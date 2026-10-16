Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu

Marek Osouch
  11:11
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké koalici. (11. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...
22 fotografií
Vznikající nová široká koalice v Brně, o které jedná blok Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelení, Piráti a Fakt Brno a lokální uskupení Za Lužánky dokončilo jednání o programu. Do konce příštího týdne mají ambici uzavřít koaliční smlouvu a představit členy nové městské rady.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Společně vypracovaný program nyní posoudí jednotlivé strany. Kandidát na primátora Jakub Hruška (KDU-ČSL) však neočekává zásadnější změny. „Na všech tématech i v jednotlivých podrobnostech panuje stoprocentní shoda,“ prohlásil.

Konkrétní plány, jaké se objeví v programovém prohlášení, zatím politici nezveřejnili, někteří představitelé však naznačili, že se chystá zlevnění MHD pro Brňany.

Lidovci a Starostové šli totiž do voleb, které vyhráli, se slibem, že roční šalinkarta bude stát Brňana nově jen tisícovku. Dnes platí více než třikrát tolik. Tímto krokem chce vítězné uskupení motivovat lidi, co v Brně bydlí, aby si do města přihlásili trvalé bydliště a městská kasa měla díky nim vyšší daňové příjmy.

Široká koalice? Děláme, co jsme avizovali před volbami, říká budoucí primátor Brna

„Myslím, že to, na čem jsme se shodli, je revoluční, odvážné a já osobně jsem s tím spokojený. Příští týden, až vše představíme, bude spousta Brňanů pozitivně překvapených,“ uvedl lídr Pirátů Adam Zemek, který by chtěl mít v nové městské radě na starost právě oblast dopravy.

Více pozornosti chce nová garnitura věnovat také ukončování bezdomovectví a vyčlenění většího množství sociálních bytů pro lidi v nouzi.

Nastoupí do rady syn exprimátora?

V příštím týdnu přijde na řadu otázka personálií. Podle Hrušky mají strany obsadit jedenáctičlennou městskou radu na základě výsledků voleb. Na vítězné Lidovce se Starosty tak připadá pět křesel, na ODS s TOP 09 tři místa a po jednom by měli získat Zelení, Piráti a hnutí Za Lužánky.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Například Zelení mají podle jejich lídryně a pravděpodobné radní Natálie Vencovské zájem o oblast životního prostředí a veřejného prostoru.

Lidovci podle Hrušky ještě o konkrétních jménech nemají stoprocentně rozhodnuto. Kromě něj jako primátora se nabízí, že ve své funkci bude pokračovat dosavadní radní hnutí STAN Irena Matonohová, jež má na starosti školství, do vedení města se může dostat i bývalá lidovecká poslankyně Marie Jílková, která by dostala na starost sociální oblast a zdravotnictví.

Klub ODS a TOP 09 má podle lídryně Kamily Zlatuškové o svých nominantech jasno. Kromě ní, která před volbami deklarovala zájem o oblast kultury či sportu, by v radě mohl usednout syn bývalého brněnského primátora Richarda Svobody a dosavadní místostarosta Králová Pole Matyáš Svoboda. On sám své ambice na dotaz iDNES.cz nechtěl komentovat. „Ptáte se správně, ale dohodli jsme se, že k personálním otázkám se ještě nebudeme vyjadřovat,“ řekl.

Stadion za Lužánkami je strategickým projektem

Ve vedení Brna také nejspíš bude dál působit dosavadní radní z TOP 09 Tomáš Aberl. Rád by pokračoval v oblasti IT. Sport mu zcela jistě nezůstane i kvůli kritice z předchozích měsíců od příznivců hnutí Za Lužánky za jeho výroky a kroky ohledně řešení stadionu za Lužánkami.

Vedení tohoto uskupení ale bude muset svým fanouškům vysvětlit, že jejich zástupce bude téměř jistě s ním zasedat u jednoho stolu a tuto investici také s ním řešit. „Naši příznivci mají nějaké názory ohledně sportu a vystupování pana Aberla, ale tak daleko ještě nejsme,“ řekla jednička tohoto uskupení Jana Janulíková.

Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?

Před volbami ale tvrdila, že v politice je nutné být pragmatický, jinak skončí v opozici a nic neprosadí. Zatím ani není jisté, jestli právě stadion bude mít přímo toto hnutí na starost. Janulíková jen obecně sdělila, že je shoda na tom, že fotbalový stánek zařadili mezi strategické projekty.

Koaliční smlouvu s programem i konkrétními jmény by chtěly strany podepsat do konce příštího týdne. Ustavující jednání zastupitelů, na němž se zvolí nové vedení se pak musí konat nejpozději v prvním listopadovém týdnu, pokud nebude podána k soudu stížnost na volby. To se dosud nestalo.

11. října 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech

Na pozemku o výměře pouhých 180 m&#178; v jihomoravských Bukovanech vyrostl...

Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...

Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony

Elektromobil Tesla se ve čtvrtek 8. října ráno srazil s protijedoucím traktorem...

K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...

