Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu

Společně vypracovaný program nyní posoudí jednotlivé strany. Kandidát na primátora Jakub Hruška (KDU-ČSL) však neočekává zásadnější změny. „Na všech tématech i v jednotlivých podrobnostech panuje stoprocentní shoda,“ prohlásil.
Konkrétní plány, jaké se objeví v programovém prohlášení, zatím politici nezveřejnili, někteří představitelé však naznačili, že se chystá zlevnění MHD pro Brňany.
Lidovci a Starostové šli totiž do voleb, které vyhráli, se slibem, že roční šalinkarta bude stát Brňana nově jen tisícovku. Dnes platí více než třikrát tolik. Tímto krokem chce vítězné uskupení motivovat lidi, co v Brně bydlí, aby si do města přihlásili trvalé bydliště a městská kasa měla díky nim vyšší daňové příjmy.
|
Široká koalice? Děláme, co jsme avizovali před volbami, říká budoucí primátor Brna
„Myslím, že to, na čem jsme se shodli, je revoluční, odvážné a já osobně jsem s tím spokojený. Příští týden, až vše představíme, bude spousta Brňanů pozitivně překvapených,“ uvedl lídr Pirátů Adam Zemek, který by chtěl mít v nové městské radě na starost právě oblast dopravy.
Více pozornosti chce nová garnitura věnovat také ukončování bezdomovectví a vyčlenění většího množství sociálních bytů pro lidi v nouzi.
Nastoupí do rady syn exprimátora?
V příštím týdnu přijde na řadu otázka personálií. Podle Hrušky mají strany obsadit jedenáctičlennou městskou radu na základě výsledků voleb. Na vítězné Lidovce se Starosty tak připadá pět křesel, na ODS s TOP 09 tři místa a po jednom by měli získat Zelení, Piráti a hnutí Za Lužánky.
Volby 2026 OBRAZEM
Například Zelení mají podle jejich lídryně a pravděpodobné radní Natálie Vencovské zájem o oblast životního prostředí a veřejného prostoru.
Lidovci podle Hrušky ještě o konkrétních jménech nemají stoprocentně rozhodnuto. Kromě něj jako primátora se nabízí, že ve své funkci bude pokračovat dosavadní radní hnutí STAN Irena Matonohová, jež má na starosti školství, do vedení města se může dostat i bývalá lidovecká poslankyně Marie Jílková, která by dostala na starost sociální oblast a zdravotnictví.
Klub ODS a TOP 09 má podle lídryně Kamily Zlatuškové o svých nominantech jasno. Kromě ní, která před volbami deklarovala zájem o oblast kultury či sportu, by v radě mohl usednout syn bývalého brněnského primátora Richarda Svobody a dosavadní místostarosta Králová Pole Matyáš Svoboda. On sám své ambice na dotaz iDNES.cz nechtěl komentovat. „Ptáte se správně, ale dohodli jsme se, že k personálním otázkám se ještě nebudeme vyjadřovat,“ řekl.
Stadion za Lužánkami je strategickým projektem
Ve vedení Brna také nejspíš bude dál působit dosavadní radní z TOP 09 Tomáš Aberl. Rád by pokračoval v oblasti IT. Sport mu zcela jistě nezůstane i kvůli kritice z předchozích měsíců od příznivců hnutí Za Lužánky za jeho výroky a kroky ohledně řešení stadionu za Lužánkami.
Vedení tohoto uskupení ale bude muset svým fanouškům vysvětlit, že jejich zástupce bude téměř jistě s ním zasedat u jednoho stolu a tuto investici také s ním řešit. „Naši příznivci mají nějaké názory ohledně sportu a vystupování pana Aberla, ale tak daleko ještě nejsme,“ řekla jednička tohoto uskupení Jana Janulíková.
|
Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?
Před volbami ale tvrdila, že v politice je nutné být pragmatický, jinak skončí v opozici a nic neprosadí. Zatím ani není jisté, jestli právě stadion bude mít přímo toto hnutí na starost. Janulíková jen obecně sdělila, že je shoda na tom, že fotbalový stánek zařadili mezi strategické projekty.
Koaliční smlouvu s programem i konkrétními jmény by chtěly strany podepsat do konce příštího týdne. Ustavující jednání zastupitelů, na němž se zvolí nové vedení se pak musí konat nejpozději v prvním listopadovém týdnu, pokud nebude podána k soudu stížnost na volby. To se dosud nestalo.
|
11. října 2026