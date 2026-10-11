Do vznikající koalice Jakub Hruška pozval všechna uskupení, která se dostala do zastupitelstva. Jedinou výjimkou je hnutí ANO. Na vedení města se tak mají kromě lidovců a Starostů podílet také ODS s TOP 09, Piráti, Zelení a Za Lužánky.
„Před volbami jsme deklarovali, že tohle jsou strany, se kterými chceme o koalici jednat. Věřím, že jako takové prošly personálními změnami,“ říká lidovecký lídr, který od voličů dostal 36 836 preferenčních hlasů.
Proč vůbec vzniká široká koalice pěti předvolebních uskupení se 44 mandáty z celkových 55?
Ještě před volbami jsme avizovali, že chceme jednat s těmito stranami. Ony se dostaly do zastupitelstva, takže považujeme za čestné a správné s nimi jednat. Vnímám, že programové průniky jsou maximální. Koneckonců v debatách jsme se velmi potkávali a i lidsky si rozumíme, takže věřím, že společně máme šanci utvořit silnou koalici, která bude pracovat pro toto město a za čtyři roky odvede obrovský kus práce.
Podobně široká koalice vznikla už před čtyřmi lety. Tenkrát se ozývaly kritické hlasy, že jde o defekt demokracie. Tentokrát má být koalice ještě širší a posílena o dva mandáty na 44, v opozici zůstane pouze hnutí ANO. Proč jdete stejnou cestou, když na vás padne podobná kritika, a navíc je to problém i pro akceschopnost a funkčnost koalice, když budete muset dělat hodně kompromisů?
Věříme, že to fungovat může, a zároveň vnímáme, že voliči v Brně jasně volili změnu a volili taky strany, které nejsou ve vládě. Nám připadá logické dodržet to, co jsme řekli, tedy že budeme jednat na tomto půdorysu. A to také činíme.
Kde je ta vámi deklarovaná změna, když dosud jste měli lidovci a Starostové s ODS dvě třetiny v radě a budete je mít znovu?
Ta změna je samozřejmě v nás, ve složení rady a především ve stylu politiky. To se ukáže v příštích dnech.
Vy jste do toho šli právě s tím, že chcete změnu. Teď jste jasní vítězové voleb, ODS byla osm let jako hlavní strana u moci, nabízí se proto varianta, že by v koalici vůbec nemusela být. Je tohle nereálné očekávání?
Jak jsem říkal. Já osobně jsem v radě neseděl a rozhodně jsem ji nevedl. Ta změna skutečně přijde s novým vedením. Zároveň jsme před volbami deklarovali, že tohle jsou strany, se kterými chceme o koalici jednat. Věřím, že i strany jako takové prošly personálními změnami, což je myslím viditelné, když se člověk podívá na seznam nových zastupitelů. Věřím, že se podaří skutečně nastavit novou energii a novou politiku města.
Proč by voliči měli jít vlastně k volbám, když si vy politici rozdáte karty tak, že se nakonec všichni sejdete u moci a rozdělíte si ji?
To se asi ohradím. Není to tak, že bychom se setkali všichni. Naopak jsme vyloučili ANO. Je to věc, kterou jsme deklarovali před volbami. Věřím, že voliči budou spokojení, protože jsme připraveni pracovat pro město a odvést velký kus práce.
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Za vás je tedy takový postup správný, v pořádku?
Pokud se bavíme o stranách, které pro sebe nejsou v opozici, myslím si, že ta synergie tam být může.
Co vás všechny v této široké koalici spojuje?
Jsem přesvědčen o tom, že především program a chuť pracovat pro město. Ono už se to ukázalo jak v jednotlivých volebních programech, tak i v debatách, že řada programových priorit jsou společné, ať už přednádražní prostor, doprava, bydlení. Za nás to bylo určitě něco, na čem trváme, a to přinášíme. To je ta nová komunikace města. Skutečně chceme, aby město bylo daleko otevřenější a komunikativnější.
A kde vidíte třecí plochy? Třeba Zelení s ODS nejsou ani zdaleka typickými koaličními partnery. A taky třeba lídr Pirátů má velký zájem o dopravu, kterou má však roky na starosti ODS.
Přiznám se, že zatím nespatřuji nějaké zásadní třecí plochy. To ukážou případně další dny. Ale věřím, že snaha pracovat pro město nějakým způsobem umocní snahu najít kompromis tam, kde by případně třecí plochy být mohly.
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Je tato široká koalice způsobem, jak se vypořádat s hnutím ANO, které ostře útočilo na vašeho stranického šéfa Jana Grolicha, který se navíc zapojil do povolebního vyjednávání v Brně?
Nepovažoval bych to za nějaké vypořádání se. My jsme zkrátka deklarovali dopředu, že s hnutím ANO se nechceme spojovat a nemá to s panem předsedou nic společného. Je to o tom, že členové ANO, ať už na té celostátní, nebo krajské úrovni, opakovaně ukazují, že na tento region včetně našeho města nemyslí, dokonce za něj nebojují. To je pro nás dost jasný signál, že takoví lidé do vedení města nepatří.
Proč nejdete cestou menší koalice, která by byla liberálnější a tou skutečnou změnou? Tedy KDU-ČSL a STAN pouze s Piráty a Zelenými.
