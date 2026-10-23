Novým primátorem Brna se stane lídr vítězného bloku Lidovci a Starostové Jakub Hruška (KDU-ČSL). Stane se fakticky prvním lidovcem v čele druhého největšího města Česka.
Vedle něj v městské radě zasednou další dvě zástupkyně jeho strany. První z nich je bývalá lidovecká poslankyně Marie Jílková, která jako náměstkyně bude mít na starost oblast zdravotnictví, sociální péče, strategie a pronájmu městských bytů. Z úrovně magistrátu se totiž často pronajímají sociální, nikoli běžné obecní byty.
Třetí členkou rady z řad lidovců je Kateřina Basel. V 26 letech je vůbec nejmladší zastupitelkou Brna. Na starost dostane nejen téma veřejného prostoru, který je jí blízké, ale taky dvě náročnější gesce územního plánování a městskou energetiku.
Za hnutí STAN bude v městské radě pokračovat Irena Matonohová, tentokrát na postu náměstkyně. K její dosavadní gesci školství „zdědí“ i po svém dosavadním lidoveckém kolegovi Petru Bořeckém téma participace.
A jako druhá zástupkyně hnutí STAN v radě města usedne Tereza Karafiátová. Věnovat se bude investicím a evropským fondům.
Stejně jako Matonohová bude v radě dál usedat zástupce TOP 09 Tomáš Aberl. Dosud měl na starosti IT a sport, první oblast mu zůstane, místo sportu však bude řídit gesci strategického rozvoje celé Brněnské metropolitní oblasti.
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Podpis koaliční smlouvy v Brně se blíží, politici odtajnili první věci z programu
Sport se přesune k nestranické volební lídryni ODS Kamile Zlatuškové, která se stane první náměstkyní nového primátora. Kromě něj se zaměří i na mezinárodní vztahy a zahraniční spolupráci.
Gesci majetku a bytovou výstavbu bude mít nově pod palcem jediný stranický zástupce ODS Matyáš Svoboda, syn bývalého brněnského primátora Richarda Svobody.
Řízení dopravy se ujme jako radní lídr Pirátů Adam Zemek, životní prostředí se celkem očekávatelně chopí jako náměstkyně jednička Zelených Natálie Vencovská.
„Fotbalové hnutí“ bude v radě řešit kulturu
Poslední jedenácté místo v městské radě pak zbylo na hnutí Za Lužánky. Ve vedení města je bude reprezentovat lídryně a dosavadní šéfka Turistického informačního centra Brna Jana Janulíková. V nové funkci se ujme témat kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Hlavního tématu tohoto uskupení, tedy přípravy lokality a prodeje zchátralého fotbalového stánku za Lužánkami investorovi a majiteli fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi, se chopí hnutí pouze z pozic zastupitelů, nikoli jako politici v řídících funkcích.
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11. října 2026
Všech jedenáct členů městské rady, z nichž většina jsou úplní nováčci v brněnském zastupitelstvu, bude svou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy na plný úvazek a za plný plat. K nim ještě přibudou další čtyři plně placení politici, což jsou šéfové tří zastupitelských výborů a předseda bytové komise. Celkem tak bude patnáct uvolněných funkcí, což je stejně jako doposud.
Budoucí primátor Hruška plánuje, že ustavující zasedání brněnských zastupitelů, na němž politici zvolí nové vedení města, se uskuteční v úterý 3. listopadu.
Komunální volby v Brně
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