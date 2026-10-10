Lidovci jsou nyní ve stejné roli jako před čtyřmi lety právě ODS. Své partnery si mohou vybírat. Nemusí jít s ODS a jejím volebním partnerem TOP 09. Dokázali by poskládat i širší koalici se Zelenými, Piráty a případně ještě uskupením Za Lužánky.
Právě takové uspořádání by si tato uskupení více přála, alespoň podle předvolebních vyjádření jednotlivých stran. Odpovídalo by to ostatně i sloganu „Změna je blíž“, který opakovali představitelé právě vítězného uskupení Lidovců a Starostů.
Hodláme jednat se všemi demokratickými stranami, které proplují do zastupitelstva. Tzn. ne těmi vládními, případně ještě dalšími obskurními uskupeními.