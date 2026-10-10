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ANALÝZA: Nová koalice? Lidovci si v Brně vybírají, jednají s ODS či Zelenými

Marek Osouch
  23:14

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Lídr společné kandidátky lidovců a STAN Jakub Hruška (KDU-ČSL) (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Koalice Lidovců a Starostů kráčející v Brně k vítězství už připravuje první schůzky k povolebnímu uspořádání. Do jejich štábu už zamířili vyjednavači z řad ODS, Zelených, Pirátů a Za Lužánky. Hnutí ANO zůstane v opozici.

Výsledky voleb 2026

Lidovci jsou nyní ve stejné roli jako před čtyřmi lety právě ODS. Své partnery si mohou vybírat. Nemusí jít s ODS a jejím volebním partnerem TOP 09. Dokázali by poskládat i širší koalici se Zelenými, Piráty a případně ještě uskupením Za Lužánky.

Právě takové uspořádání by si tato uskupení více přála, alespoň podle předvolebních vyjádření jednotlivých stran. Odpovídalo by to ostatně i sloganu „Změna je blíž“, který opakovali představitelé právě vítězného uskupení Lidovců a Starostů.

Hodláme jednat se všemi demokratickými stranami, které proplují do zastupitelstva. Tzn. ne těmi vládními, případně ještě dalšími obskurními uskupeními.

Jakub Hruškalídr Lidovců a Starostů

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