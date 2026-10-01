„Cítím v sobě hluboké odhodlání i podporu kolegů, že změna je po všech směrech žádoucí, ale zároveň taková, která úplně nerozbombarduje to, co se tady podařilo,“ říká pětačtyřicetiletá lídryně společné kandidátky ODS a TOP 09.
Při oznámení kandidatury jste nechtěla mluvit o svých názorech na jiné oblasti než ty vaše, což je například kultura. Máte už nyní názor třeba na odsun nádraží či horkovod z Dukovan?
Ano, strávila jsem pět měsíců opravdu velmi intenzivní přípravou. Ani to nebylo tak, že bych nechtěla říkat svoje názory, spíš jsem se chtěla podrobně seznámit s problematikou. Protože jedna věc je koukat se na ni takzvaně z rychlíku a druhá o ní rozhodovat a říkat stanoviska, která mohou ovlivňovat i stav miliardových staveb. To mi na začátku nepřišlo zodpovědné.
Co si myslíte o odsunu nádraží, který jste dřív brala negativně?
V tuto chvíli jsem už skálopevně přesvědčená, že je nutný. Podporuji jej. Po dlouhých diskusích s odpůrci přesunu jsem zařadila do své proklamace i to, že je klíčová podpora stavby diametru. Hlavní námitky u odsunu jsou totiž kapacita MHD a vůbec obslužnost části, kde se nádraží bude nacházet.
Jako hlavní slogan máte „Brno – nejlepší adresa pro život“. Stejné motto měla ODS v roce 2022, za tu dobu se ale nepostavil ani jeden běžný městský byt a družstevní bydlení se začíná stavět až nyní před volbami. Nezní tohle motto jako špatný vtip?
Ne, při průzkumech na něj lidé reagovali velmi dobře. Proto se ODS rozhodla pro tento slogan. Nutno říct, že tohle rozhodnutí padlo dřív, než jsem vstoupila do hry.
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Nemohla jste to tedy už ovlivnit?
Nemohla a ani jsem se necítila povolaná v politickém marketingu natolik, že bych do toho mluvila. Slogan mi přijde fajn. Chci zůstat a žít v Brně, žije se tu velmi dobře. Druhá věc jsou městské byty. Co se týká jednání s developery, je hodně projektů ve fázi, že se bude stavět. Třeba na Veveří vznikne nová výstavba místo hrůzy, kolem které jsem chodila už jako dítě. U družstevního bydlení velmi správně mluvíte o poklepání kamene, ale v procesu je celá řada věcí. Brno se pohlo neuvěřitelně dopředu. Zároveň se domnívám, že bychom se důkladněji měli zaobírat tím, jaká je výše nájmů v městských bytech a jejich stav.
ODS v Brně je spojená se zastavením sociálních projektů typu Housing First, který pomáhá řešit bezdomovectví. Vydá se strana nyní jiným směrem, když jste je dřív podporovala?
Spousta věcí v nějaké podobě přetrvala, ale po mém vstupu do hry jsem apelovala právě na sociální oblast. Domnívám se, že na celostátní úrovni vedlo do velké míry podceňování těchto témat k výsledku, který se loni koalici přihodil. Vnímám to tak, že mám poměrně širokou podporu, když to budu citlivě komunikovat se starosty městských částí. Na to hodně narazil Housing First. Nebyli mu z různých důvodů tak otevření, jak mohli, přestože benefit u takových případů je celospolečenský, což vidíme třeba ve Finsku. Narazila jsem ale na jednu věc, když jsem se bavila s kolegou z kandidátky Jindřichem Vobořilem, protože bezdomovectví není zdaleka jen otázka bydlení, ale komplexní kombinace více jevů.
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Co máte na mysli?
Ve Skandinávii jsou problémy s bezdomovectvím trochu jiné už jen proto, že přístup k levnému alkoholu je v podstatě nulový. U nás jsem velice daleko toho, abych chtěla zavádět zákazy prodeje, česká společnost je nastavená jinak. Ale když jsem byla na konferenci o bezpečnosti přednádraží v Brně, jeden z názorů byl, že by se měla omezit možnost alkoholu a nějak to kompenzovat prodejcům právě v oblasti okolo nádraží nebo problematických oblastí. Alkohol je bohužel obrovský spouštěč celé řady problémů, konfliktů a koneckonců i úmrtí na silnicích. To je prostě neoddiskutovatelný fakt.
Omezíte tedy u nádraží alkohol?
Na konferenci to navrhovali. Nejsem pro to, aby se omezoval prodej alkoholu v Brně, ale ve vymezených lokalitách to určitě má jasné výsledky. Strážníci i jejich ředitel mi říkali, že zabavují pořád dokola ten samý alkohol. Když tam láhev vína stojí snad 39 korun, je to těžké. Byla jsem na výjezdu se strážníky a viděla, že všechny případy, které dopoledne řešili, byly spojené právě s alkoholem.