KVÍZ: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte

Upravené hřiště za Lužánkami v době Švancarovy rozlučky s kariérou

Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl...

Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté

Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali...

Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...

Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice

Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve...

Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do...

OBRAZEM: Anastacia rozproudila Brno. Fanoušci tančili i na místech k sezení

Americká zpěvačka Anastacia vystoupila ve čtvrtek 15. října v brněnské Starez...

Své největší hity i výrazný chraplavý hlas, který ji proslavil po celém světě, přivezla do Brna americká zpěvačka Anastacia. Ve čtvrtek vystoupila ve Starez Aréně Vodova, kterou prakticky vyprodala....

16. října 2026  11:30

Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu

Povolební vyjednávání v Brně. Jakub Hruška jedná s dalšími lídry o široké...

Vznikající nová široká koalice v Brně, o které jedná blok Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelení, Piráti a Fakt Brno a lokální uskupení Za Lužánky dokončilo jednání o programu. Do konce příštího...

16. října 2026  11:11

Zelená střecha na sídlišti v Brně pokryje blok několika domů, bude mít několik funkcí

Tyto městské bytové domy na Dunajské v části Brno-Starý Lískovec získají do...

Celkem pět vchodů bloku bytových domů v brněnské části Starý Lískovec už v minulých letech dostalo novou fasádu, opravily se tu balkony a teď u objektů na Dunajské přichází na řadu rekonstrukce...

16. října 2026  5:36

Někdejší divadelnice vsadila na naprostý punk. Umění vyměnila za vrtačku a gastro

Premium
Tereza Maxová vybudovala v Brně gastroprovoz. V její hlavě je však mnohem...

Celou svoji kariéru žila divadlem. Psala scénáře, dělala dramaturgii, režírovala a z pozice provozní ředitelky vedla brněnskou Polárku. Dnes ale někdejší divadelnice Tereza Lexová bere do ruky...

16. října 2026

Tady jsou jeskyňáři poprvé. V Moravském krasu objevují nová místa, kudy teče Punkva

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...

Kudy přesně teče říčka Punkva, po níž se pak plaví návštěvníci známých Punkevních jeskyní v Moravském krasu, a jak to v těch místech vypadá, dodnes jeskyňáři přesně neví. Teď v říjnu se ale vůbec...

15. října 2026  16:13

Toto století může patřit Indii, míní expert o čtvrté největší ekonomice světa

ilustrační snímek

Přes pět tisíc traktorů se značkou Zetor teď ročně vyjíždí z továrny. Jenže to není v Brně, kde podnik před 80 lety vznikl, ale v Indii. Právě tam tradiční výrobce přesunul veškerou výrobu. Tamní...

15. října 2026  14:51

Stará vzduchotechnika nebo kusy betonu, i to jsou základy děl na nezvyklé výstavě

Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál...

Do poněkud nezvyklé atmosféry míří nyní návštěvníci Domu umění města Brna. Tamní výtvarník David Možný využil pro svá nejnovější díla na výstavě prvky ze staveb, ať už starou tovární vzduchotechniku,...

15. října 2026  12:37

Senátní duel na Znojemsku: Obhajujícího senátora vyzývá trenér v dresu ANO

Tomáš Třetina a Jiří Kyněra

Ke druhému kolu senátních voleb vyrazí v pátek a v sobotu voliči na Znojemsku. Lístky už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. První kolo tady vyhrál stávající senátor Tomáš...

15. října 2026  10:04

Senátní duel v Brně: Síly změří kandidáti opozice, konzervativec a liberál

V druhém kole senátních voleb se v Brně utkají Zdeněk Papoušek a Karel...

Ke druhému kolu senátních voleb vyrazí v pátek a v sobotu voliči na severu Brna. Lístky už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. První kolo tady vyhrál stávající senátor Zdeněk...

15. října 2026  10:04

Dva řidiči předjížděli přes plnou a do zatáčky, natočila je policejní kamera

Předjíždění v zatáčce do horizontu? Policisté na Kyjovsku zachytili dva případy

Pár sekund navíc za volantem jim zřejmě připadalo jako ztráta času. Dva řidiči na Kyjovsku proto riskovali při předjíždění přes plnou čáru, a to v místech, kde kvůli zatáčce nebo horizontu nemohli...

15. října 2026  5:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nikdy dítěti neříkejte, že jste s ním skončili, upozorňují psychologové

Premium
Psychologové Lenka Lacinová a Petr Macek z Masarykovy univerzity

Musel si tím projít každý. Období, které pocuchá nervy nejen člověku, který ho prožívá, ale i jeho rodičům a nejbližším, rozebrali ve své rozsáhlé publikaci Psychologie adolescentů Lenka Lacinová a...

14. října 2026

Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?

Budova nové radnice Magistrátu města Brna (24. září 2026)

Téměř ze tří pětin se po volbách obměnilo brněnské zastupitelstvo. Do lavic na Nové radnici usedne hned 32 nováčků, z končící garnitury bude pokračovat jen 22 politiků. Mezi novými tvářemi jsou mimo...

14. října 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.