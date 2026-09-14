„Hnutí ANO se snaží vydírat strany v Brně a používá k tomu argument, že pokud hnutí ANO nebude v radě města Brna, stopne financování některých velkých projektů a bude se tímto způsobem mstít Brnu za to, že není ve vedení,“ prohlásil Zemek.
Jmenoval velké dopravní stavby, na nichž se podílí stát, jako je výstavba velkého městského okruhu nebo nového železničního uzlu. Na tyto velké investiční projekty musí vyčlenit peníze vláda Andreje Babiše ve státním rozpočtu.
Uskupení, které Zemek vede, se podle něj však nechce tímto způsobem nechat vydírat, a už předem proto vyloučil jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO po volbách ve vedení města.
Šéf brněnské organizace ANO a lídr kandidátky Václav Trojan na dnešní prohlášení Pirátů reagoval s tím, že je to lež.
„To je naprostá lež, a pokud v sobě mají aspoň kousek cti, očekávám okamžitou omluvu. Chápu, že kampaň bývá tvrdá, vždy by se ale měla dodržovat alespoň základní pravidla,“ uvedl pro iDNES.cz Trojan.
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kandidáti v okresních městech
Podle Zemka dává ANO kuloárně tuto informaci vědět i dalším relevantním stranám v Brně. Jednička dnes ve městě nejsilnější ODS Kamila Zlatušková však o ničem takové neví. „Nic takového se ke mně nedostalo,“ reagoval v podobném duchu šéf brněnských lidovců Petr Hladík.
Naopak brněnský šéf občanských demokratů Robert Kerndl má odlišné zprávy. „Zaznamenal jsem takové informace, a to z více stran. Osobně od zástupců hnutí ANO, ne, protože s těmi nejsem v kontaktu. Každopádně rozhodnutí Pirátů, respektive TU! oceňuji a věřím, že se jasně k odmítnutí podobných praktik přidají i další demokratické strany,“ sdělil.
Zemek konkrétní zdroj informace o vydírání neprozradil, jen opakoval, že se k němu dostala z více míst. Ani neodpověděl na dotaz, jestli přímo někoho z brněnských Pirátů oslovil někdo z hnutí ANO.
Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o reakci kromě Trojana i krajskou šéfku a celostátní místopředsedkyni hnutí Alenu Schillerovou i samotného předsedu Andreje Babiše. Na jejich vyjádření čeká.