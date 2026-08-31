Redakce iDNES.cz jednotlivé programy politických stran v Brně zanalyzovala a přináší výběr těch nejzajímavějších slibů. Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října.
Brno jako město gamingu
ODS vedle obecných frází o tom, jak chce Brno dál rozvíjet, má ve svém programu část zaměřenou na kreativní průmysl, zejména tvůrce počítačových her.
|
Lidé na nás koukají skrz prsty, přitom profík musí hodně obětovat, líčí streamer
„Nebude to tak, že bychom tady všichni začali hrát na počítači. Online svět má logicky svá rizika, ale i benefity. Navíc tento byznys je odvětvím, které dosáhlo i v Brně neuvěřitelných výsledků,“ hájí lídryně ODS Kamila Zlatušková bod programu, v němž se kromě ekonomického efektu píše i o snaze vybudovat v Brně silnou tradici mezinárodních cen pro gaming a digitální tvorbu.
Snížíme a zrušíme mnohé městské poplatky
Nebyly by to správné volby, aby některé strany neslibovaly, že od lidí budou chtít vybírat méně peněz. Hnutí Přísaha tak plánuje zlevnění tepla o 15 procent, koalice Brno naplno, která se skládá z Trikolory, PRO a Svobodných, pak rovnou zcela zrušit poplatky za odpad a taky za modré zóny. Příliš už ale neříkají, kde na to vezmou.
Lidovci a Starostové, hnutí Brno klidem či Zelení pak slibují levnější cestování MHD. První dvě uskupení chtějí MHD zdarma pro děti i seniory, lidovci navíc plánují, že roční předplatní jízdenka známá jako šalinkarta by pro Brňana byla jen za tisícovku. Dnes stojí více než čtyřnásobek. Na rozpočet města by to mělo dopad až minus 400 milionů korun.
„V Brně je zhruba sto tisíc lidí, kteří tady nemají trvalé bydliště. Nám by stačilo zhruba pět tisíc z nich, aby si tady trvalý pobyt zřídilo, a městu by se ta ztráta na daňových příjmech vykompenzovala,“ vysvětluje lídr koalice Lidovci a Starostové Jakub Hruška. Nová nižší cena tak má být motivací i k úřednímu přestěhování „Nebrňáků“.
Ať družiny fungují i přes letní prázdniny
Když s 30. červnem skončí škola, přestanou fungovat i družiny. Rodiče pak řeší, kam s dětmi, když jsou sami v práci. Zelení proto navrhují, aby ve školách fungovaly družiny i přes léto. Personálně mohou podle nich pomoci i studenti pedagogických oborů.
|
Příspěvky na kroužky dětí v Brně pokračují dál, vyčerpala se jen čtvrtina peněz
S tím celkově souvisí podpora volnočasový aktivit pro děti přes léto včetně příspěvků z městské kasy. Zelení stejně jako lidovci by tak rozšířili možnost využití rodičovských voucherů, díky nimž dnes část brněnských domácností s nižšími příjmy nemusí platit kompletní taxu za kroužky. Vyšší důraz by chtěli Zelení klást na finanční pomoc pro nízkopříjmové.
Pryč s rudoarmějcem
Velké emoce rozvířil nápad uskupení TU! skládajícího se zejména z Pirátů a hnutí Fakt Brno. Tato koalice usiluje o přesun sochy rudoarmějce z Moravského náměstí, kvůli čemuž v zimě začala sbírat i podpisy pod petici.
„Uznáváme historickou roli Sovětského svazu při porážce nacismu. Zároveň ale odmítáme, aby dominantou jednoho z nejvýznamnějších brněnských náměstí zůstával symbol totalitní moci,“ odůvodnil tehdy lídr koalice Adam Zemek.
|
Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici
Pirátům vadí i velká betonová plocha, která se kolem monumentu nachází. Rádi by ji více ozelenili. Ostatně důraz na veřejný prostor s dostatkem zeleně opakovaně zmiňují. V tom však nejsou sami a nutnost více stromů v ulicích se objevuje i v programech dalších stran.
Centrum pro seniory v Muzejce
Muzejka se dá poslední roky považovat za zakleté místo kvůli soudním sporům, které vedlo či vede město s bývalým nájemcem. V poslední době se ale ledy pohnuly a hnutí ANO už má vymyšlené, že by v budově u Moravského náměstí mohlo vzniknout komunitní centrum pro seniory. Kdy a za jakých podmínek, však zveřejněný program nespecifikuje.
Viadukty pro MHD
Hnutí Za Lužánky sice povstalo z fotbalového prostředí a jeho hlavním bodem je logicky podpora vzniku nového stadionu, v programu má ale bez bližších podrobností třeba i větu o tom, že chce zahájit jednání se státem o využití železničních viaduktů pro městskou dopravu.
Na dotaz iDNES.cz následně kandidát hnutí Jiří Horský vysvětlil, že těmito vizemi míří až do období, kdy bude hlavní nádraží přesunuté do nové odsunuté polohy jižněji k řece Svratce.
Zástupci hnutí by byli rádi, pokud by vedle pěší a cyklistických tras byla na nynějším koridoru zachována i kolejová doprava, například mezi brněnskými částmi Židenice a Horní Heršpice jakožto městská vlaková či tramvajová linka. Viadukty, po nichž dnes trať vede, jsou památkově chráněné, takže musí do budoucna v dosavadních místech zůstat.
Školní sportoviště otevřeme i pro veřejnost
Není to sice slib jedné strany, ale lze u něj jednoduše poznat, jestli tento nápad myslí politici skutečně vážně. Otevřít branku od sportoviště i mimo dobu vyučování lze totiž po ustanovení nového vedení města během pár minut.
A je jedno, jestli na magistrátu bude sedět ODS, ANO, Piráti, lidovci nebo hnutí Za Lužánky. Všichni se dušují, že se na hřiště nově dostanou děti i ve svém volném čase po škole.
Sliby, co se vracejí
Lidovci vytáhli znovu do popředí svůj plán na novou městskou nemocnici. Mluvili o ní už před čtyřmi lety, nicméně ji neprosadili, ale zkoušejí to znovu, přestože ostatní strany nápadu nakloněné nejsou.
|
Skrytý záměr na novou nemocnici v Brně budí poprask, ohrožuje plochu zeleně
Právě od lidovců jako by opisovalo hnutí ANO, když v oblasti energetiky slibuje velké tepelné čerpadlo. O něm mluvila KDU-ČSL v roce 2022. Podle představ hnutí by využívalo energii z odpadních vod v čistírně.
Lídři pro komunální volby v Brně