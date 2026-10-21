Štefanovo uskupení nazvané Váš starosta a občané pro Líšeň (VSOL) získalo 36,5 procenta hlasů. Druzí Noví lidovci - srdcem v Líšni brali 14,5 procenta a pět mandátů, koalici vytvořili s ODS a TOP 09, Sousedy z Líšně, hnutím ANO a STAN. Pětice stran disponuje 17 křesly.
Štefan se podle svých slov potkal se všemi, ale pokaždé od ostatních slyšel, že jednají jinde.
„Že vás jako vítěze obejdou, to se děje i v Brně. Přijde mi, že to není úplně férové, ale zároveň to není nezákonné. Myslím si, že voliči chtěli, abychom zůstali ve vedení radnice a spolupracovali s lidovci a přibrali STAN, protože ostatní ztratili,“ uvedl končící starosta jedné z největších brněnských městských částí, kde žije přes 25 tisíc lidí.
Od roku 2010 kandidoval Štefan třikrát v dresu ČSSD, před čtyřmi lety stranickou značku upozadil, což se mu vyplatilo, protože získal o 10 procent více. V minulém volebním období, kdy byl poprvé i brněnským zastupitelem, ze strany vystoupil. Ještě předtím neúspěšně kandidoval na šéfa Sociální demokracie a působil jako celostátní místopředseda.
Letité působení v čele radnice bere odcházející matador jako velkou životní zkušenost. „Mohl jsem pracovat pro Líšeň, dělal jsem pro ni, co jsem mohl. Voliči vyslali jasný signál, máme dvojnásobný výsledek oproti lidovcům,“ podotkl Štefan. „Píšu si životopis a budu se normálně ucházet o práci. Během té doby jsem potkal řadu zajímavých lidí,“ dodal.
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V posledních letech panovaly v zastupitelstvu Líšně velké animozity. Nabourané vztahy vedly před čtyřmi lety k tomu, že Štefan uzavřel koalici se dvěma zástupci rozklíženého ANO a hnutím SPD, což bylo nejen na brněnské poměry neobvyklé. SPD se tentokrát do zastupitelstva vůbec nedostala.
Podle Chaloupky si voliči přáli změnu a dali jim k ní mandát. „Nejsme ale koalice proti někomu a nepřicházíme bořit to, co v Líšni funguje. Chceme v dobrých projektech, které jsou už rozjeté, pokračovat a stavět na nich. Změnit chceme kulturu rozhodování a komunikaci s občany tak, aby bylo dopředu jasné, co se připravuje, kolik to stojí a kdo za to odpovídá,“ řekl budoucí první muž Líšně.
Rekordmana překonal o rok
Ve svých 23 letech se stane nejmladším starostou jakékoliv městské části v historii Brna. Prvenství dosud držel Martin Žák (nez.), který byl o rok starší, když v roce 2006 nastoupil do čela radnice v Kníničkách. Chaloupka má za sebou jedno volební období v líšeňském zastupitelstvu, byl také součástí finančního výboru.
„Svůj věk beru jako výhodu a jsem připraven naslouchat lidem, kteří mají životní zkušenosti. Na radnici přináším energii a nový pohled. K tomu mám kolem sebe tým expertů, bývalých i současných starostů, lékařů, právníků a lidí s dlouholetou životní zkušeností,“ poznamenal mladý lidovecký politik.
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Místostarosty se stanou Martin Příborský (ODS), Ondřej Zendulka (Sousedé z Líšně) a Iva Kremitovská (ANO). Spolu s Chaloupkou budou ve své funkci všichni uvolnění, tedy budou pracovat na plný úvazek. Příborský i Kremitovská zastávali stejné funkce už v minulosti v koalici vedené Štefanem. Čtyři uvolnění byli i v končícím vedení městské části.
Součástí nové vládnoucí formace v Líšni se stane i STAN. Jeho lídryně Tereza Karafiátová bude působit jako radní.
„Ne všechna politická rozhodnutí jsou jednoduchá. Důležité ale je, co přinesou lidem, kteří nám dali důvěru. Do jednání jsme vstupovali s jasnými prioritami a podařilo se nám je promítnout do společného programu i pravidel fungování koalice. Chceme otevřenější radnici, modernější služby a rozhodování, za které každý ponese odpovědnost,“ prohlásila Karafiátová.
Její jméno je zároveň spojované s možným působením v nově vznikající brněnské koalici vedené budoucím primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). „Uvidí se, nechci se k tomu vyjadřovat,“ reagovala na dotaz iDNES.cz Karafiátová. Vítězný blok Lidovců a Starostů obsadí pět křesel ve vedení Brna, zcela jasno je zatím pouze o Hruškovi.