„Dřív to bylo snazší, lidé znali ANO a nebylo potřeba značku tak moc prezentovat. Kdežto teď jsme nově vzniklý subjekt. Dostat do povědomí lidí, že je tu nové hnutí a za ním skutečně vykonaná práce, je o to těžší,“ říká lídryně kandidátky a náměstkyně primátorky Karin Podivinská.
Krajská šéfka ANO Alena Schillerová při vyloučení tvrdila, že lpíte na funkcích. Vy jste argumentovali, že chcete dokončit rozdělanou práci. Jak spor vnímají voliči v ulicích?
Moc se o tom nebavíme. Ti, co nás znají, vědí, že jsme byli odejiti, a velice se tomu divili. Ale většina lidí nám fandila. Myslím si proto, že jsme udělali dobře. Je fajn, že jsme s kolegy udrželi rovná záda. Jsem přesvědčena o tom, že politik nesmí být řízen někým z Prahy, ale musíme se zodpovídat zde voličům. A toho jsme dostáli.
Ve vaší gesci bydlení za čtyři roky nevznikl žádný nový běžný městský byt, s družstevním bydlením se začíná až nyní. To není příliš dobrá vizitka.
Bylo dokončeno 130 nových městských bytů. Zároveň jsme rozpracovali dalších 500 a přes 600 družstevních. Že se za jedno období nedá celá stavba dokončit, není chybou města, ale stavebního zákona a nesmírně zdlouhavého povolování. Nedávno jsem na konferenci o bydlení mluvila s developery, nikdo se neumí s větším projektem dostat pod deset let. Příprava je tak náročná, že za čtyři roky nepostaví v této republice nikdo nic.
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Uváděných 130 nových městských bytů jsou čistě novostavby?
Většinou rekonstrukce, zastavění proluk, novostavby. Takový mix. Předtím ty byty nebyly a jsou. Je to přírůstek pro městský bytový fond.
Jsou to běžné městské byty?
Ano. V jednom domě jsou třeba dva sociální, čtyři bezbariérové, deset startovacích bytů. Je to mix.
Ptám se proto, že třeba o startovací byt se mohou ucházet jen mladí, nikoliv každý.
Tato garnitura to nějak rozdělila. Není to tak, že ty byty budou furt startovací nebo sociální. Oni se ruší a pak se z toho stávají jiné, i běžné městské, takže je to teď takto a za měsíc to může být úplně jinak.
Nijak se neumenšil problém s nedostupností bydlení. Proč?
Brno se potýká s nedostatkem kolejí pro spoustu vysokoškoláků. Máme tady 80 tisíc studentů. Jen 30 procent bydlí na kolejích, naprostá většina na privátech, což ubírá byty běžnému, trvale bydlícímu obyvateli. I proto je potřeba vstoupit do jednání s vysokými školami, aby se iniciovala výstavba kolejí.
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Měla jste čtyři roky na řešení.
Řešili jsme to. Vstoupila jsem do jednání, kolegové na to zatím nereflektovali. Nicméně tohle by nemělo řešit město, ale vysoké školy.
Proč příprava družstevních bytů na Kamenném vrchu trvala ještě celé vaše období? Předchůdce Jiří Oliva (dříve SOCDEM) posledně tvrdil, že se udělal enormní kus práce, který zatím není vidět.
V předchozím období udělali práci takovou, že vytvořili pořadníky, s prominutím poblbli lidi a tím to haslo. Když jsem dostala projekt družstevního bydlení, nebyly pozemky ani stavební povolení. Prostě nic. To jsme museli všechno absolvovat. Museli jsme koupit pozemky od cizích vlastníků, zařídit stavební povolení, vybrat zhotovitele stavby, banku. Nejtěžší bylo předělat slíbené podmínky, za osm let narostly ceny materiálu. Chci říci, že vina není na naší straně. Takhle jsem to převzala a za ty čtyři roky jsem udělala maximum, co šlo.
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Podařilo se schválit nový územní plán, který měl na starosti Petr Bořecký, dvojka kandidátky. Jako celek sice dokument u soudu obstál, ale město prohrálo zhruba polovinu ze 70 žalob. Není to až příliš?
