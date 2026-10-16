„Luklovo sdružení“ Sedmadvacítka nezávislých vyhrálo v Kyjově komunální volby i letos, tentokrát se ziskem 32 procent hlasů. Jenže na většinu v zastupitelstvu mu to nestačilo, a to ani s dosavadním partnerem ODS, s nímž nutných minimálně jedenáct křesel z jedenadvaceti dalo dohromady před čtyřmi roky.
Uskupení se sice snaží oslovovat i další možné partnery, v Kyjově se už však formuje platforma složená z jiných nestranických sdružení Pro Kyjov, Kyjovjáci, Naši a také z lidovců, kteří kandidovali pod názvem „Kyjov má na víc“. Ti mají dohromady dvanáct z jedenadvaceti křesel a chtějí převzít dosavadní roli Sedmadvacítky.
„Ještě nejsme na konci jednání, odhaduji, že se tak stane v řádu několika málo jednotek dní,“ uvedl lídr uskupení Naši Matěj Černý.
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Krok, který s ostatními dělá, nevnímá jako nějaké obcházení vítěze voleb. „My jsme od začátku deklarovali, že chceme v Kyjově skutečnou změnu a ta by se Sedmadvacítkou nemohla nastat,“ prohlásil Černý s tím, že se zástupci tohoto uskupení ani neplánoval jednat.
Představitelé Sedmadvacítky už spíš počítají s opozičními lavicemi, do kterých usednou poprvé od prvních svobodných voleb v roce 1990. Prvních patnáct let po revoluci totiž vedl Kyjov zástupce tohoto uskupení Jan Letocha, v roce 2005 ho vystřídal František Lukl, který je v čele města dodnes.
„Mít i po 20 letech přímou podporu třetiny voličů je fantastický výsledek. Vnímám to jako zpětnou vazbu na naši práci i velký závazek do budoucna,“ snaží se Lukl hledat pozitiva i přes vývoj, jaký u něj ve městě pro jeho uskupení nastal. Nejpozději v květnu příštího roku pak má být podle něj zvolen nový předseda Svazu města a obcí České republiky, což je funkce, v níž taky dlouhodobě působí.
Lukl, jenž zastával post ministra v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, zároveň připomněl, že tentokrát už neusiloval o post starosty, na ten mířil jeho „korunní princ“, dosavadní místostarosta Daniel Čmelík. „Chci se plně věnovat práci ve vedení Jihomoravského kraje a taky mít po letech více volného času,“ vysvětlil Lukl.
Čmelík doplnil, že vztahy s některými opozičními uskupeními nebyly v Kyjově v poslední době příliš dobré. „Vykopaly se hluboké příkopy a uvědomuji si, že na tom mám i já svůj podíl,“ přiznal s tím, že se snažil napjaté vztahy urovnat a zapojit uskupení do vedení města tím, že by ani on ani Lukl nebyli v radě města, ale jen zastupiteli. Na to ale doposud opoziční sdružení podle něj neslyšela.