Naopak brněnské ODS nevyšla sázka na neokoukanou tvář lídryně – filmové producentky Kamily Zlatuškové. Strana, za níž posledních osm let držela post primátorky Markéta Vaňková, se propadla pod 20 procent. Občanským demokratům hrozí, že budou dokonce až třetí za hnutím ANO. ODS a lidovci se Starosty si prakticky vyměnili volební zisky z minulých voleb v roce 2022.
Velké naděje na překonání pětiprocentní hranice zatím živí nové hnutí založené fotbalovými fanoušky Za Lužánky, jehož hlavním cílem je návrat fotbalu na legendární brněnský stadion. Po sečtení 40 procent hlasů má uskupení s lídryní Janou Janulíkovou necelých 5,5 procenta. Do zastupitelstva se znovu dostanou i Zelení a Piráti. Zklamání vstřebávají politici SPD, kteří míří k volebnímu zisku kolem čtyř procent a své zastupitele tak mít nebudou. Před čtyřmi lety přitom dosáhli na téměř 10 procent.
V brněnském štábu lidovců a Starostů panuje vzhledem k dosavadním výsledkům velmi pozitivní atmosféra. Pro někoho možná překvapivě suverénně vedou v souboji s hnutím ANO a ODS kandidující společně s TOP 09.
Jakub Hruška, který by se stal prvním lidoveckým primátorem Brna v historii, dorazil do štábu asi 20 minut po osmé. Přivítal ho bouřlivý potlesk. „Brno se rozhodlo změnit zdejší politickou kulturu. Zvolili kampaň, která byla přátelská. Byla u táboráku. Byla s hudebními nástroji. Byla vedena čestně a přátelsky. Já vám za to moc děkuju a těším se na příjemný společný večer,“ řekl. Po krátkém úvodním proslovu se hned běžel přivítat s manželkou.
Na místě je i dvojka kandidátky Irena Matonohová (STAN). „Z dosavadních výsledků mám velkou radost. Když vyhrajeme, bude to pro nás znamenat spoustu práce, abychom dostáli všem našim slibům, které jsme dali voličům. Je to velká zodpovědnost.“
„Osobně se vždy spíš držím při zemi, měla jsem proto obavy mít jakákoliv očekávání. Ale doufala jsem, že výsledek bude dobrý, protože jsme odvedli fakt velký kus práce, všichni jsme zamakali. Mimořádný úspěch by byl nad 25 procent,“ řekla Matonohová.
Volby 2026 OBRAZEM
Atmosféra v brněnském volebním štábu ODS zatím není příliš veselá. Z hlavních postav tady je Kamila Zlatušková, Tomáš Aberl, pak třeba taky zastupitel ODS v Králově Poli a ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc nebo taky dcera expremiéra Petra Fialy, která kandiduje na Brně-sever a pravděpodobně bude novou političkou této městské části.
Podle lídryně ODS Kamily Zlatuškové si strana věřila na lepší výsledek. „Ještě budeme nějakou chvíli čekat na přesná čísla, sčítá se to pomalu. byla bych ráda, abychom přeskočili ANO a dostali se na druhé místo. To uvidíme samozřejmě v rámci dnešního večera, dnešní noci,“ řekla Zlatušková.
Ve volebním štábu u Pirátů a Fakt Brno je veselo, hraje tu nahlas hudba, je tu i DJ. Přítomni jsou téměř všichni kandidáti. Lídr Adam Zemek přiznal, že po vydání exitpollu, který je úplně vyřadil ze zastupitelstva, byli nervózní, ale dosavadní sčítání výsledků náladu rozvolnilo.
„Myslím, že je jasné že už v zastupitelstvu jsme. Co můžeme téměř s jistotou říct je to, že lidovci vyhráli,“ komentuje aktuální stav Zemek a přiznal, že před volbami cílili na dvouciferné číslo, co se procent získaných hlasů týče. „Teď už víme, že to bude velmi těžké, ale uvidíme. Pak si to vyhodnotíme a budeme se bavit o tom, jak to příště udělat líp,“ dodává.
Do štábu lidovců a STAN dorazila i europoslankyně Danuše Nerudová. „Měli jsme průzkumy, že brněnský výsledek bude lepší, než byl minule. Jsem velmi příjemně překvapená, ale upřímně je nutné si říct, že to je odpracované. Nabídli jsme jako Starostové a KDU-ČSL jasnou vizi a strategický plán pro Brno. Jsem velmi ráda, že to zarezonovalo u našich voličů,“ okomentovala Nerudová.
