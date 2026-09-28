Místní radnice jí totiž ohledně spolku sice vyšla vstříc, reakce byly ale ve stylu: „Ježíši, co ta Koukalová zase chce?“ Rozhodla se tedy s dalšími ženami zabojovat, dostat se na radnici a dění v obci ovlivnit.
Dělaly si legraci, že v Bzenci už pomůže jedině zázrak, a v televizi zrovna běžel film Wonder Woman, a tak padl i název.
S uskupením šly v roce 2022 do komunálních voleb a získaly jeden mandát. Koukalová Uličná se tehdy stala první ženou v zastupitelstvu zhruba čtyřapůltisícového Bzence a následně také místostarostkou.
Pozastavuje se třeba nad tím, zda by někdo mužskému oponentovi předhazoval, jestli se u pultíku předklání. „Sedí tam jako královna na trůně,“ komentoval jiný oponent na sociálních sítích.