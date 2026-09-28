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Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci na Hodonínsku s čistě ženskou kandidátkou nazvanou Wonder Women ze Bzence. Následně se stala místostarostkou města. | foto: archiv Ireny Koukalové Uličné

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s volnočasovými aktivitami, ze kterého se před čtyřmi lety stala čistě ženská politická strana, jež kandiduje i letos. „Chceme ukázat, že něco není v pořádku,“ hlásí.
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Místní radnice jí totiž ohledně spolku sice vyšla vstříc, reakce byly ale ve stylu: „Ježíši, co ta Koukalová zase chce?“ Rozhodla se tedy s dalšími ženami zabojovat, dostat se na radnici a dění v obci ovlivnit.

Dělaly si legraci, že v Bzenci už pomůže jedině zázrak, a v televizi zrovna běžel film Wonder Woman, a tak padl i název.

S uskupením šly v roce 2022 do komunálních voleb a získaly jeden mandát. Koukalová Uličná se tehdy stala první ženou v zastupitelstvu zhruba čtyřapůltisícového Bzence a následně také místostarostkou.

Pozastavuje se třeba nad tím, zda by někdo mužskému oponentovi předhazoval, jestli se u pultíku předklání. „Sedí tam jako královna na trůně,“ komentoval jiný oponent na sociálních sítích.

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Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

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Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

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