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Za úklid města střecha nad hlavou zdarma, slibuje lidem bez domova lídr SPD v Brně

Marek Osouch
  9:30

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Lídr SPD v Brně v komunálních volbách 2026 Jiří Kment. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Před čtyřmi lety i poté v krajských a sněmovních volbách se hnutí SPD spojovalo s dalšími partnery. Teď se však nedohodli a menší uskupení Trikolora, PRO a Svobodní jdou v Brně vlastní cestou v čele s někdejší náměstkyní primátora Klárou Liptákovou.

„Jejich požadavky ohledně počtu míst na kandidátce byly neakceptovatelné. A dopadlo by to nejspíš jako minule, kdy my vše zaplatíme a odedřeme a zrovna paní lídryně tohoto uskupení si v krajských volbách jela jen osobní kampaň,“ vyjádřil se ostře vůči partnerům v Poslanecké sněmovně osmačtyřicetiletý brněnský lídr SPD Jiří Kment, který cílí až na deset procent hlasů.

Nebudete si teď přebírat voliče?
Samozřejmě toto riziko existuje, ale šli jsme do toho sami, protože my jediní můžeme nabídnout dlouhodobou praxi z brněnského zastupitelstva. Víme, co přesně se děje a co bychom chtěli změnit.

Ve volebním programu hodně řešíte téma bezdomovců a bezpečnost před hlavním nádražím. Čeho chcete docílit?
Chceme, aby se počty bezdomovců, různých narkomanů a lidí, kteří se u nádraží pohybují a obtěžují slušné občany, výrazně snížily, nebo aby tam tito lidé nebyli vůbec. Nechceme vymýšlet nic nového, hodláme vyjít ze zkušenosti projektu Šance ve Svitavách.

Proč jste tedy coby opoziční hnutí v roce 2023 hlasovali proti něčemu podobnému jako právě ve Svitavách, tedy výstavbě budovy pro kontaktní centrum Koliště, které se nyní dokončuje? Jde o zázemí právě pro lidi bez domova, aby se nezdržovali právě u nádraží, ale byli tam. Dosud toto centrum funguje jen v provizorních podmínkách.
Já si myslím, že tohle není dobrá cesta. Vy jim tam s něčím pomůžete, třeba vyjednat nějaké dávky, ale je nutné nabídnout komplexní pomoc. S těmi lidmi je potřeba pracovat denně, ne že tam někdo jednou přijde a pak bude dál spát na ulici.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Ale i toto centrum nabízí různou pomoc – bojovat se závislostmi, sehnat bydlení, zařídit kontakty či doprovod k různým službám a institucím.
My to ale musíme více systematizovat. Dneska někdo říká, že je v Brně 600 či 700 bezdomovců, jiní zase, že až dva tisíce.

Není to jen toto centrum, které se věnuje lidem bez domova, ale i další organizace jako Diecézní charita nebo Armády spásy. Je někdo, kdo to v Brně podle vás dělá dobře?
Armáda spásy a charita určitě ano, ale zase nemají ty možnosti, které by mohly mít. Jejich budovy jsou malé, nedá se tam nic většího udělat.

Proč tedy SPD v září na jednání zastupitelů nepodpořilo žádosti těchto dvou organizací, aby jim město více přispělo na opravy budov, kde mají zázemí právě pro lidi bez domova?
Tam to zkrátka nejde dělat v dostatečně široké míře. Ty jejich budovy můžete zrekonstruovat, ale oni budou stejně pořád ty lidi vyhánět ven, budou tam potřebovat uklízet. Jak říkám, myslím si, že tohle není úplně dobrá cesta a že to, co navrhujeme, je lepší.

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A jak to tedy uděláte? Zvládnete vybudovat dva tisíce lůžek pro všechny lidi bez domova?
Snažíme se postupovat pragmaticky. Pokud postavíte centrum jako ve Svitavách, tak jedna taková unimobuňka, z nichž je vytvořeno a má v sobě koupelnu, záchod, kuchyňku a dvě postele, stojí sto tisíc korun.

To tedy vychází na sto milionů z rozpočtu města, což není malá částka, abyste dostal bezdomovce alespoň pod provizorní střechu. Kde chcete stavět?
Srovnejte to s našimi oponenty, kteří chtějí tyto lidi postupně nastěhovat do městských bytů, to budou náklady v miliardách. Jinak my už máme vytipované lokality poblíž středu Brna, ale raději bych teď nebyl konkrétnější. Prověřujeme, jak moc jsou ta místa vhodná. My ani neříkáme, že takové centrum bude v Brně jen jedno. Nicméně musíme nabízet pomoc těm, kteří ji chtějí, ale teď na ni nedosáhnou.

