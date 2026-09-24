Nejvyšší potenciál má podle dat agentury koalice Lidovců a Starostů, dosahuje 32 procent. Dnes nejsilnějšímu klubu ODS a TOP 09 přisuzuje 27,5 procenta. I před čtyřmi roky kandidovaly v obou případech tyto strany společně. Až na třetím místě je hnutí ANO se ziskem potenciálu 20,5 procenta.
Lidovci jsou tak na koni a zisk v průzkumu komentují na sociálních sítích slovy, že „změna je blízko.“ Přitom dnes s ODS sedí v čele města a celkově jsou ve vedení Brna už nepřetržitě dvanáct let.
Při pohledu čtyři roky zpět volební potenciál stejné agentury přisoudil koalici Lidovců a Starostů dokonce o procento vyšší maximální zisk. Skutečné procento ve volbách však bylo o poznání nižší a uskupení dosáhlo na něco málo přes 17 procent, tedy zhruba na polovinu.
Změnou však je, že koalice je na první pozici, před čtyřmi lety byla na druhém místě za nakonec i vítězným blokem ODS a TOP 09, kterému potenciál v roce 2022 přisuzoval 34 procent, ve volbách pak měly tyto strany mírně nad 25 procent, tedy získaly skoro tři čtvrtiny potenciálních voličů.
Koalice tak má pevnější jádro, respektive v čase od komunálních voleb 2014 jej postupně zpevňuje, což je ještě více vidět u hnutí ANO, jež před čtyřmi lety volilo 9 z 10 voličů při porovnání s potenciálem.
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Na pozoru však musejí být Piráti i Zelení, kteří dlouhodobě nemají tak disciplinované voliče. Před čtyřmi lety jim volební potenciál přisoudil 20, respektive 15,5 procenta, ve volbách ale dosáhli na 7 a 6 procent, tedy zhruba třetinu. Podobné to bylo i o čtyři roky dříve, kdy dokonce Zelení skončili pod pětiprocentní hranicí.
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22. září 2026
Nic jistého nemusí mít ani SPD, které letošní potenciál přisoudil v Brně zisk 8 procent. V roce 2018 mělo hnutí v potenciálu přes 12 procent, ale nakonec jen těsně překonalo pětiprocentní hranici. O čtyři roky později mělo uskupení potenciál získat 15 procent, ale nakonec kleslo pod deset.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
Do voleb před čtyřmi lety se však SPD spojila s menšími uskupeními jako třeba Trikolorou nebo Moravany, což jí zcela jistě přihrálo hlasy navíc. Tito menší partneři však letos společně s hnutím PRO a Svobodnými vytvořili samostatné sdružení s názvem Brno naplno. Toto uskupení má v průzkumu potenciálu šest procent.
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Stejné procento přisuzuje průzkum i Motoristům, kteří v komunálních volbách kandidují poprvé. O půl procentního bodu dává prognóza Přísaze, kterou vede bývalý primátor za hnutí ANO Petr Vokřál. Před čtyřmi lety toto hnutí zvažovalo dokonce více než 10 procent voličů, nakonec ale bralo jen necelá dvě procenta.
Na úplném chvostu potenciálu jsou pak uskupení Nové Brno bývalého městského architekta Michala Sedláčka a hnutí Brno klidem, které tvoří zejména odpadlíci z hnutí ANO.
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Příliš šancí průzkum nedává ani sdružení Restart pro Brno spojující levicové strany v čele s KSČM. Před čtyřmi lety se uskupení nedostalo ani do nejvyšší desítky v potenciálu a ve volbách nedosáhlo ani na 1,5 procenta.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
I když průzkum dává Demokratické straně zelených – Za práva zvířat šanci na více než pět procent, tato možnost je takřka nulová. Na kandidátce jsou totiž jen tři lidé. V komunálních volbách přitom mohou dostat strany tolik hlasů, kolik mají kandidátů, v případě Brna tedy maximálně 55, což je počet volených zastupitelů.
Velkou neznámou je hnutí Za Lužánky, které má podle agentury Kantar potenciál sedm procent. Teprve volby ukážou, na kolik má disciplinované a pevně rozhodnuté voliče, kteří jim hlas skutečně přijdou hodit. Lokálně ukotveným nováčkům se však v Brně něco takového příliš nedaří. Naposledy se to v roce 2014 povedlo Žít Brno.