Jak jsem říkal, deklarovali jsme ten půdorys už před volbami a pokračujeme v tom, co jsme řekli.
Nabízí se, že byste mohli vytvořit většinu i pouze s ODS, se kterou jste vládli posledních osm let. Vy byste však tentokrát byli v mnohem silnější pozici. Proč jste zavrhli tuhle možnost?
Jak jsem odpověděl i v předchozí otázce. Deklarovali jsme to, s kým budeme jednat a tak činíme. Není důvod z toho uhýbat.
Jak dlouho dopředu a najisto byla domluva se Zelenými, že je chcete a půjdete spolu do koalice?
Říkal jsem to v předvolebních debatách, když jsem byl dotazován, které strany jsou nám blízké. Zrovna Zelení jsou stranou, která má s námi, řekl bych, úplně maximální průnik v programu, tudíž pro nás byli partnerem, ale podobně jsem hodnotil i další strany.
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A co Piráti? Taky s nimi byla domluva dopředu?
Znovu zopakuji, i je jsem jmenoval v diskusi, myslím si, že se mě na to ptali v České televizi. Není to otázka nějaké dohody, je to prostě otázka programové a řekněme i lidské shody. Myslím si, že řada lídrů, kteří se teď vlastně úplně obměnili, mají šanci přinést změnu a svěží vítr do brněnské politiky. Na spolupráci s nimi se těším.
Největší shoda tedy byla se Zelenými?
Co se týče toho programu, když si je porovnáte, tak se domnívám, že paradoxně se Zelenými skutečně máme asi největší průnik v programu.
Mají Zelení nebo Piráti požadavky na to nebýt s ODS? Jak se to případně líbí vaším straníkům a vám osobně?
To asi nechám bez komentáře. Nevím o tom a nebudu to komentovat.
Nic takového tedy z jejich strany nepadlo?
Ne, nebudu to komentovat, nepadlo.
Nakolik je reálné, že by ze široké koalice nakonec vycouvala právě ODS a zakotvila v opozici? Na čem to bude záležet?
Doufám, že se tak nestane a že nikdo takovou věc neudělá, ale to je otázka na ně, nikoliv na mě.
Takže z jejich strany zatím nebyl žádný takový náznak?
Nikoliv.
Na kolik považujete hnutí Za Lužánky za nevyzpytatelného partnera, který jde do politiky vlastně s jedním tématem, tedy stadionem, a je to úplný nováček?
Že jsou úplným nováčkem, je určitě pravda. To nikdo nezastíral, ani oni sami ne. Na druhou stranu určitě nejsou, jak jsem chápal v průběhu kampaně a z jejich volebního programu, stranou jednoho tématu. I s nimi máme řadu průniků. Těším se na jednání, abychom to vycizelovali a našli průnik.
Věříte tedy, že z jejich strany se nebude dít nic neočekávaného?
My jsme otázku stadionu za Lužánkami dlouhodobě komentovali stejně jako oni. Další věci máme velmi podobné. Paní Janulíková je naprosto neoddiskutovatelnou odbornicí na kulturu a i v dalších tématech máme značný průnik, takže myslím, že v tom není žádná neshoda.
Co za gesce chcete mít ve vedení města pod sebou jako KDU-ČSL a STAN? Chcete pokračovat kromě školství i v životním prostředí? Nebo jej předáte Zeleným?
Zatím to nechám bez odpovědi. O gescích teprve budeme jednat.
To stejné i co se týče sociální oblasti a možná zdravotnictví?
Jak říkám. Zatím to nebudu komentovat.
Jaké programové priority jsou pro vás nejstěžejnější?
Budeme o tom teď jednat, jakmile bude příležitost vám sdělit nějaký posun, rád tak učiním.
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Zasedne ve vedení města i brněnský šéf lidovců Petr Hladík, který je poslancem a dlouhodobě říká, že chce být hlasem Brna v Praze?
Pevně věřím, že je hlasem Brna v Praze. Jak jsme se o tom bavili, tak s další funkcí nepočítá a bude propojkou mezi městem Brnem a Prahou.
Předpokládáte, že získá uvolněnou funkci trestně stíhaný Filip Leder, třeba jako uvolněný zastupitel například pro energetiku? Toto jméno může být pro některé problém, například pro Piráty.
Pan zastupitel, respektive starosta Leder významným a zásadním způsobem uspěl ve své městské části. Lidé mu dali velkou důvěru. Jsem přesvědčen, že bude dál pracovat pro město Brno v pozici starosty. Chceme mít v radě lidi, kteří se svým gescím budou věnovat na sto procent a nebudou starosty třeba na městské části. Tak jako já jsem taky přenechal svůj post paní místostarostce Sychrové. Nepočítám s tím, že pan starosta bude v radě, ale počítám, že bude pracovat pro město právě jako starosta městské části, kde uspěl.
Nepočítáte u něj s pozicí uvolněného zastupitele?
Určitě nemáme v plánu kumulovat funkce. Není to naším zvykem. Naopak jsme rádi, že uspěl na městské části, kde může dál působit ještě se silnějším mandátem starosty.
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11. října 2026