakékoliv městské části v historii Brna. Prvenství dosud držel Martin Žák (nez.), který byl o rok starší, když v roce 2006 nastoupil do čela radnice v Kníničkách. Chaloupka má za sebou jedno volební období v líšeňském zastupitelstvu, byl také součástí finančního výboru.

„Svůj věk beru jako výhodu a jsem připraven naslouchat lidem, kteří mají životní zkušenosti. Na radnici přináším energii a nový pohled. K tomu mám kolem sebe tým expertů, bývalých i současných starostů, lékařů, právníků a lidí s dlouholetou životní zkušeností,“ poznamenal mladý lidovecký politik.

Šéf Svazu obcí Lukl přes 20 let vládl Kyjovu, i přes výhru teď míří do opozice

Místostarosty se stanou Martin Příborský (ODS), Ondřej Zendulka (Sousedé z Líšně) a Iva Kremitovská (ANO). Spolu s Chaloupkou budou ve své funkci všichni uvolnění, tedy budou pracovat na plný úvazek. Příborský i Kremitovská zastávali stejné funkce už v minulosti v koalici vedené Štefanem. Čtyři uvolnění byli i v končícím vedení městské části.

Součástí nové vládnoucí formace v Líšni se stane i STAN. Jeho lídryně Tereza Karafiátová bude působit jako radní.

„Ne všechna politická rozhodnutí jsou jednoduchá. Důležité ale je, co přinesou lidem, kteří nám dali důvěru. Do jednání jsme vstupovali s jasnými prioritami a podařilo se nám je promítnout do společného programu i pravidel fungování koalice. Chceme otevřenější radnici, modernější služby a rozhodování, za které každý ponese odpovědnost,“ prohlásila Karafiátová.

Její jméno je zároveň spojované s možným působením v nově vznikající brněnské koalici vedené budoucím primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). „Uvidí se, nechci se k tomu vyjadřovat,“ reagovala na dotaz iDNES.cz Karafiátová. Vítězný blok Lidovců a Starostů obsadí pět křesel ve vedení Brna, zcela jasno je zatím pouze o Hruškovi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry

Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u...

Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...

OBRAZEM: Anastacia rozproudila Brno. Fanoušci tančili i na místech k sezení

Americká zpěvačka Anastacia vystoupila ve čtvrtek 15. října v brněnské Starez...

Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala....

Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval. Vyhrožuje výbuchem, tvrdí starosta

ilustrační snímek

V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Podle místního starosty vyhrožuje, že odpálí nástražný systém. Nad...

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:20

U Brna zkoušejí nový způsob cestování. Místo autobusu dorazí auto na objednávku

ilustrační snímek

Cesta hromadnou dopravou z Jiříkovic do osm kilometrů vzdálených Sokolnic na Brněnsku znamená vyrazit přes Šlapanice či Brno, několikrát přestoupit a ztratit klidně hodinu času. Právě zbytečně...

21. října 2026  5:34

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Josef Hála při natáčení podcastu (19. října 2026)

Před rokem se stal prvním českým šampionem v boxu bez rukavic, dnes drtí soupeře v organizaci Oktagon. Přesto zůstává český boxer Josef Hála pokorný a svůj. „Prostě klasický český Pepík,“ glosuje...

20. října 2026  18:30

Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...

20. října 2026  11:48,  aktualizováno  18:29

Co je verbuňk a jak připravit stárky? Misska popularizuje folklor na sítích

Premium
Influencerka Sarah Horáková je známá tím, že mezi své sledující hojně rozšiřuje...

Pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku a širší publicitu si získala už coby osmnáctiletá finalistka soutěže Miss České republiky 2021 a posléze účastí v první sérii populární reality show Zrádci....

20. října 2026

Do Kosova pod policejním dohledem. Brno chystá opatření kvůli srbským hráčům

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna vyrazí v listopadu do Kosova, kde je čeká odveta prvního kola evropského Challenge Cupu proti KV Ferizaj. Kvůli napjatým vztahům mezi Kosovem a Srbskem musí klub řešit i...

20. října 2026  16:11

Předjížděl před přechodem a ohrozil dítě, netrpělivého řidiče SUV natočila kamera

Řidič ohrozil holčičku přecházející přechod pro chodce

Hazardu na silnici při nebezpečném předjíždění se dopustil řidič SUV na konci září v obci Svatobořice–Mistřín na Hodonínsku ve směru na Kyjov. Řidička linkového autobusu zastavila před přechodem pro...

20. října 2026  15:59

Inspekce zavřela kavárnu v Lužánkách, byla špinavá a s trusem od hlodavců

Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí...

Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich...

20. října 2026

Je potřeba udělat gesto, že Grolich je nadějí české politiky, říká útěkář z TOP 09

Premium
Marek Sovka.

Šéf jihomoravské TOP 09 Marek Sovka je nejvýraznější tváří skupiny politiků, kteří oznámili přestup k lidovcům. Jeho hlavní motivací je osoba předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha. „Má vizi a na spoustu...

20. října 2026  14:28

Strany, které v Brně dohodly koalici, rozdělují gesce. ODS dostane na starost byty

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...

Vznikající nová brněnská koalice ve složení vítězného bloku Lidovců a Starostů, dále ODS a TOP 09, Zelených, Pirátů a lokálního hnutí Za Lužánky se po deseti dnech od voleb dohodla, že chce Brno vést...

20. října 2026  13:33,  aktualizováno  13:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V čele ODS v Brně končí muž velmi blízký „bitcoinovému“ exministru Blažkovi

Robert Kerndl (ODS)

Stejně jako exministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého „sejmula“ bitcoinová aféra, patřil více než dvě dekády k vlivným lidem v brněnské ODS a celé místní politice Robert Kerndl. V pondělí večer...

20. října 2026  13:32

Šéf jihomoravské TOP 09 Sovka odchází k lidovcům, stranu opustí asi 30 lidí

Zleva Michal Doležel, Adam Skokan a Marek Sovka z TOP 09, kteří na mimořádném...

Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka se rozhodl stranu opustit a přidat se ke KDU-ČSL. Stejně tak učiní i někteří další členové jihomoravské TOP 09. Podle Sovky ze strany odejde...

20. října 2026  11:13,  aktualizováno  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×