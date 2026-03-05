ODS a Piráti jdou společně do voleb v Brně, na kandidátce je i dcera expremiéra

  16:12
Na celostátní úrovni zastávají rozdílné názory, v druhém největším městě si ODS a Piráti plácli už před říjnovými komunálními volbami. Vytvoří společnou kandidátku v jedné z nejlidnatějších městských částí Brno-sever, která je známá sídlištěm Lesná. Do komunální politiky hodlá tímto způsobem vstoupit i dcera expremiéra Petra Fialy.
Uskupení Tým sever je spojení ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno. Na snímku i dcera expremiéra Fialy Klára Chládková. (březen 2026)

Podle zástupce Pirátů Marka Lahody sice může spojení s ODS už před volbami překvapit, nicméně říká, že si v mnoha věcech rozumí. Zopakoval i tradiční frázi, že politika na komunální úrovni je především o lidech.

„S Martinem spolupracujeme na zlepšování svého okolí už několik let a shodujeme se nejen ve vyváženém přístupu k dopravě, ale i v dalších programových oblastech jako je kvalitní veřejný prostor, péče o naše životní prostředí, otevřená komunikace s občany nebo revize bytové politiky,“ pochválil Lahoda přístup místostarosty Brna-sever Martina Basela z ODS.

Právě ten bude lídrem kandidátky s názvem Tým sever. „Je to spojení mladých lidí, kteří pochází z různých politických prostředí, ale dokázali najít společnou řeč v tom, jakým způsobem se má Brno-sever rozvíjet,“ prohlásil Basel. Kromě těchto dvou stran se objeví na společné kandidátce i zástupci TOP 09 a uskupení Fakt Brno.

Jako jednu z programových priorit zmínil prodloužení tramvajové trati na Lesnou, což však není žádná novinka, jen se tento plán kvůli dlouhodobým stížnostem místních nedaří prosadit.

Další volby na dohled, strany v Brně už se houfují. Otazník je u primátorky i ANO

Krýt záda bude Baselovi na druhém místě jeho stranická kolegyně Klára Chládková, dcera expremiéra Petra Fialy. Má tak velkou šanci vůbec poprvé proniknout do politiky. Přímo Fiala, který ve stejné čtvrti rovněž bydlí, kandidovat nebude.

Na brněnský magistrát ODS a Piráti společně kandidovat nebudou. Obě strany nicméně propojuje zmíněné uskupení Fakt Brno. Jeho zakladatelé mají k ODS blízko, protože se do politiky v minulosti dostali právě díky občanským demokratům.

Loni oznámené možné spojenectví Pirátů a Fakt Brno i s hnutím Žít Brno vyvolalo právě kvůli historickým vazbám na ODS hlasitou kritiku zakladatele tohoto uskupení Matěje Hollana, který v reakci rezignoval na post zastupitele.

5. března 2026  16:12