A co ti, kteří o ni nestojí, ale v brněnských ulicích stejně dělají nepořádek?
S těmi je to těžké, ale v současnosti policisté takového člověka ani nemají kam nasměřovat, protože zařízení nedisponují dostatečnou kapacitou, a jsou z toho jen frustrovaní.

Nevznikne z vámi plánovaného centra jen nějaké ghetto?
Proto tam musí být neustále někdo přítomen, musíme to hlídat a hlavně musíme s těmi lidmi pracovat. Na to navazuje druhá věc, kterou prosazujeme, a to jsou akční úklidové čety, v nichž budeme tyto lidi zaměstnávat.

Lídr SPD v Brně v komunálních volbách 2026 Jiří Kment.

Bude o to vůbec zájem a jakou jim nabídnete odměnu?
Například takovou, že pak budou zdarma bydlet právě ve zmiňovaných unimobuňkách.

Někteří si ale nejspíš řeknou, že na ulici vyžebrají více a nemusí u toho zametat.
Je to o tom, co tolerujete. Každý dělá tolik, kolik mu okolí dovolí. Když se někdo válí na schodech u vstupu do budovy, tak třeba zrovna tam vyšleme úklidovou četu a ti lidé budou muset odejít.

Mluvíte o posílení městské policie a služebně v každé městské části. Víte za jakou cenu a o kolik se navýší počty strážníků?
To bude třeba ještě velmi dobře zvážit. Bylo by skvělé mít v každé městské části služebnu, ale spíš bude lepší policisty motivovat a přeskupit, aby byli v místech, která jsou méně bezpečná, a aby se lépe využil jejich čas.

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Takže slib o dalších služebnách z vašeho programu neplatí?
Platí, ale musí se to prověřit. Nemá cenu je mít v těch nejmenších městských částech.

Ve volebním programu máte větu, že přehodnotíte financování neziskových organizací a budete finančně podporovat pouze ty, které prokazatelně pomáhají Brňákům? Kdo konkrétně tedy dotace už nedostane?
Když se na zastupitelstvu hlasovalo o dotaci pro různé z mého pohledu obskurní neziskovky, ptal jsem se na odborné zhodnocení jejich činnosti, co skutečně pro Brno dělají. Nic takového se ale neděje. Ty organizace sice něco nahlásí, ale nikdo to už neověřuje. Je k tomu potřeba udělat důkladný audit.

A patří tedy mezi ně i charita a Armáda spásy, u nichž jsme se bavili, že jejich žádosti váš zastupitelský klub nepodpořil?
Ty ne.

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Tak proč jste tedy pro jejich požadavky nehlasovali?
Bude to věc jednání, ale opravdu si myslím, že je nutné jít tím naším směrem. Máme tady moře neziskovek a problém s lidmi bez domova se jen zhoršuje.

Na posledním jednání zastupitelů bylo hnutí SPD rovněž proti příspěvku pro základní školy na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, který vzniká ve spolupráci s institutem Paměť národa. Z jakého důvodu jste nesouhlasili?
Některé výstupy jsou z mého pohledu zmanipulované, já jsem v té době žil (v roce 1989 mu bylo jedenáct let, pozn. red.) a když čtu některé věci, tak nejsou v pořádku. Je to spíš taková indoktrinace.

Jak to myslíte?
Třeba doba před revolucí je zkreslená, protože se popisuje výrazně negativně, ale řekněme si na rovinu, že tak to nebylo. Třeba jsme tady měli všichni kde bydlet.

22. září 2026

Na byty se stály hodně dlouhé pořadníky...
A dneska máte kolik lidí v pořadníku na městský byt? Přes deset tisíc. A jak rychle se ty byty dříve stavěly? Postavila se velká sídliště. Bylo to pragmatické a levné. Ve srovnání s dneškem měli lidé bydlení za pár korun.

V té době byly taky jiné ceny i platy a hlavně regulované nájmy. Jak chce SPD v Brně řešit dostupnost bydlení?
Chceme především stavět výrazně levněji. Třeba na Kamenném vrchu vzniknou sice družstevní a městské byty, ale cena je 110 tisíc za metr. To je pro většinu lidí, kteří bydlení potřebují, neakceptovatelné. Naše řešení je jiné. Do podmínek soutěže dáme, že máme záměr na určité parcele, že tam chceme městské byty a uchazečům řekneme, aby tam dostali konkrétní počet bytů a projekt byl co nejlevnější.

A co když i vy nakonec dostanete cenu 110 tisíc za metr?
Nedostaneme. Pokud to skutečně dobře nastavíme, budeme schopni do Brna přitáhnout firmy, které staví z takzvaných pokročilých prefabrikátů. Laicky se jedná o moderní paneláky. Tyto firmy staví projekty na klíč za 50 až 65 tisíc korun za metr podlahové plochy, takže se můžeme dostat až někam k polovičním nákladům oproti připravovaným bytům na Kamenném vrchu.

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