Nové brněnské hnutí Za Lužánky za hlavní cíl považuje překonání pětiprocentní hranice a vstup do zastupitelstva. „Mně by se líbilo minimálně 10 procent. To je pro nás taková maximalistická, ambiciózní varianta,“ uvedla ve volebním štábu lídryně hnutí Jana Tichá Janulíková.
Jednou z hlavních priorit hnutí zůstává výstavba fotbalového stadionu Za Lužánkami. „Ambicí je zahájit výstavbu stadionu v následujícím roce,“ upřesnila.
Janulíková zároveň uvedla, že hnutí během kampaně oslovilo nejen fotbalové fanoušky, ale také lidi z oblasti kultury či podnikání. Za úspěch považuje i to, že podle jejích zkušeností přivedlo k volbám lidi, kteří se o politiku delší dobu nezajímali.
Crha ovládl Blansko, uspěl i starosta z nemocnice
Ve Znojmě, druhém největším městě Jihomoravského kraje, k vítězství míří koalice SPOLU v čele se současným starostou Františkem Koudelou (nad 27 %), na druhém místě je opoziční hnutí ANO (25 %). Až za ním se umístí dvě hnutí, které se aktuálně podílí na vládě – Naše Znojmo (22 %) a Starostové pro Znojmo (8 %). Jak už političtí lídři předem avizovali, je tak velmi pravděpodobné, že městu se 34 tisíci obyvateli opět povládne stejná koalice jako doposud, hnutí ANO zůstane v opozici společně s hnutím SPD, které se také dostane do zastupitelstva.
V Blansku zcela dominoval současný starosta Jiří Crha (ODS), který se svojí kandidátkou urval 45 procent hlasů, čímž zdvojnásobil zisk z posledních komunálních voleb. Naopak oproti hlasování v roce 2022 propadlo aktuálně opoziční hnutí ANO v čele s poslankyní Lenkou Dražilovou, které má jen zhruba 15 procent (před čtyřmi lety 22,55 %). Do zastupitelstva míří také KDU-ČSL, Fórum Blansko, Volba pro Blansko a Piráti. Voliči rozdali karty tak, že pohodlnou vládu nad městem si Crha může podržet spolu s tradičními partnery – lidovci a Volbou pro město. Otázkou zůstává, jestli si v koalici nechají i Fórum pro Blansko.
Hlasování v Břeclavi opět ovládlo hnutí ANO (29 %, tedy 9 z 27 zastupitelských mandátů), druhé místo obsadil jeho současný koaliční partner na radnici – hnutí Mladí a neklidní (24 % a 7 mandátů). Společně mají poklidnou většinu v zastupitelstvu. Až za nimi končí Pro Region (11 %, 3 mandáty), Naše Břeclav (10 %, 3 mandáty), ODS (10 %, 3 mandáty) a Břeclav má na víc (7 %, 2 mandáty).
Ačkoliv současný starosta Hodonína Libor Střecha při nešťastné nehodě spadl začátkem srpna ze schodů a s poraněním hlavy a hrudníku je doteď hospitalizovaný v nemocnici, jeho hnutí PRO Hodonín v okresním městě suverénně vyhrálo volby (29 %, tedy 11 z 31 zastupitelských mandátů). Až za ním skončilo aktuálně koaliční hnutí ANO (15,4 % a 5 mandátů), dále Pozitivně pro Hodonín (14,8 % a 5 mandátů) a Patrioti (14,8 % a 5 mandátů). Do zastupitelstva se dostali také Hodoňáci (3 mandáty) a Změna (2 mandáty). Dosavadní koalici PRO Hodonín a ANO by 16 mandátů stačí k těsné většině v zastupitelstvu a tedy pokračování vlády nad městem.
Ve Vyškově vyhrálo volby hnutí ANO s necelými 27 procenty (8 ze 27 zastupitelských mandátů), druhá skončila koalice ODS a lidovců s téměř 23 procenty (7 mandátů). Do zastupitelstva se dostaly i další čtyři uskupení – Transparentní Vyškov (12,7 % a 3 mandáty), Volba pro město s podporou starostů (11,6 % a 3 mandáty), VY (10,9 % a 3 mandáty) a Náš Vyškov (10,2 % a 3 mandáty). Vítězné ANO, které je od roku 2023 v opozici, si oproti minulým volbám o pár procent polepšilo. I tak ale může zůstat mimo hru, pokud se proti němu spojí ostatní strany, které to dopředu i avizovaly. ODS s lidovci, kteří dosud s koaličními partnery vládnou Vyškovu, si naopak o něco pohoršili.