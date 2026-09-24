Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejvyšší volební potenciál v Brně má koalice Lidovců a Starostů, ANO je až třetí

Marek Osouch
  12:53
Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)

Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jednací sál nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Nádvoří nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Nádvoří Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
6 fotografií
Nejspíš jediný průzkum před letošními komunálními volbami v Brně publikovala agentura Kantar, který zpracovávala pro Českou televizi. Jde o průzkum volebního potenciálu, což je maximum, které by strana získala ve volbách, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří hlas pro ni reálně zvažují. Každý respondent tak může v dotazování označit libovolný počet stran, což je vysvětlením proto, že součet procent je vyšší než sto.

Nejvyšší potenciál má podle dat agentury koalice Lidovců a Starostů, dosahuje 32 procent. Dnes nejsilnějšímu klubu ODS a TOP 09 přisuzuje 27,5 procenta. I před čtyřmi roky kandidovaly v obou případech tyto strany společně. Až na třetím místě je hnutí ANO se ziskem potenciálu 20,5 procenta.

Lidovci jsou tak na koni a zisk v průzkumu komentují na sociálních sítích slovy, že „změna je blízko.“ Přitom dnes s ODS sedí v čele města a celkově jsou ve vedení Brna už nepřetržitě dvanáct let.

Při pohledu čtyři roky zpět volební potenciál stejné agentury přisoudil koalici Lidovců a Starostů dokonce o procento vyšší maximální zisk. Skutečné procento ve volbách však bylo o poznání nižší a uskupení dosáhlo na něco málo přes 17 procent, tedy zhruba na polovinu.

Jednací sál nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Nádvoří nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
Nádvoří Magistrátu města Brna. 24. září 2026)
6 fotografií

Změnou však je, že koalice je na první pozici, před čtyřmi lety byla na druhém místě za nakonec i vítězným blokem ODS a TOP 09, kterému potenciál v roce 2022 přisuzoval 34 procent, ve volbách pak měly tyto strany mírně nad 25 procent, tedy získaly skoro tři čtvrtiny potenciálních voličů.

Koalice tak má pevnější jádro, respektive v čase od komunálních voleb 2014 jej postupně zpevňuje, což je ještě více vidět u hnutí ANO, jež před čtyřmi lety volilo 9 z 10 voličů při porovnání s potenciálem.

Bez jednoho roku sto let. Nejstarším kandidátem voleb je brněnský architekt

Na pozoru však musejí být Piráti i Zelení, kteří dlouhodobě nemají tak disciplinované voliče. Před čtyřmi lety jim volební potenciál přisoudil 20, respektive 15,5 procenta, ve volbách ale dosáhli na 7 a 6 procent, tedy zhruba třetinu. Podobné to bylo i o čtyři roky dříve, kdy dokonce Zelení skončili pod pětiprocentní hranicí.

22. září 2026

Nic jistého nemusí mít ani SPD, které letošní potenciál přisoudil v Brně zisk 8 procent. V roce 2018 mělo hnutí v potenciálu přes 12 procent, ale nakonec jen těsně překonalo pětiprocentní hranici. O čtyři roky později mělo uskupení potenciál získat 15 procent, ale nakonec kleslo pod deset.

Komunální volby v Jihomoravském kraji

kandidáti v okresních městech

Do voleb před čtyřmi lety se však SPD spojila s menšími uskupeními jako třeba Trikolorou nebo Moravany, což jí zcela jistě přihrálo hlasy navíc. Tito menší partneři však letos společně s hnutím PRO a Svobodnými vytvořili samostatné sdružení s názvem Brno naplno. Toto uskupení má v průzkumu potenciálu šest procent.

Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Stejné procento přisuzuje průzkum i Motoristům, kteří v komunálních volbách kandidují poprvé. O půl procentního bodu dává prognóza Přísaze, kterou vede bývalý primátor za hnutí ANO Petr Vokřál. Před čtyřmi lety toto hnutí zvažovalo dokonce více než 10 procent voličů, nakonec ale bralo jen necelá dvě procenta.

Na úplném chvostu potenciálu jsou pak uskupení Nové Brno bývalého městského architekta Michala Sedláčka a hnutí Brno klidem, které tvoří zejména odpadlíci z hnutí ANO.

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Příliš šancí průzkum nedává ani sdružení Restart pro Brno spojující levicové strany v čele s KSČM. Před čtyřmi lety se uskupení nedostalo ani do nejvyšší desítky v potenciálu a ve volbách nedosáhlo ani na 1,5 procenta.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

I když průzkum dává Demokratické straně zelených – Za práva zvířat šanci na více než pět procent, tato možnost je takřka nulová. Na kandidátce jsou totiž jen tři lidé. V komunálních volbách přitom mohou dostat strany tolik hlasů, kolik mají kandidátů, v případě Brna tedy maximálně 55, což je počet volených zastupitelů.