K tomu se asi neumím vyjádřit já, ale Petr Bořecký. Každý jsme šli maximálně ve svojí gesci.
Slibujete rozšíření MHD zdarma i pro děti od 10 do 15 let a seniory od 65 do 70 let. Na kolik tohle vyjde a odkud tu částku vezmete?
Bude to stát 60 milionů, půjdou z rozpočtu. Finance tam jsou, nebude to na úkor ničeho. Rozšíření považujeme za velmi přínosné, aby se tyto skupiny mohly volně pohybovat po celém městě MHD.
Severojižní kolejový diametr považujete za klíčový projekt pro řešení přetížené dopravy. Přípravu chcete výrazně posunout. Do jaké fáze a kdy by se mohl začít stavět?
Diametr je určitě budoucnost Brna. V dalším období bychom chtěli udělat přípravné práce, aby vedení města vůbec schválilo, že se chce touto cestou vydat. Pak to bude určitě trvat víc jak deset let. Ale je potřeba začít – schválit ho a začít dělat přípravné práce.
V programu nemáte ani slovo o novém fotbalovém stadionu za Lužánkami. Proč? Nevěříte mu a chcete lokalitu využít jinak?
Ne že mu nevěříme, určitě neklademe překážky, aby stadion vznikl. Akorát jsme dlouhodobě upozorňovali, že okolo něj je potřeba vybudovat infrastrukturu. Chápu, že je jakási nostalgie, že tam před 25 lety byl stadion. Nicméně za tu dobu tam vznikly velké nákupní centrum, Kaufland a vyšší tisícovky bytů. Staví se Jaselské kasárny, Augarten i další projekty. Ulice Sportovní je neustále ucpaná, je nutné řešit nadchod nebo podchod, parkování. To nikdo neřeší, všichni řeší stadion, ale musí se řešit i okolí. Podívejte se na Srbskou, kde hrají dva prvoligové kluby. Lidé jsou úplně nešťastní, je tam pořád hluk.
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Na Srbské lidé trpí, jak říkáte, nemělo by tak město učinit veškeré možné kroky k výstavbě stadionu za Lužánkami, aby netrpěli?
Ano, to musí. Budeme muset. Na jedné straně se postaví stadion za tři miliardy, za což jsme soukromému investorovi vděční, ale na druhou stranu je potřeba si říct na rovinu, že město bude muset investovat další asi dvě miliardy, aby se území zprovoznilo – to znamená nadchody, podchody, tramvaj.
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Kde by měl stát nový stadion?
Jednoznačně na výstavišti. Počítá se s tím, že bude stadion pro Zbrojovku za Lužánkami. Ale další stadion pro… (zarazí se a chvíli přemýšlí) Jak se jmenuje ten druhý klub?
Artis.
Určitě bychom chtěli dostat Artis ze stadionu na Srbské na výstaviště nebo kamkoliv jinde na vhodné místo. Taky je to prvoligový klub, má velké možnosti do budoucna, ale na Srbské je to pro lidi peklo.
Vznikly by tedy dva stadiony?
Co vím, kolegové se Zbrojovkou jednali, zda by tam nemohly být oba kluby. Asi zatím dostali negativní stanovisko.
I Artis říká, že za Lužánky patří jen Zbrojovka.
Bude se to tak muset jednoznačně řešit. Jednoznačně říkám, že prvoligový stadion na Srbské nemůže zůstat. Je to hustě obydlená oblast, před lety bylo lidem slíbeno, že je tam dočasně. Politici by tomu měli dostát.
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Druhý stadion by stavělo město?
Ano.
Umíte si představit koalici s ANO?
Umíme si představit koalici s kýmkoliv, s kým najdeme protnutí v programu. Víte co, vyloučili nás. Ale normálně se stýkáme, necítíme vůči sobě zášť. Vylučovali nás jiní, ne tito kolegové tady z Brna.
Kdo je pro vás přijatelný partner do koalice a koho vylučujete?
Nechci se vymezovat vůči žádné straně. Jsme svolní jít s každou demokratickou stranou. Alfou a omegou je program. Máme nějaké priority a na nich se musíme shodnout.
V jaký volební výsledek věříte?
Chtěli bychom dosáhnout pěti procent a doufáme, věříme, že to bude trochu víc.