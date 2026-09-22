Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Uskupení, které vyrostlo ve sportovním prostředí a klade si za cíl vrátit fotbal na legendární místo, si věří na desetiprocentní výsledek.
Nahrávat mu může zpackaný proces kolem prodeje zchátralého stánku majiteli Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi, který místo něj chce stavět nový za vlastní peníze. „Vnímám to tak, že se prodej parcel nepovedl. Nebyla předložena akceptovatelná nabídka,“ říká stroze jednička kandidátky Jana Janulíková.
Na dotaz iDNES.cz, jestli jsou za fiasko zodpovědní jen vrcholní politici Brna, jak si myslí řada fanoušků, nebo i fotbalový klub, nechtěla odpovědět. „U jednání jsem nebyla,“ podotýká žena, která vyzdvihuje i jiné oblasti než fotbal, aby dala najevo, že není jedničkou hnutí jednoho tématu.
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Ostatně sama působí coby ředitelka Turistického informačního centra Brna, blízká jí je tedy oblast kultury. „Pro mě je důležité ji vnímat ze strany města jako prioritu, což se neděje. V horších časech se v ní jednoduše škrtá,“ líčí padesátiletá „kapitánka“, jak svou lídryni samo hnutí tituluje.
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„Chceme si vzít na starosti sport a kulturu,“ odkrývá jasně karty a doplňuje, že úspěšná bude pouze v případě, když se hnutí zapojí do správy města. Zároveň nevylučuje, že ona sama, nebo někdo z jejích kolegů může sedět v koalici či přímo městské radě po boku stávajícího radního pro oblast sportu Tomáše Aberla z TOP 09, jemuž mnozí fotbaloví fanoušci nemůžou přijít na jméno kvůli vývoji jednání o stadionu za Lužánkami. „Musíme uvažovat pragmaticky, jinak skončíme v opozici,“ říká na rovinu.
„Chceme radního pro odsun nádraží“
Do brněnské politiky chce proniknout i bývalý městský architekt Michal Sedláček. V minulosti se už neúspěšně pokoušel dostat do Senátu, tentokrát založil vlastní uskupení s názvem Nové Brno a dělá si naděje na osm procent hlasů. Jeho hlavním tématem je nové vlakové nádraží a okolo něj výstavba nové čtvrti. Slibuje, že za čtyři roky se bude v Brně stavět pět tisíc bytů ročně, z toho 500 městských.
„Naším cílem je mít radního pro rozvoj jižní čtvrti a celé této oblasti. Je chyba, že se tomu někdo z politiků dosud plně nevěnuje,“ uvádí Sedláček, který dnes řeší téma nového hlavního nádraží a celé čtvrti jako zaměstnanec městské společnosti Brněnské komunikace.
Vrátit se chce Vokřál i jeho náměstkyně
Po čtyřleté pauze se do komunální politiky pokouší vrátit exprimátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. Tentokrát jako jednička Přísahy, s níž už však v roli lídra dvakrát pohořel – loni ve sněmovních a předloni v krajských volbách. „Chci, aby Brno chybnými rozhodnutími vedení města nepřicházelo o miliardy a nestagnovalo, jako tomu bylo v posledních dvou volebních obdobích,“ prohlásil.
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kandidáti v okresních městech
Z dob Vokřálova primátorování má chuť se vrátit také jeho někdejší lidovecká náměstkyně Klára Liptáková. Do voleb jde nyní jako členka hnutí PRO, které kandiduje společně s Trikolorou, Svobodnými či Moravany pod značkou Brno naplno. Strany, jež Liptáková vede, slibují parkovací zóny zdarma nebo zrušení poplatku za odpad. Tvrdí, že si to rozpočet města může dovolit.
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V posledních letech se tato malá uskupení snažila sdružovat po boku hnutí SPD, tentokrát se ale nedohodla. Zatímco Liptáková hovoří o tom, že SPD mělo přetlak vlastních kandidátů, samotné hnutí naopak mluví o přehnaných ambicích ostatních ohledně pozic i počtu míst na společné kandidátce.
Komunisté mimo už osm let
Jen jako občan už osm let chodí do zastupitelského sálu na Nové radnici šéf brněnských komunistů Martin Říha. Před dvěma roky se mu podařilo svézt na vlně tehdy stoupajícího Stačilo! a stal se krajským zastupitelem. Teď oprášil čtyři roky starý název Restart pro Brno a zkouší, jestli to vyjde. Minule pro tuto koalici, v níž se letos skrývají strany KSČM, Stačilo!, Domov a ČSSD, nezískal ani 1,5 procenta.
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Zkratka ČSSD ve zmíněném sdružení už delší dobu nepatří tradiční, avšak v současnosti skomírající Sociální demokracii, jež si poslední roky drží zkratku SOCDEM.
Dnes už může být těžko uvěřitelné, že před čtyřmi roky získala v Brně šest procent hlasů, post radního ve vedení města a v městských částech následně vládli čtyři starostové. Jenže nikdo z těchto politiků už ve straně není. Tradiční značku se nyní snaží postavit znovu na nohy bývalý první muž Kohoutovic Petr Šafařík. Sám však ani do „velkého“ zastupitelstva nekandiduje.
Z menších hnutí se o hlasy voličů uchází ještě uskupení Brno Brňankám a Brňanům. Opět zvedá téma referenda ohledně přesunu nádraží, při minulé kandidatuře do zastupitelstva však bylo hnutí na chvostu všech stran, kdy nezískalo ani procento – podobně jako Demokratická strana zelených, jež má tentokrát na listině pouze tři lidi.