Pojďme jinam. Říkáte, že čas strávený v kolonách není kvalita života. Chcete, aby se lidé mohli po městě pohybovat rychle, bezpečně, bez zbytečného stresu. Co budete dělat jinak? ODS má pod sebou osm let dopravu. Vyměníte koordinátorku?
Ne. Nechci proti sobě stavět jednotlivé druhy dopravy. Jezdím v Brně úplně stejně autem, jako jezdím MHD, na kole i chodím pěšky.
Cítíte se tu na kole bezpečně?
Právě cyklostezky jsou jedna z věcí, u které bych byla velmi ráda, aby se posunula, aby se stezky napojily a panovala v tomto ohledu bezpečnost. Jezdíme jako rodina hodně na kole. Můj muž je odvážný, ten si s dětmi do brněnského provozu troufá, já jsem na to nervy neměla.
Vraťme se k předchozí otázce.
Poslední tři měsíce projíždím město křížem krážem. Posun na velkém městském okruhu je fakt velký. To potvrdí každý řidič. Jste schopný se z jedné části města do druhé – když není ranní nebo odpolední špička – dostat za 16 minut, což je neuvěřitelné. V Los Angeles jsem běžně počítala s tím, že na schůzku musím vyrazit o dvě hodiny dřív, což bylo strašné. V tomto směru je posun na okruhu důležitý. V čem jsou velké rezervy, je bezpečnost chodců v rámci staveb. Chtěla bych rozhodně apelovat, aby to byla priorita. Dále zkvalitnění cyklistické dopravy a vůbec i posun přemýšlení o tom, jak se po městě můžu pohybovat. Tohle vnímám jako jeden z dluhů. Dívala jsem se na projekt Zero Vision a obecně skandinávské země. Jedna z věcí, které tam fungují, jsou rychlostní kamery, měřiče rychlosti...
Které doteď Brno odmítalo...
Je to velmi funkční řešení pro všechny. Co jsem se bavila i s velmi zarytými lidmi, kteří rádi jezdí autem a nejsou to Motoristé, neměli by s tím problémy. Také jsem s tím v cizině neměla problém. Zkrátka jste zvyklý, že máte jezdit podle předpisů. Nic víc se po vás nechce.
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Proč si chcete pod sebe vzít kromě kultury i sport, který má coby radní teď na starosti dvojka vaší kandidátky Tomáš Aberl?
S Tomášem je dohoda. Chce se věnovat městské IT aplikaci, což je dost náročná problematika. Nejen od dubna, ale dlouhodobě jsem zastáncem myšlenky, že stadion má být postavený za Lužánkami.
Jak hodnotíte Aberlovo působení? Pro mnohé fanoušky fotbalové Zbrojovky je předmětem kritiky právě kvůli Lužánkám.
Fanoušci si ho často vybrali jako terč zbytečně. Mám dojem, že teď od nich schytává kritiku, ať udělá cokoliv, což není úplně fér.
Je lokalita za Lužánkami jedinou možnou a reálnou pro stadion?
Reálných by bylo i víc, ale stadion za Lužánkami je jediný, který dává smysl ve všech směrech.
Kdo bude za ODS a TOP 09 vyjednávat budoucí koalici?
Nějaká jednání už se vedou. Patří tam samozřejmě oba předsedové stran Tomáš Aberl a Robert Kerndl, já a Matyáš Svoboda.
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22. září 2026
Jak voličům dokážete, že začíná skutečně nová éra brněnské ODS, u níž si řada lidí vybaví mnohé kauzy?
Doufám, že už poslední měsíce dokazuji, že reprezentuji změnu, žiju tady normální život obyčejné Brňanky a chci řešit problémy, kterým čelím já, stejně jako další lidé. Nemám skrytou agendu ani skrytý plán. Chci se za čtyři roky ohlédnout a mít za sebou práci, na kterou budu hrdá. Jako jsem se to doposud snažila dělat ve své profesi.
S kým si umíte představit koalici a s kým ne?
Neumím si ji představit s ANO a obecně se stranami na vládním půdorysu. Naopak bych ji přivítala na půdorysu té minulé. Umím si představit i spolupráci se Stranou zelených, environmentální témata jsou čím dál tím důležitější a odborný pohled je určitě namístě.
Někteří vaši kolegové ale v městských částech s ANO vládnou.
Pozor, nevedu diktátorský systém jako v jiných stranách. Kolegům jsem řekla, že tohle je moje prohlášení za velké Brno a nechávám na jejich uvážení, jakým způsobem se k tomu postaví.
Na jaký výsledek si věříte?
Minule to bylo 25 procent. Bylo by skvělé, kdyby byl stejný či vyšší.