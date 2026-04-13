Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně

Grolich, který je v současnosti jihomoravským hejtmanem, je rád za spojení právě s hnutím STAN. „Povedlo se to už v minulých komunálních volbách v Brně před čtyřmi lety. Teď se tato spolupráce potvrdila a je to obrovská příležitost, abychom volby tentokrát vyhráli,“ prohlásil favorit na předsedu lidovců při zahájení kampaně.
Podle Rakušana je vidět, že spolupráce v Brně funguje, spojení má proto jeho maximální podporu. V úvahách, jestli by takový pakt dával smysl i na celostátní úrovni, jak o to byly pokusy už v roce 2017, je však v tuto chvíli velmi opatrný.
„Soustředíme se na to, aby fungovali Starostové jako takoví. Máme vlastní stínovou vládu, pořádáme výjezdy do regionů. V tuto chvíli říkáme, pojďme posílit vlastní strukturu a preference a pak se bavme co dál,“ vysvětlil s tím, že podle něj jde v případě Brna o úspěšný lokální projekt, protože jinde existují pro změnu jiná spojenectví. „V Hradci Králové kandidujeme s Piráty,“ doplnil.
Ani podle Grolicha nelze ze spojenectví v Brně vyvozovat, že by k sobě obě uskupení měla obecně blíže. „Není to tak, že by z toho vzešla nějaká celostátní strategie, je to přirozená spolupráce,“ řekl. Přesto si on i Rakušan udělali čas, aby spojenectví v Brně osobně přijeli podpořit.
Zatímco před sněmovními volbami v roce 2017 lidovci z domluveného spojenectví na poslední chvíli vycouvali, protože se báli, že společně nepřekonají tehdy nutnou desetiprocentní hranici, po zásahu Ústavního soudu z roku 2021 se nutné kvórum snížilo na osm procent.
Magistrát nesmí být nedobytná věž, hlásá lídr
Grolich i Rakušan se však ve svých proslovech snažili soustředit právě na Brno, kde chce společnou kandidátku obou stran dovést k vítězství starosta městské části Kohoutovice Jakub Hruška. Po osmi letech tak na pozici jedničky nahradí šéfa brněnských lidovců a exministra životního prostředí Petra Hladíka, který už dříve oznámil, že se chce soustředit na práci poslance.
„Magistrát nesmí být nedobytná věž, chceme otevřené Brno a politiku v ulicích, ne v zasedačkách,“ uvedl lidovecký lídr kampaň se sloganem Blíž lidem.
Lidovci a Starostové jsou přitom v současnosti součástí vedení Brna, takže jsou spoluzodpovědní za to, jak vládnutí v druhém největším městě Česka vypadá. Podle Hrušky však v oblastech, které mají na starosti právě oni, vše funguje velmi dobře. „Ale pak jsou gesce, kde to vázne. Určitě budu mluvit za řadu Brňanů, když zmíním organizaci uzavírek,“ sdělil.
Do větší konfrontace se ale pouštět nechtěl, spolupráci si totiž podle svých slov dokáže představit s kýmkoliv ze současných stran v brněnském zastupitelstvu s výjimkou SPD, tedy i se současnými partnery ODS, s opozičním hnutím ANO nebo třeba Zelenými.
Zároveň nechtěl ani rozebírat další místa kandidátky, tedy kde se objeví jméno Petra Hladíka nebo bývalé lidovecké poslankyně a brněnské političky Marie Jílkové.
Ani nechtěl říct, jestli bude kandidovat jeho stranický kolega a starosta brněnské části Žabovřesky Filip Leder. Ten se už totiž více než rok potýká se škraloupem v podobě obvinění. Podle policie se snažil dopomoci k privatizaci bytového domu, která by pro město byla nevýhodná.