Velkou neznámou je hnutí Za Lužánky, které má podle agentury Kantar potenciál sedm procent. Teprve volby ukážou, na kolik má disciplinované a pevně rozhodnuté voliče, kteří jim hlas skutečně přijdou hodit. Lokálně ukotveným nováčkům se však v Brně něco takového příliš nedaří. Naposledy se to v roce 2014 povedlo Žít Brno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Nejvyšší volební potenciál v Brně má koalice Lidovců a Starostů, ANO je až třetí

Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)

Nejspíš jediný průzkum před letošními komunálními volbami v Brně publikovala agentura Kantar, který zpracovávala pro Českou televizi. Jde o průzkum volebního potenciálu, což je maximum, které by...

24. září 2026  12:53

Pruhy pro auta jsou často zbytečně široké, míní lídryně Zelených v Brně

Lídryně kandidátky Zelených v komunálních volbách 2026 Natálie Vencovská

Z celostátního pohledu patří Zelení spíš k okrajovému politickému proudu, ačkoliv díky společné kandidatuře s Piráty mají po 15 letech dnes i své poslankyně. Nicméně v Brně je tato strana stálicí...

24. září 2026  9:21

Bez jednoho roku sto let. Nejstarším kandidátem voleb je brněnský architekt

Brněnský architekt Viktor Rudiš slaví devadesát let.

Celostátně nejstarším kandidátem nadcházejících komunálních voleb v České republice je architekt Viktor Rudiš. Letos 99letý brněnský rodák spatřil světlo světa 9. června 1927 a do komunálních voleb...

24. září 2026  6:41

Zvezda zhasla euroligový sen Žabin, Královopolanky ve Francii nepřekvapily

Eliška Joklová (vpravo) ze Žabin Brno vybojovala míč v souboji s Destanni...

Žabiny ani KP Brno neuspěly v boji o basketbalovou Euroligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69:75 a čeká je pouze účast v Eurocupu. Stejně jako Královo Pole,...

23. září 2026  20:42,  aktualizováno  21:23

Odchodem do důchodu začínají izolace a deprese, říká odbornice na stárnutí

Premium
Jana Horáková je geriatrička působící v brněnské SurGal Clinic. Ve své praxi se...

Moderní medicína dokáže lidem přidat roky života, před samotou je však neochrání. Geriatrička a koordinátorka následné lůžkové péče v brněnské SurGal Clinic Jana Horáková denně vídá, jak chronický...

23. září 2026

Králíci místo balíků. Umělecká Králíkárna s pravými bobky reaguje na výdejní boxy

V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla v rámci festivalu Faktor K nová...

V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla během festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného...

23. září 2026  15:34

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

23. září 2026  14:48

Řidič ze Švédska dostal za smrt chodce na Brněnsku podmínku, k soudu nepřišel

V Sokolnicích na Brněnsku naboural vůz do domu, jeden člověk se těžce zranil....

Dvouletou podmínku vyměřil dnes odvolací senát Krajského soudu v Brně řidiči ze Švédska, který v prosinci 2024 smrtelně zranil chodce v Sokolnicích na Brněnsku. Sven Christer Nylander podle spisu...

23. září 2026  14:33

Stoper Zbrojovky číslo jedna. Ligový debutant Vedral si elitní soutěž vyčekal

Filip Vedral (číslo 26) slaví první prvoligovou trefu kariéry do sítě Zlína....

Jen málokdo by kouče Martina Svědíka podezíral z protekce hráčů, že má ale své oblíbence? Nepochybně. Obránce Filipa Vedrala si vyhlédl už v Jihlavě, ten mezitím málem s fotbalem seknul a hledal...

23. září 2026  14:11

U Lužánek se musí vyřešit infrastruktura, říká jednička Brno klidem Podivinská

Lídryně hnutí Brno klidem v komunálních volbách 2026 Karin Podivinská.

Kvůli neuposlechnutí výzvy nadřízených, aby odešli z vedení Brna do opozice, vyloučilo loni hnutí ANO deset zastupitelů. Většina z nich na jaře založila politické uskupení Brno klidem. Stabilní...

23. září 2026  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Asistent Saňák opouští Zbrojovku, chce načerpat síly. Nahradí ho Červenka

Asistenti Jiří Saňák (vpravo) a Jan Baránek zaskočili při premiéře nového...

V realizačním týmu fotbalové Zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy, osmačtyřicetiletý kouč naznačil, že se jedná pouze o...

23. září 2026  10:12

Vědci v Brně testují lepidlo na kosti, inspirovali se mušlemi. Samo se vstřebá

ilustrační snímek

S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté...

23. září 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde